Пополнение в семье: стало известно возможное имя нового кроссовера Acura

Бренд Acura принадлежит японской компании Honda, одним из основных рынков для этой марки являются Штаты. Отметим, по итогам «ковидного» 2020 года дилеры Acura зафиксировали в США «минус»: здесь им удалось реализовать 136 982 экземпляра, что на 13% меньше, чем в 2019-ом. В текущем году продажи снова пошли вверх: за период с января по ноябрь клиенты купили 146 368 единиц, что на 20,6% больше, чем за первые 11 месяцев прошлого года. В дальнейшем марка намерена расширить свой модельный ряд.
Японская компания Honda подала заявку в ведомство по патентам и товарным знакам США, чтобы зарегистрировать новую торговую марку – Acura ADX, об этом сообщает издание Car and Driver. Официальной информации о том, какой новинке может достаться это наименование, пока нет.
Напомним, в начале текущего месяца сообщалось о планах по «озеленению» линейки японского бренда: тогда же в компании отметили, что первым электромобилем марки станет большой кроссовер. Однако имя анонсированной новинки в Acura тогда не рассекретили. Не исключено, что новое зарегистрированное имя – ADX – получит именно он.
Этот электромобиль окажется более роскошным «близнецом» также пока не представленного полностью «батарейного» кроссовера Honda Prologue. В основу этих автомобилей ляжет платформа Ultium американского концерна General Motors, а дизайн моделей разработают японцы. Отметим, проект реализуется в рамках партнёрства между производителями.
Будущие «электрокроссоверы» Acura и Honda предназначены только для американского рынка. Производство новинок японских марок будет налажено на заводах, принадлежащих концерну GM. Ожидается, что SUV Honda появится на рынке в конце 2023-го – начале 2024 года, а модель Acura присоединится к нему позже.
Однако электрический кроссовер – не единственный вариант для использования нового имени. Не исключено, что название ADX отдадут премиальному паркетнику, базой для которого послужит Honda HR-V следующего поколения. Известно, что такой кроссовер Acura получит гибридную силовую установку. Когда эта новинка появится на американском рынке, пока не сообщается.
В Honda ещё весной нынешнего года рассказали о намерении осуществить полный переход на электрокары в США к концу следующего десятилетия – к 2040 году. Планы Acura, как оказалось, даже более смелые: на долю в 50% «электричек» в структуре продаж в Штатах марка намерена выйти уже к 2030 году. Отметим, в Honda рассчитывают, что к этому времени объём реализуемых на рынке «зелёных» моделей составит не более 40%.
Сейчас Honda уже планирует дальнейший выпуск собственных массовых электромобилей: в их основу ляжет платформа e:Architecture разработки японского производителя. Модели, вероятно, будут глобальными. Ожидается появление полностью «батарейного» варианта HR-V, созданного по мотивам ранее показанного предвестника – концепта SUV e:prototype.
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