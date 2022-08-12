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  • Acura скоро покажет новинку: возможно, это кроссовер, родственный будущему Honda Prologue

Acura скоро покажет новинку: возможно, это кроссовер, родственный будущему Honda Prologue

12.08.2022 53 0 0

Пока что компания опубликовала тизер концепта, который получил имя Precision EV. Его премьера состоится на следующей неделе в рамках Monterey Car Week.

 

Марка Acura принадлежит японской компании Honda, одним из главных рынков для бренда остаются Штаты. Согласно статистике Carsalesbase, по итогам прошлого года продажи автомобилей Acura в США выросли почти на 15% до 157 408 экземпляров. Однако в текущем году у марки ощутимый спад: за январь-июль дилеры реализовали 58 933 электромобиля, что почти на 43% меньше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

Компания Acura объявила о своих планах по «озеленению» модельного ряда в прошлом году. Так, полный переход на электрокары в США марка наметила на конец следующего десятилетия – к 2040 году, при этом уже к 2030-му на долю таких машин в структуре продаж в Штатах должно приходиться 50%. Кроме того, в компании ранее заявляли, что первой «электричкой» бренда станет кроссовер.

Теперь марка делает серьёзный шаг в сторону электрификации: опубликован тизер концепта, который получил имя Precision EV (название с английского переводится как «точность», «меткость»). Этот шоу-кар в компании позиционируют как «будущее дизайна Acura», предполагается, что он призван показать стиль разрабатываемого «зелёного» семейства бренда.

Тизер Acura Precision EV

В коротком видеоролике концепт Acura Precision EV показан не полностью. Основной фокус дан на заглушку в форме фирменной решётки радиатора: она получила синюю подсветку и рисунок в виде стремящихся к логотипу бренда ромбовидных кристаллов. Кстати, у фирменного знака в виде буквы «A» тоже есть подсветка. По бокам от заглушки располагаются фары в виде небольших треугольников, из которых в сторону центра тянутся узкие полоски.

В нижней части переднего бампера Precision EV расположены крупные воздухозаборники, очевидно, тоже с подсвечиваемыми элементами. Информацию о том, к какому сегменту принадлежит шоу-кар, в компании пока не раскрыли, не исключено, что это будет кроссовер, который впоследствии ляжет в основу будущего первого электрического SUV Acura.

Скетч Honda Prologue

Отметим, в компании пока официально не раскрыли имя «зелёного» паркетника, который уже находится в разработке. Ранее предполагалось, что его могут назвать ADX – компания зарегистрировала в американском патентном ведомстве соответствующее наименование.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, первый электромобиль Acura станет более роскошным «близнецом» пока не представленного электрического кроссовера Honda Prologue. Его внешность была рассекречена на скетче в мае текущего года. В основу этих двух SUV ляжет платформа и тяговые батареи Ultium (в рамках партнёрства с американским концерном General Motors). На них же базируются Cadillac Lyriq и GMC Hummer EV. Подробности о технике кроссоверов Honda и Acura появятся позже.

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