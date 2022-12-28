Audi sport quattro от LCE High Performance: композитная оболочка и до 750 л.с. под капотом

Тюнинг-ателье LCE High Performance из немецкого города Маркдорф на Боденском озере делает потрясающие реплики раллийной легенды 80-х — Audi sport quattro. Спрос настолько велик, что срок ожидания растянулся до четырёх лет, но в ближайшее время ателье нарастит производственные мощности, чтобы сократить его хотя бы до 2-2,5 лет.

В последние годы в сегменте эксклюзивных автомобилей наблюдается резкий рост спроса на рестомоды, сделанные на базе лучших машин 70-х и 80-х годов прошлого века. Немецкая компания LCE High Performance (официальное название — Lake Constance Engineering GmbH) раньше других увидела перспективную нишу и около пяти лет назад разработала проект реплики Audi sport quattro. Машина получилась настолько качественной, что от клиентов нет отбоя, несмотря на довольно высокие цены.

LCE называет свой проект Sportquattro, то есть пишет имя модели с большой буквы и в одно слово, чтобы, вероятно, не было путаницы с оригинальным «коротышом» Audi sport quattro, цены на который на аукционах сегодня доходят до миллиона евро. Audi sport quattro — это, напомним, укороченная и сильно модифицированная версия купе Audi quattro, выигравшего в 1983 и 1984 годах чемпионат мира по ралли в зачёте пилотов плюс два титула в командном зачёте в 1982 и 1984 годах. Короткая версия считается более технически совершенной, для омологации было выпущено 220 машин в дорожной спецификации — малый тираж объясняет их высокую цену на вторичном рынке.



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Купе Sportquattro от LCE — это своеобразный гибрид реплики и рестомода. Для его изготовления нужны две донорские машины: Audi Coupe поколения B2 для формирования кузова и Aidi S2 поколения В3 для технической начинки. Audi Coupe B2, в сущности, и лёг в основу оригинальных Audi quattro и Audi sport quattro, поэтому Sportquattro от LCE выглядит настолько аутентично. У массового Audi Coupe B2 не было короткого кузова, поэтому донорскую машину приходиться сильно кромсать, остов усиливается, устанавливается каркас безопасности, из наружных деталей в дело идут только боковые двери и крышка багажника, вся остальная обшивка новая, стилизованная под Audi sport quattro и изготовленная из карбон-кевлара, благодаря чему снаряженная масса автомобиля составляет всего около 1,1 т.



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Интерьер в базовой версии Variant 1 (от 140 000 евро) — это слегка облагороженный Aidi S2 из первой половины 90-х, а для более дорогих версий изготавливается новая обитая замшей передняя панель в духе Audi sport quattro, устанавливаются более развитый каркас безопасности и спортивные кресла Recaro. Есть ещё и гоночные версии со своей спецификой, в том числе с цифровым щитком приборов и системой пожаротушения.



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Aidi S2 используется также как донор шасси и силового агрегата, при этом на продвинутой версии Variant 2 (от 168 000 евро) оригинальный 2,2-литровый рядный 5-цилиндровый турбомотор модернизируется, мощность со стоковых 220-230 л.с. повышается до 350 л.с. Вдобавок Variant 2 получает более мощные тормоза Brembo и новую подвеску на компонентах KW. В виде опции предлагается изготовленный с нуля бензиновый 2,5-литровый турбомотор на основе дизельного 5-цилиндрового блока мощностью 450 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой».



Variant 3 (от 188 000 евро) по умолчанию имеет новый 2,5-литровый турбомотор, но здесь его мощность может доходить до 750 л.с.!

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Особняком стоят гоночные версии Audi S1 E1 Rallye, AUDI S1 E2 и Audi S1 E2 Pikes Peak с разными вариантами аэродинамического обвеса и мощностью от 450 до 750 л.с., цены на эти машины начинаются от 220 000 евро.



По данным немецкого журнала auto motor und sport, за последние два года LCE изготовила всего 42 экземпляра Sportquattro, в том числе один для легендарного дрифтера Кена Блока, но, как мы сказали в начале, темпы производства планируется увеличить.

