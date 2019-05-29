А нужен ли Альянс? Nissan может оказаться на обочине сделки FCA-Renault

Потенциальное слияние FCA и Renault ставит под сомнение целесообразность дальнейшего существования альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Для японской стороны возможный разрыв с французским партнёром не предвещает ничего хорошего.

Groupe Renault ещё не приняла предложение Fiat Chrysler Automobiles о слиянии, но всё указывает на то, что сделка состоится. Французский Минфин, владеющий 15% акций компании, высказывается в адрес потенциального союза в самых благожелательных тонах, руководство Renault официально выразило заинтересованность в новом партнёре, и вчера глава компании Жан-Доминик Сенар вылетел в Японию, чтобы обсудить ситуацию с партнёром старым – гендиректором Ниссана Хирото Сайкавой.

Сайкава является одним из ключевых свидетелей обвинения в букете уголовных дел против Карлоса Гона, бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Гон, напомним, хотел полного слияния Renault и Nissan, но руководство японской компании всячески этому противилось, ведь объединение означало бы передачу всех управленческих полномочий Карлосу Гону, и тогда японские боссы остались бы не у дел, чего им, конечно, совсем не хочется. Борьба за власть привела к свержению Гона (законному или нет, пока непонятно – ждём решения суда), свою независимость Nissan отстоял, причём в Renault после ухода Гона выразили готовность обсудить более справедливые отношения внутри Альянса, но никаких конкретных подвижек в этом направлении за последние месяцы сделано не было.

Nissan сейчас владеет 15% акций Renault без права голоса (у французского правительства, к слову, при такой же доле право голоса есть), а Renault принадлежит 43,4% акций Ниссана с правом голоса. В начале 2000-х, когда создавался Альянс, такое распределение долей казалось справедливым, ведь Nissan находился в бедственном положении. Под руководством Карлоса Гона Nissan расцвел и стал приносить солидную прибыль, поэтому теперь японским начальникам прежние условия союза кажутся несправедливыми – они хотели бы иметь долю побольше и напрямую влиять на стратегию развития Альянса.

Судя по всему, у руководства Renault при внешней снисходительности к притязаниям японский коллег нет никакого стремления делиться властью – это противоречит логике развития любой корпорации. Вместо альтруистических жестов в отношении Ниссана французы вели тайные переговоры о слиянии с Fiat Chrysler Automobiles. Западные деловые СМИ утверждают, что известие о возможном объединении FCA и Renault стало для руководства Ниссана полной неожиданностью и буквально выбило у них почву из под ног. В проекте сделки Nissan и другие члены альянса упоминаются как мало причастные сателлиты, хотя Ниссану и пообещали одно кресло в будущем 11-местном совете директоров объединённой компании (её проектное название – Preeminent Global Automotive Group. Поскольку сделка планируется на паритетных для FCA и Renault началах, то доля Ниссана во французской компании автоматически сократится с 15 до 7,5%, и ясно, что с таких позиций требовать лучшей доли бессмысленно – мало аргументов для давления.

В рамках «прежнего» Альянса (используем кавычки, пока о слиянии FCA и Renault не объявлено официально) Nissan здорово прикрывал Renault в сегментах SUV и пикапов, но компетенции Fiat Chrysler Automobiles в этих сегментах как минимум не хуже, особенно на североамериканском рынке, где продажи пикапов Ram и Nissan несопоставимы (в первом квартале этого года пикапы Ram нашли в США 120 тысяч покупателей, а Nissan Titan и Frontier на двоих – 30 тысяч).

Позиции Ниссана для торга сильно ослабили неубедительные финансовые показатели за прошлый год: чистая прибыль уменьшилась на 57,3% до 319 млрд (2,6 млрд евро). Продажи автомобилей сократились на 4,4% до 5,5 млн штук, а премиальная марка Infiniti в марте объявила об уходе с европейского рынка – не прижилась. В США, ради которых Infiniti создавалась, продажи её автомобилей падают: в прошлом году – на 2,7% (до 150 тысяч), в первом квартале этого года – на 6,1% (до 41 тысячи). Nissan потратил 20 лет на разработку бензинового двигателя с переменной степенью сжатия, который должен был стать главной «фишкой» Infiniti, но никаких ощутимых преимуществ конечному потребителю сложный механизм не дал – он лишь позволяет мотору вписаться в перспективные экологические нормы. С учётом того, что в перспективе Infiniti планирует перейти на электромобили, есть большие сомнения, что затраты на разработку инновационного ДВС окупятся.

Зато у Ниссана очень хорошие и многообещающие наработки в «зелёных» сегментах – электромобилях и гибридах. Fiat Chrysler Automobiles всегда уделяла им недостаточное внимание, а Renault пользовалась технологиями Ниссана. Именно на «зелёной» волне Nissan может органично встроиться в новый укрупнённый Альянс, но для этого японским боссам всё же придётся умерить амбиции и смириться с тем, что определяющую роль в нём будут играть именно FCA и Renault, то есть им придётся подчиняться. Спрашивается, за что тогда боролись? Зачем уничтожили Гона?

Встреча Сенара и Сайкавы закончилась ничем: французский топ-менеджер попытался в выгодном для Ниссана свете представить гипотетический союз с FCA, а Сайкава сообщил, что необходимо оценить конкретную пользу от этого слияния для японской компании, и уже тогда принимать решение. Одним из таких решений может быть выход Ниссана из Альянса и попытка наладить самостоятельную жизнь вместе с Mitsubishi, но отдельно от Renault и FCA. В таком случае нас ждёт долгий и болезненный развод, ведь один только СПИК, подписанный Альянсом с российским правительством, рассчитан на десять лет. Сложившиеся финансовые и технологические узы невозможно разорвать в одночасье: FCA, например, до сих пор использует платформы Daimler, доставшиеся ей в наследство от распавшейся в 2007 году корпорации DaimlerChrysler.

Сохранится ли Альянс или распадётся, пока можно только гадать. Французы разрушать его точно не намерены, но говорить о том, что Nissan станет в новой конфигурации равноправным партнёром, теперь решительно невозможно. Ясно, что японцы будут торговаться и взвешивать, и именно от них, по сути, зависит будущее Альянса, от их желания и умения идти на компромисс.