Акция «Добромобиль ГАЗель NN» пройдет в более чем 50 городах России

Дистрибьютор «Группы ГАЗ» – ГК «Современные транспортные технологии» – совместно с проектом «800 добрых дел» запускают федеральную акцию «Добромобиль ГАЗель NN», которую поддерживают дилерские центры марки ГАЗ по всей стране. 68 «Добромобилей» будут курсировать по городам России в праздничные дни, доставляя подарки тем, кто в них особенно нуждается.

Партнерский материал​

Идея проекта зародилась в Нижнем Новгороде благодаря городской платформе «800 добрых дел», запущенной к юбилею города. Группа компаний «Современные транспортные технологии», генеральный дистрибьютор марки ГАЗ, не просто поддержала инициативу, но и благодаря развитой дилерской сети обеспечила акции всероссийский масштаб.

«Юбилейный год 800-летия нашего родного Нижнего Новгорода стал знаковым для всех нас. Достойным завершением года станет помощь в организации полезного и нужного дела. Наши партнеры из дилерской сети ГАЗ со всей России с готовностью откликнулись и поддержали нашу идею с «Добромобилем». Ежедневно коммерческие автомобили помогают бизнесу, приносят пользу, доставляют товары, а в эти праздничные дни станут добрыми волшебниками, которые свяжут тех, кто готов делиться теплом и радостью, с теми, кто их ждёт. Мы верим в то, что надо помогать друг другу, не быть равнодушными, поэтому и сами отправляем подарки, и предлагаем всем начать новый год с добрых дел», – комментирует Олег Марков, генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии».

Акция стартует 16 декабря в Нижнем Новгороде и других городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ставрополе, Казани, Махачкале, Самаре, Владивостоке, Красноярске, Тюмени, Екатеринбурге, Абакане, Иркутске, Чите, Улан-Удэ, Барнауле, Омске, Томске, Нижневартовске, Ижевске, Челябинске, Липецке, Рязани, Брянске, Владимире, Туле, Ульяновске, Пензе, Аксае, Челябинске, Великом Новгороде, Владикавказе.

Проект пройдёт в два этапа. С 16 по 30 декабря «Добромобили» будут курсировать по городам, собирая подарки от крупных компаний и предприятий, а в новогодние праздники будут принимать помощь от всех желающих на территории официальных дилерских центров ГАЗ и в общественных городских пространствах. По окончании новогодних каникул «Добромобили» доставят подарки различным благотворительным фондам, которые передадут подарки своим подопечным.

Подробнее о проекте «800 добрых дел»