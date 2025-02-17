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  • Амбициозный «светлячок»: конкурент Mini и smart от Nio готовится к выходу на рынок

Амбициозный «светлячок»: конкурент Mini и smart от Nio готовится к выходу на рынок

17.02.2025 140 0 0

В электронной базе китайского Минпрома всплыл электрический хэтчбек Firefly — первенец одноимённого нового бренда компании Nio, который в ближайшие месяцы появится в продаже в Китае и в Европе, стали известны его ключевые технические характеристики.

Компания Nio представила бренд Firefly (он же Yinghuochong на латинизированном китайском) и его первую модель в декабре прошлого года, название бренда переводится на русский как «светлячок». Firefly — младший бренд по отношению к материнскому Nio и запущенному в прошлом году бренду Onvo. Nio позиционирует Firefly как конкурента маркам Mini и smart, то есть он будет предлагать небольшие премиальные легковушки по относительно доступным ценам. Приоритетные рынки для Firefly — это Китай и Европа, в Китае продажи дебютной модели начнутся в апреле, в Европе — в конце весны либо в начале лета. Позже бренд Firefly появится также в некоторых странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

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Дебютная модель Firefly — это субкомпактный электрический хэтчбек, который пока не имеет собственного имени, зато из электронной базы китайского Минпрома мы узнали его основные технические характеристики. Габаритная длина — 4003 мм, ширина — 1781 мм, высота — 1557 мм, колёсная база — 2615 мм. Съёмную литий-железо-фосфатную батарею будет поставлять китайская компания Sunwoda, её ёмкость — 42,1 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 420 км по циклу CLTC.

Единственный электромотор у хэтчбека Firefly расположен на задней оси, максимальная мощность — 105 кВт (143 л.с.), максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. Снаряженная масса хэтчбека составляет 1492 кг, из них 312 кг приходятся на батарею. Штатная размерность шин — 215/50 R 18. Развернуться «светлячок» сможет на пятачке диаметром 9,4 м.

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Салон хэтчбека Firefly пока не рассекречен, зато показаны два багажника — передний объёмом 92 л и задний, объём которого при сложенных спинках заднего дивана достигает 1250 л. Передний багажник очень глубокий, он доходит до самого пола, а в полу есть дренажная пробка, что очень удобно для перевозки замороженной рыбы или грязной обуви.Дизайн хэтчбека Firefly разработал американец Крис Томассон, он работает в Nio с 2015 года, а до этого работал в BMW и Ford.

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Визитной карточкой хэтчбека Firefly стали фары и фонари, напоминающие глаза насекомого, к интересным решениям также относятся чёрные стойки кузова в сочетании с окрашенной в основной цвет аркой, опоясывающей верхнюю часть кормы. Кузов на 83,4% состоит из высокопрочной стали, заявленная жёсткость на кручение — 35 700 Нм/градус. В оснащении обещаны девять подушек безопасности и богатый набор электронных ассистентов водителя.

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В Китае приём предварительных заказов на хэтчбек Firefly ведётся с декабря, предварительная цена — 148 800 юаней (1,84 млн рублей в переводе по текущему курсу), реальная начальная цена, скорее всего, будет немного ниже. В Европе цены будут значительно выше, в том числе из-за введённых в прошлом году Евросоюзом повышенных пошлин на электромобили китайского производства. Великобритания, которая не входит в Евросоюз и пока не облагает «китайцев» повышенным пошлинами, может рассчитывать на более гуманный прайс-лист.

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