Американская сабля: новый суперкар McLaren оказался эволюцией модели Senna

Подразделение McLaren Special Operations (MSO), отвечающее в британской фирме за эксклюзивные проекты, разработало для клиентов американского дилера McLaren Beverly Hills модель Sabre, которая выпущена тиражом 15 экземпляров и не поступит в свободную продажу.

Патентные изображения и шпионские снимки McLaren Sabre (название переводится на русский как «сабля») утекли в Сеть ещё осенью, и тогда любители суперкаров гадали, что это за модель такая, тем более что в ноябре фирма McLaren официально анонсировала новый суперкар с другим названием — Artura. Теперь всё прояснилось: под именем Sabre скрывался спецпроект на базе модели Senna для американского рынка — британский пресс-офис McLaren даже не удосужился рассказать о ней миру, новость пришла непосредственно из Америки, от дилера McLaren Beverly Hills.

Продавец сообщил, что все 15 экземпляров изначально были распределены между конкретными клиентами, которые были вовлечены в разработку машины и участвовали в её тестах на гоночной трассе. Во сколько им обошлось такое удовольствие — секрет, но, полагаем, что в несколько миллионов долларов за экземпляр.



В техническом плане McLaren Sabre — это эволюция представленной в 2017 году модели Senna, собравшей немало восторженных отзывов за великолепную динамику и управляемость. То есть Sabre — это не гибрид, как многие предполагали, электрической надстройки у него нет, а позаимствованная у McLaren Senna 4,0-литровая бензиновая «битурбовосьмёрка» форсирована с 800 до 835 л.с. при неизменном максимальном крутящем моменте в 800 Нм.



Даже у лимитированной версии Senna LM, разработанной тем же MSO, пиковая мощность была меньше — 825 л.с. О коробке передач Sabre ничего не сообщается, но, скорее всего, это тот же 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, что ставится на Senna. Из динамических характеристик объявлена только максимальная скорость — 350 км/ч (у McLaren Senna – 340 км/ч, а разгон до «сотни» занимает 2,8 с).



По сравнению с Senna американская «сабля» имеет более замысловатое аэродинамическое оперение, особенно в районе кормы с её продольным килем по центру и большими «плавниками» по бокам, на которые опирается антикрыло. Плюс новая светотехника, наружные зеркала и колёса. Подробных снимков интерьера, к сожалению, нет, но по косвенным признакам он такой же, как у Senna, разве что материалы отделки уникальные, подобранные в соответствии с пожеланиями каждого конкретного клиента.



Заметим, что такой индпошив — весьма прибыльное дело, им сейчас промышляют практически все именитые производители машин лакшери-сегмента (Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce), и у фирмы McLaren проектов вроде Sabre, вероятно, будет ещё немало — они позволяют зарабатывать больше, выпуская меньшее количество машин.

