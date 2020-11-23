Гибридные авто ×
  • McLaren определился с названием гибридного суперкара и опубликовал тизер

McLaren определился с названием гибридного суперкара и опубликовал тизер

23.11.2020 77 0 0

Первый серийный гибрид McLaren поступит в продажу в первой половине 2021 года. Сейчас будущая новинка находится на финальной стадии испытаний.

 

Компания McLaren была основана в 1963 году американцем Тедом Майером и гонщиком Формулы-1 из Новой Зеландии Брюсом Маклареном. Отметим, разработкой дорожных автомобилей производитель занялся только в 1989-ом, первая модель – McLaren F1 – появилась спустя три года. Сейчас фирма базируется в Англии и готовит нам очередную новинку: её роль выполнит гибридный спорткар, которому, как стало известно сегодня, дадут имя Artura.

Ожидается, что новый спорткар займёт место «двухдверки» 570S, которую отправляют в отставку. Но ценник Artura, скорее всего, будет выше. В компании новинку обозначили как «высокопроизводительный гибрид» (High-Performance Hybrid, HPH), он окажется во главе нового семейства. У автомобиля будет новая платформа, новый гибридный силовой агрегат и новые же элементы кузова. Иным сделают в том числе салон, об этом рассказал гендиректор McLaren Майк Флюитт.

В McLaren не только рассекретили имя новинки, но и опубликовали тизер Artura. На фотографии запечатлена часть кормы гибрида Artura с лаконичной надписью – названия марки и модели. В Сети ранее также появились патентные изображения модели, судя по которым у автомобиля будет довольно агрессивный «передок», перекликающийся некоторыми элементами дизайна с Senna.

Патентное изображение McLaren Artura

Ранее сообщалось, что McLaren Artura окажется тяжелее по сравнению с 570S примерно 30-40 кг. Вероятно, вес гибрида будет равен примерно 1500 кг. Для автомобиля создадут лёгкую платформу – McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA): она заменит конструкцию, которая дебютировала ещё в 2009 году на MP4-12C – это цельный углепластиковый монокок MonoCell, к которому крепятся узлы и навесные детали из алюминия и углепластика (в 2015-ом её сменила переработанная архитектура MonoCell II).

Официальной информации о начинке по-прежнему мало. В компании подтвердили, что подзаряжаемый гибрид оснастят установкой на основе бензинового битурбомотора V6 Ricardo, который будет работать в тандеме с электродвигателем. О характеристиках пока ничего не известно. Ожидается, что совокупная отдача системы превысит 608 л.с., а максимальный крутящий момент будет больше 600 Нм.

Пока что также не разглашается ёмкость входящего в состав установки аккумулятора. Предполагается, что пробег на чисто электрической тяге у нового гибрида окажется «средним»: он, вероятно, составит немногим менее 32 километров (не уточняется, по какому циклу вели расчёт, но, вероятно, это используемый в Европе WLTP).

Сейчас будущая новинка находится на финальной стадии испытаний. McLaren намерен представить свою новинку в течение ближайших нескольких месяцев. А в продажу первый серийный гибрид поступит в первой половине 2021 года. Ему в соперники прочат Ferrari F8 Tributo и Lamborghini Huracan Performante.

спортивные авто новинки гибридные авто McLaren

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Микроавтобус А что, так можно было? Убить «бабушку», сэкономить и жить счастливо. УАЗ «Буханка» vs Peugeot Expert «Сгнило и отвалилось», «пришлось снимать головку блока и фрезеровать привалочную плоскость», «искал запчасть два дня и буду ждать ещё две недели». Всё это совершенно типовые стоны владельцев... 1692 1 1 23.11.2020
Статьи / Шины и диски Скользкая тема. Устройство и принцип работы шипов в зимних шинах Идея оснастить колеса острыми элементами, цепляющимися за лед, возникла сравнительно давно – еще в XIX веке были попытки снабжать подобием шипов колеса повозок и карет. В 30-е годы XX века н... 497 0 0 23.11.2020
Статьи / Практика В ожидании автопилота: тест-драйв электронных ассистентов водителя на Kia Sportage Комплекс электронных ассистентов водителя на автомобилях Kia называется Drive Wise (можно перевести как «Води мудро»). На примере кроссовера Sportage рассмотрим, что это за ассистенты, как о... 869 2 6 20.11.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 151405 7 92 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 80028 11 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 49823 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings