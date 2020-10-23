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  • Актуальный Hyundai Solaris: кое-где продажи стартуют только сейчас – и без надежды на успех

Актуальный Hyundai Solaris: кое-где продажи стартуют только сейчас – и без надежды на успех

23.10.2020 134 0 0

Компания Хёндэ выводит «четырехдверку» текущей генерации на рынок Чили. Там модель предлагается с прежними бензиновыми моторами. Еще в каталоге указан дизель, но он для модели пока не доступен.

 

В Китае компактная модель Hyundai сменила поколение еще в 2016-м, на остальных основных рынках – в 2017-м. В зависимости от  страны эта машина носит имя Verna, Solaris или Accent. Китайский вариант обновился в прошлом году, в 2020-м рестайлинг также пережили наш Солярис и индийская Verna. А вот в Чили продажи модели актуальной генерации стартовали только сейчас, но хотя бы сразу в рестайлинговом виде, там она как раз зовется Акцентом. Кстати, по итогам 2020-го предыдущий компакт занял седьмую строчку в рейтинге самых популярных авто чилийского рынка – реализовано 6770 единиц. Однако в успех новинки в местном подразделении Hyundai почему-то не верят: в компании рассчитывают продавать по 3600 штук ежегодно.

Новый Hyundai Accent для Чили
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Новый Hyundai Accent для Чили
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Модель нового поколения (в Чили оно уже пятое по счету, у нас – второе) в эту южноамериканскую страну поставляют из Индии (откуда привозили предыдущий Accent, так долго продержавшийся в старом кузове, выяснить, увы, не удалось). Индийское предприятие выпускает только седаны Verna, так что и в Чили теперь доступен лишь четырехдверный Accent. Внешне машины повторяют друг друга, отличий от российского Соляриса тоже немного – у Verna и Accent, например, больше хромированного декора, имеется антенна-плавник. Ну и напомним, что у китайского седана свой рестайлинг.

Новый Hyundai Accent для Чили
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Новый Hyundai Accent для Чили
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Новый Hyundai Accent для Чили
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Внутри чилийский седан тоже в целом скопировал индийскую Verna, не считая, конечно расположения руля и того, что Accent получил мультимедийную систему с 9-дюймовым тачскрином, тогда как в Индии и в России предлагается экран диагональю 8 дюймов. Причем планшет в Чили идет уже в «базе». Также в списке оборудования самой дешевой комплектации значатся: 15-дюймовые колеса, пара подушек безопасности, кондиционер, камера заднего вида, задний парктроник. Топ-версии положены шесть «эйрбэгов», цифровая «приборка» и круиз-контроль, 16-дюймовые диски, противотуманки и светодиодные ДХО.

Новый Hyundai Accent для Чили
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Новый Hyundai Accent для Чили
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Новый Hyundai Accent для Чили
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Бензиновые двигатели у чилийского нового Accent свои, не от Verna: «атмосферники» 1.4 и 1.6 мощностью 99 и 121 л.с. соответственно. Первый мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой», второй работает в паре с 6АКП. Любопытно, что в брошюре модели еще указан дизель 1.5 мощностью 115 л.с. – такой есть и у Verna, однако в официальном релизе марки этот мотор не упомянут, в прайс-листе его тоже нет. Не исключено, что гамму расширят позже. Для индийского седана помимо дизеля также предусмотрены бензиновые атмосферная «четверка» 1.5 (115 л.с.) с 6МКП или вариатором и «турботройка» 1.0 (120 л.с.) с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Новый Hyundai Accent для Чили

Пока неизвестно, появится ли такой Accent в других странах Америки, ведь впереди еще премьера рестайлингового седана мексиканского производства.

Между тем в Чили в гамме Hyundai тоже есть седан с именем Verna, но это совсем другая модель, она находится на ступеньку ниже Акцента: под таким названием там продают Hyundai Reina китайской сборки, причем ближайшим родственником этой «четырехдверки» является Accent предыдущего поколения.

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