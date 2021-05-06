Классика ×
  • Alfa Romeo GTV6 Марио Андретти выставлена на продажу: скромный пробег и почти без коррозии

Alfa Romeo GTV6 Марио Андретти выставлена на продажу: скромный пробег и почти без коррозии

06.05.2021 94 0 0

Купе 1981 года выпуска было подарено производителем легендарному гонщику и сейчас находится в удивительно хорошем состоянии. Странно, что такая машина уже много лет кочует из рук в руки и не может найти постоянное пристанище у истинного ценителя.

 

Alfa Romeo GTV6 – сама по себе очень интересная машина, достойная того, чтобы попасть в коллекцию автогурмана. Модель дебютировала в 1974 году как Alfa Romeo Alfetta GT с 4-цилиндровыми моторами, а версия GTV6 появилась в 1980 году, уже после рестайлинга, в ходе которого была слегка подретуширована внешность и полностью обновлён салон.

Автор дизайна этой модели – знаменитый маэстро Джорджетто Джуджаро. На очень короткой базе (2400 мм) ему удалось создать элегантный и практичный кузов на четверых с большой покатой багажной дверью. По сути, это не купе, а 3-дверный лифтбек. Задний двухместный диван можно сложить, чтобы увеличить багажное отделение.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Конструкция по современным меркам диковинная, особенно для машин этого класса. Двигатель установлен спереди продольно, а 5-ступенчатая механическая коробка передач отнесенная к задним, ведущими колёсам (схема Transaxle). Тормоза задних колёс установлены до полуосей, рядом с корпусом дифференциала и не увеличивают неподрессоренные массы.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Подвеска сделана в прямом смысле с размахом: задняя с разнесёнными пружинами и амортизаторами, на длинных косых рычагах, тянущихся к подрамнику, установленному перед коробкой передач. Спереди – двухрычажная схема с длинным продольными торсионами. Нижние рычаги сдвоенные, к их основанию крепятся торсионы, а через широкие верхние рычаги пропущены стойки амортизаторов.

Для своего времени машина рулилась превосходно, собрала массу восторженных отзывов в прессе и сделала успешную карьеру в автоспорте. С прицелом на гонки были разработаны малотиражные версии с мотором V8 и наддувная Turbodelta, а GTV6 – это вершина эволюции гражданской линейки. 2,5-литровый V6 с системой впрыска L-Jetronic в американской спецификации 1981 года выдавал максимальные 158 л.с. и 206 Нм, что для снаряженной массы в 1281 кг совсем не плохо. Разгон до 100 км/ч занимает 8,5 с, максимальная скорость – 208 км/ч.

Экземпляр, выставленный на продажу американской фирмой LBI Limited (специализируется на торговле коллекционными автомобилями и мотоциклами), Alfa Romeo подарила Марио Андретти, американскому гонщику итальянского происхождения, в 1981 году, когда он выступал за команду Alfa Romeo в Формуле-1, но именно в этом году Андретти в Формуле-1 разочаровался, после чего переключился на американские гоночные серии и от подаренной Альфы избавился, практически на ней не поездив. Тем не менее его имя, как первого владельца, внесено в документы.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Любопытно, что в дорестайлинговом кузове Alfa Romeo выпустила в Европе посвящённую Марио Андретти спецсерию купе GT, и её не следует путать с подаренной ему машиной 1981 года. Зато имя Андретти активно эксплуатируется в рекламной брошюре Alfa Romeo GTV6 1981 года, так что было бы странно, если бы он сам на такой машине не ездил.

После Андретти эта Alfa Romeo GTV6 несколько раз меняла владельцев, которые, вероятно, видели в связи машины с великим гонщиком хорошую инвестицию, но она их надежды не оправдала. В прошлом году Альфу сняли с аукциона RM Sotheby’s, так как планировалось выручить 45 тысяч долларов, а максимальная ставка была 28 тысяч. LBI Limited хочет за машину 48 тысяч долларов, но вы можете попробовать поторговаться.

Судя по фотографиям, пробег машины в настоящий момент составляет 35 904 мили или 57 782 км, при этом Альфа на протяжении всей своей жизни исправно проходила ТО и бережно хранилась, так что на фотографиях снизу вы практически не найдёте следов коррозии, хотя Альфы тех времён, мягко говоря, не славились коррозионной стойкостью. Краска з салон – в полностью оригинальном и весьма приличном состоянии. В общем, на наш взгляд, и без привязки к Марио Андретти – это хорошее предложение для ценителей итальянской классики.

купе авторынок классика Alfa Romeo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом BMW 7er F01 с пробегом: вода в дверях и кузов, который нельзя восстановить после ДТП Наигравшись в начале «нулевых» с авангардом, очередное поколение 7 series дизайнеры BMW сделали сравнительно консервативным, если не сказать – скучноватым внешне. Но что касается конструкции... 1357 1 2 05.05.2021
Статьи / Автоспорт Рысь выходит на тропу: автомобили из Тольятти на гоночных трассах Когда я заруливал на парковку гоночного комплекса Moscow Raceway, на небе красовалось ласковое апрельское солнышко, и это откровенно радовало. Конечно, презентации обновленного состава гоноч... 1016 0 2 04.05.2021
Статьи / Авто недели Для обеспеченных и многодетных поклонников: стоит ли покупать Subaru Tribeca за 800 тысяч рублей Мы уже неоднократно раздумывали над выбором полноприводника американского происхождения с ценой около миллиона – от Toyota Venza и Honda Crosstour с несущим кузовом до «настоящих» Dodge D... 3849 0 0 04.05.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 154504 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 130117 33 25 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 86633 30 24 18.12.2020
Обсуждаемое
88 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings