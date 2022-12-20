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  • Alfa Romeo Giulia SWB Zagato: уникальное купе на укороченном шасси спортседана

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato: уникальное купе на укороченном шасси спортседана

20.12.2022 79 0 0

Итальянское кузовное ателье Zagato представило свой очередной шедевр — купе на базе Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, разработка и постройка которого заняли два года.

Проект Alfa Romeo Giulia SWB Zagato затевался в 2021 году и был приурочен к вековому юбилею сотрудничества между Alfa Romeo и Zagato, в результате которого свет увидели десятки уникальных моделей. Любопытно, что в их числе были Альфы с техникой не от Альфы — например, купе Alfa Romeo TZ3 Stradale с «потрохами» от Dodge Viper, но в случае с представленной сегодня машиной всё прошло традиционным образом, в основу проекта лёг спортседан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio с 2,9-литровым бензиновым битурбомотором V6 и 6-ступенчатой МКП.

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Буквы SWB указывают на укороченную колёсную базу, но Zagato не сообщает, насколько именно её «подпилили». Зато известно, что вся техническая начинка прокачана до уровня лимитированного седана Giulia GTAm, у которого мощность двигателя увеличена с 510 до 540 л.с. и перенастроена ходовая часть. Ну а кузов у купе Zagato, разумеется, свой, с уникальными наружными панелями из углепластика. Есть, впрочем, в кузове две стоковые детали — это фары, позаимствованные у кроссовера Alfa Romeo Tonale. Задняя «оптика», даром что напоминает спорткары Aston Martin, полностью уникальная.

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Интерьер остался стандартным, то есть таким же, как у стокового седана, но он полностью перешит и щедро декорирован углепластиком. Задних мест нет, так что багажник у купе довольно большой, загрузка вещей происходит через крышку, объединённую с панорамным задним стеклом — из-за этой особенности некоторые сетевые комментаторы уже назвали творение Zagato хэтчбеком, но едва ли это определение уместно для столь скульптурной и нарочито спортивной машины. Фирменный «пузыри» Zagato, разумеется, есть — они формируют профиль крыши. Тяжеловатая на вид корма — это тоже фирменный стиль Zagato, а не «бессилие дизайнеров», как пишут недоброжелатели.

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Динамические характеристики Alfa Romeo Giulia SWB Zagato не объявлены, но ясно, что они находятся где-то на уровне Alfa Romeo Giulia GTAm, у которой, правда, не было версии с МКП — только с «автоматом»: с ним GTAm набирает первую «сотню» за 3,6 с и разгоняется до максимальных 300 км/ч.

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Купе построено в единственном экземпляре, его разработку и постройку оплатил владелец — состоятельный коллекционер из Германии, у которого в гараже уже есть несколько моделей от Zagato. Стоимость Alfa Romeo Giulia SWB Zagato не разглашается — полагаем, она составляет несколько миллионов евро.

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