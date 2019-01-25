Альтернативный транспорт: на трассах РФ появятся новые газозаправки и электростанции

Альтернативный транспорт: на трассах РФ появятся новые газозаправки и электростанции

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На федеральных автодорогах в ближайшие годы появится около сотни АГНКС и 24 станции для зарядки электромобилей.
 

Будущее не за горами: несмотря на то, что России ещё очень и очень далеко до других стран, серьёзно продвинувшихся в развитии электрокаров и газовых автомобилей, уже сейчас ей пора предпринимать пусть и робкие, но первые шаги в заданном мировым автопромом направлении. Такими «шагами» может стать инфраструктура, которая требуется автомобилям, работающим на альтернативном топливе.

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Федеральное дорожное агентство (занимается российскими трассами) и госкомпания «Автодор» (под её управлением находятся платные автодороги) недавно обсудили перспективы газовых заправок (АГНКС) в стране. Власти в последнее время весьма активно «продвигают» транспорт, способный питаться природным газом. А если количество таких машин продолжит расти, то нынешнего числа заправок для них не хватит.

Замглавы Минэнерго весной прошлого года рассказал о том, что российский автопарк насчитывает примерно 212 тыс. машин, работающих на газе. Согласно данным о регистрации ТС в ГИБДД, которые предоставил «Автостат», за прошлый год наш автопарк пополнился ещё 2 тыс. битопливных легковых автомобилей.

В России сейчас 493 газозаправки. На бесплатных трассах Росавтодора планируется установить 181 АГНКС, а на платных дорогах появится 66 таких заправок. Проект реализуют в два этапа: в ходе первого – с 2019 по 2024 годы – построят всего 98 газозаправочных станций; в ходе второго – с 2025 по 2030 годы – ещё 149 станций.

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Новые газозаправки появятся на трассах М-10 «Россия», М-11 «Москва – Санкт-Петербург», М-4 «Дон», М-1 «Беларусь», М-7 «Волга» и международном транспортном маршруте «Европа – Западный Китай». Также в ближайшее время 14 таких заправок установят вдоль трассы М-5 «Урал». Помимо этого обсуждаются схемы размещения АГНКС в регионах.

Если битопливных в России немного, то электромобилей почти нет. В середине 2018 года их было примерно 2,5 тыс. единиц. Это, конечно, «капля в море» по сравнению с автопарком страны в целом. Но для планируемого развития сегмента понадобится инфраструктура. В Росавтодоре рассказали о совместном проекте с ООО «Электрик Моторс Клаб Рус». Он предполагает установку 13 станций для зарядки «розеточных авто» на федеральной дороге М-9 «Балтия», 4 – на трассе А-290 «Новороссийск – Керчь» и 7 – на автодороге А-370 «Хабаровск – Владивосток».

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Первый путь связывает Москву с европейскими странами. Второй находится в черте курортов. А третий располагается в Дальневосточном регионе, ведь именно там наблюдается наибольший интерес водителей к электромобилям. На сегодняшний день в стране насчитывается порядка 30 электрозаправок, большинство из них находятся в Москве, Санкт-Петербурге, часть – в Подмосковье, Приморье, Татарстане и т.д.

Для сравнения, на сегодняшний день в Норвегии насчитывается порядка 200 тыс. электромобилей. Уже к 2025 году страна планирует отказаться от двигателей с ДВС. По тому же пути планируют пойти и другие государства в Европе. Так, Голландия откажется от машин с бензиновыми и дизельными моторами в 2030 году.

Авто и технологии В России газозаправки платные дороги федеральные трассы электромобили
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