Alfa Romeo GTV6 Марио Андретти выставлена на продажу: скромный пробег и почти без коррозии

Купе 1981 года выпуска было подарено производителем легендарному гонщику и сейчас находится в удивительно хорошем состоянии. Странно, что такая машина уже много лет кочует из рук в руки и не может найти постоянное пристанище у истинного ценителя.

Alfa Romeo GTV6 – сама по себе очень интересная машина, достойная того, чтобы попасть в коллекцию автогурмана. Модель дебютировала в 1974 году как Alfa Romeo Alfetta GT с 4-цилиндровыми моторами, а версия GTV6 появилась в 1980 году, уже после рестайлинга, в ходе которого была слегка подретуширована внешность и полностью обновлён салон.

Автор дизайна этой модели – знаменитый маэстро Джорджетто Джуджаро. На очень короткой базе (2400 мм) ему удалось создать элегантный и практичный кузов на четверых с большой покатой багажной дверью. По сути, это не купе, а 3-дверный лифтбек. Задний двухместный диван можно сложить, чтобы увеличить багажное отделение.



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Конструкция по современным меркам диковинная, особенно для машин этого класса. Двигатель установлен спереди продольно, а 5-ступенчатая механическая коробка передач отнесенная к задним, ведущими колёсам (схема Transaxle). Тормоза задних колёс установлены до полуосей, рядом с корпусом дифференциала и не увеличивают неподрессоренные массы.



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Подвеска сделана в прямом смысле с размахом: задняя с разнесёнными пружинами и амортизаторами, на длинных косых рычагах, тянущихся к подрамнику, установленному перед коробкой передач. Спереди – двухрычажная схема с длинным продольными торсионами. Нижние рычаги сдвоенные, к их основанию крепятся торсионы, а через широкие верхние рычаги пропущены стойки амортизаторов.



Для своего времени машина рулилась превосходно, собрала массу восторженных отзывов в прессе и сделала успешную карьеру в автоспорте. С прицелом на гонки были разработаны малотиражные версии с мотором V8 и наддувная Turbodelta, а GTV6 – это вершина эволюции гражданской линейки. 2,5-литровый V6 с системой впрыска L-Jetronic в американской спецификации 1981 года выдавал максимальные 158 л.с. и 206 Нм, что для снаряженной массы в 1281 кг совсем не плохо. Разгон до 100 км/ч занимает 8,5 с, максимальная скорость – 208 км/ч.



Экземпляр, выставленный на продажу американской фирмой LBI Limited (специализируется на торговле коллекционными автомобилями и мотоциклами), Alfa Romeo подарила Марио Андретти, американскому гонщику итальянского происхождения, в 1981 году, когда он выступал за команду Alfa Romeo в Формуле-1, но именно в этом году Андретти в Формуле-1 разочаровался, после чего переключился на американские гоночные серии и от подаренной Альфы избавился, практически на ней не поездив. Тем не менее его имя, как первого владельца, внесено в документы.



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Любопытно, что в дорестайлинговом кузове Alfa Romeo выпустила в Европе посвящённую Марио Андретти спецсерию купе GT, и её не следует путать с подаренной ему машиной 1981 года. Зато имя Андретти активно эксплуатируется в рекламной брошюре Alfa Romeo GTV6 1981 года, так что было бы странно, если бы он сам на такой машине не ездил.



После Андретти эта Alfa Romeo GTV6 несколько раз меняла владельцев, которые, вероятно, видели в связи машины с великим гонщиком хорошую инвестицию, но она их надежды не оправдала. В прошлом году Альфу сняли с аукциона RM Sotheby’s, так как планировалось выручить 45 тысяч долларов, а максимальная ставка была 28 тысяч. LBI Limited хочет за машину 48 тысяч долларов, но вы можете попробовать поторговаться.

Судя по фотографиям, пробег машины в настоящий момент составляет 35 904 мили или 57 782 км, при этом Альфа на протяжении всей своей жизни исправно проходила ТО и бережно хранилась, так что на фотографиях снизу вы практически не найдёте следов коррозии, хотя Альфы тех времён, мягко говоря, не славились коррозионной стойкостью. Краска з салон – в полностью оригинальном и весьма приличном состоянии. В общем, на наш взгляд, и без привязки к Марио Андретти – это хорошее предложение для ценителей итальянской классики.

