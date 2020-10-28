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AkzoNobel: инновационное сотрудничество на предельной скорости

28.10.2020 82 0 0

Высокотехнологичные лакокрасочные покрытия помогают команде Формулы-1 McLaren выделяться на гоночном треке и за его пределами с 2008 года. Экстерьер и дизайн болида, все окрашенные части гоночного автомобиля, а также транспорт команды, гараж и аксессуары – всюду использованы высокоэффективные продукты AkzoNobel.

 

Партнерский материал

В дополнение к этому в нынешнем сезоне стильный болид MCL35 надежно предохранен от теплового воздействия за счет применения защитных покрытий компании. Высокотемпературный силикон Intertherm 50 из линейки продукции International был использован для защиты важных элементов, примыкающих к двигателю и выхлопной трубе, чтобы помочь им выдерживать температуру до 540° C. Толщина одного слоя составляет всего 25 микрон – около трети толщины человеческого волоса.

Команда McLaren показала хороший старт в этом сезоне и по итогам российского гран-при в Сочи закрепилась на третьем месте в кубке конструкторов Формулы-1.

«Мы очень гордимся нашим долгосрочным партнерством с McLaren, построенном на сотрудничестве, общей страсти к инновациям и стремлении к достижению результатов», – комментирует Патрик Бургиньон, Руководитель бизнеса Автомобильных и Специальных покрытий AkzoNobel.

Ученые и инженеры Mclaren и AkzoNobel сотрудничают уже более 10 лет, а в 2012 г. партнерство было распространено и на дорожные автомобили McLaren. Работая вместе, им удалось ускорить развитие технологий нанесения покрытий и разработки цвета, прокладывая путь для будущих исследований и новых возможностей.

Подтверждая высокое значение продукции компании для автомобильной индустрии, крупнейшие международные автопроизводители отдают предпочтение материалам премиальных брендов AkzoNobel, выбирая передовые инновационные продукты и решения и качественный сервис. Материалы используются для авторемонтных работ в авторизованных дилерских центрах, кузовных цехах и региональных отделениях концернов по всему миру.

AkzoNobel продолжит развитие сотрудничества с автомобильным сектором для производства инновационных продуктов, обеспечивающих лучший внешний вид и эффективность использования транспортного средства.

автоспорт авто и технологии McLaren

 

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