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  • Abt Audi Ur-quattro: мощный рестомод по мотивам раллийной легенды 1980-х

Abt Audi Ur-quattro: мощный рестомод по мотивам раллийной легенды 1980-х

05.05.2025 127 0 2

Германское тюнинг-ателье Abt Sportsline с помпой въехало в сегмент высокотехнолгичных рестомодов и представило свою версию легендарного купе Audi quattro — оно будет выпущено тиражом 30 экземпляров.

Рестомоды постепенно завоёвывают верхний эшелон авторынка, поскольку современные машины всё чаще разочаровывают состоятельных автолюбителей, в связи с чем растёт спрос на старую добрую классику, но в сочетании с современными удобствами, технологиями и материалами. У ателье Abt Sportsline накоплен большой опыт в автоспорте и тюнинге, но рестомоды для команды Abt тема новая, поэтому Ханс-Юрген Абт, гендиректор Abt, обратился за помощью к коллегам из ателье LCE High Performance, которое уже несколько лет делает реплики Audi sport quattro с современной технической начинкой.

Abt Audi Ur-quattro

Audi quattro стал дебютным рестомодом Abt не только потому, что история Abt Sportsline связана главным образом с маркой Audi, но и потому, что в конце 1980-х Ханс-Юрген Абт получил такую машину от своего отца, Иоганна Абта, когда перенимал у него бразды правления компанией. Ханс-Юрген доработал полученную машину с помощью деталей от укороченной версии купе sport quattro, разработанной специально для ралли, форсировал двигатель до 450 л.с. и ездил на ней пару лет, после чего она стала историческим экспонатом.

Abt Audi Ur-quattro

Рестомод Audi Ur-quattro сделан по мотивам той самой личной машины Ханса-Юргена Абта, то есть это длиннобазное купе с деталями обвеса от «коротыша» sport quattro, при этом всё оперение полностью новое, выполненное из карбон-кевлара. Название Ur-quattro отсылает к неофициальному имени первого полноприводного купе Audi: приставка Ur переводится с немецкого как «пра-» и указывает на первичность. Напомним, что купе quattro стало техническим прорывом Audi, эта машина выиграла в 1983 и 1984 года чемпионат мира по ралли в зачёте пилотов, также на её счету два чемпионских титула в командном зачёте — в 1982 и 1984 годах.

Abt Audi Ur-quattro

Abt Audi Ur-quattro был представлен на прошлой неделе на мероприятии Friends of Abt (переводится как «Друзья Abt»), его выпустят тиражом 30 экземпляров и все они уже проданы. О технической начинке информации, к сожалению, мало: официальный пресс-релиз сообщает, что купе оснащено 2,5-литровым турбомотором мощностью 530 л.с. В основе каждого экземпляра будет лежать оригинальное шасси, но комплексно доработанное специалистами Abt Sportsline и LCE High Performance. Интерьер тоже полностью новый, хотя и выполненный с стиле оригинального Audi quattro. Цена не объявлена.

LCE Sportquattro Long Wheel Base

Добавим, что LCE High Performance делает свои реплики не на базе оригинального Audi quattro, а из более поздних и массовых Audi Coupe поколений B2 и В3 и предлагает для них несколько вариантов двигателей мощностью от 350 до 650 л.с. Есть в гамме и длиннобазное купе, оно стоит от 141 360 евро.

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