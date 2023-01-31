Американская Karma будет собирать неказистые немецкие электрогрузовички B-ON

Две не слишком удачливые компании — немецкая B-ON GmbH и американская Karma Automotive — нашли друг друга и договорились о совместном производстве грузовичков B-ON, ранее известных под марками StreetScooter и Odin, на заводе Karma в Калифорнии.

Наши постоянные читатели, возможно, помнят немецкую компанию StreetScooter: её основали в 2010 году в Ахене (земля Северный Рейн-Вестфалия) предприниматели Ахим Кампкер и Гюнтер Шух с целью выпуска недорогих развозных электрических грузовичков собственной разработки. В 2014 году стартап купила немецкая почтовая компания Deutsche Post, чтобы с его помощью «озеленить» собственный автопарк. В 2018 году был запущен головной завод StreetScooter в Дюрене (тоже Северный Рейн-Вестфалия) с расчётом на рост спроса на электрические грузовички и выпуск будущих новых моделей. В 2019-м был анонсирован выход StreetScooter на рынки США и Китая (через партнёрство с Chery), но оперативно реализовать эти планы не удалось — менеджмент Deutsche Post не очень хорошо разбирался в автобизнесе, StreetScooter приносил убытки.

В 2020 году в разгар пандемии COVID-19 Deutsche Post объявила, что закроет компанию StreetScooter после выпуска нужного ей количества машин, а в начале 2022 года продала её со всеми потрохами (производство и права интеллектуальной собственности) компании Odin Automotive из Люксембурга, за которой стоит Штефан Краузе, опытный топ-менеджер, прежде работавший в Deutsche Bank, BMW, Faraday Future, Fisker и Canoo.



Завод B-ON в немецком Дюрене 1 / 4 Завод B-ON в немецком Дюрене 2 / 4 Завод B-ON в немецком Дюрене 3 / 4 Завод B-ON в немецком Дюрене 4 / 4

Ровно год назад, то есть в конце января 2022-го, Odin возобновила производство электрогрузовичков в Дюрене, а в мае провела ребрендинг, после чего грузовички стали назваться B-ON, выпускает их теперь зарегистрированная в Германии новая компания B-ON GmbH. Тогда же в мае были подтверждены планы по выходу на рынки США и Китая, а на днях вышел пресс-релиз о партнёрстве с Karma Automotive.



Гендиректор Karma Automotive Джефф Вавризняк (слева) и гендиректор B–ON Штефан Краузе (справа)

Базирующаяся в калифорнийском Ирвайне Karma Automotive — это, напомним, бывшая компания Fisker Automotive датского дизайнера и предпринимателя Хенрика Фискера. В 2014 году после банкротства она была куплена китайским производителем комплектующих Wanxiang и продолжила работу, а Хенрик Фискер основал новую компанию имени себя — Fisker Inc. Если у Фискера сейчас дела идут весьма бодро, то Karma топчется на месте, новинок нет, а попытки запустить OEM-бизнес не давали успеха, пока на горизонте не появился B-ON.



Семейство грузовиков B-ON 1 / 3 Семейство грузовиков B-ON 2 / 3 Семейство грузовиков B-ON 3 / 3

Передовые электромобильные наработки Karma компанию B-ON, судя по всему, не интересуют, зато нужны производственные площади: завод Karma готов производить до 30 000 машин в год, первая опытная партия грузовичков B-ON здесь будет собрана уже ближайшим летом, массовое производство начнётся в 2024 году. Локализация производства позволит B-ON рассчитывать на щедрые федеральные льготы со стороны американского правительства в рамках принятого летом прошлого года Закона о снижении инфляции. Мощность завода в Дюрене также составляет 30 000 машин в год, но непонятно, насколько он сейчас загружен — в пресс-релизах B-ON мы этой информации не нашли.



Сами электрические грузовички за десять с лишним лет принципиально не изменились: у них по-прежнему довольно примитивная конструкция и очень скромные технические характеристики. Габаритная длина составляет 5782-5809 мм в зависимости от модификации (шасси с кабиной или фургон). Самый крупный фургон вмещает 12 кубометров груза. Грузоподъёмность — от 885 до 1319 кг. Единственный электромотор мощностью 51 кВт (69 л.с.) вращает передние колёса, максимальная скорость — 90-100 км/ч. Ёмкость расположенной под полом батареи — всего 40 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 147-202 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — всего 11 кВт, полная зарядка батареи на ней займёт 5 часов. Двухместная кабина отделана «голым» пластиком. Цены на сайте B-ON не указаны.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Конкуренция в сегменте электрических грузовиков и фургонов в США сейчас очень высокая, так что не очень понятно, на что здесь рассчитывает B-ON со своими морально устаревшими машинами. В Китае с ними тем более ловить нечего — там своих дешёвых электрических грузовичков и фургонов предостаточно, конкурировать с ними по цене не сможет ни одна западная компания.

