McLaren определился с названием гибридного суперкара и опубликовал тизер

Первый серийный гибрид McLaren поступит в продажу в первой половине 2021 года. Сейчас будущая новинка находится на финальной стадии испытаний.

Компания McLaren была основана в 1963 году американцем Тедом Майером и гонщиком Формулы-1 из Новой Зеландии Брюсом Маклареном. Отметим, разработкой дорожных автомобилей производитель занялся только в 1989-ом, первая модель – McLaren F1 – появилась спустя три года. Сейчас фирма базируется в Англии и готовит нам очередную новинку: её роль выполнит гибридный спорткар, которому, как стало известно сегодня, дадут имя Artura.

Ожидается, что новый спорткар займёт место «двухдверки» 570S, которую отправляют в отставку. Но ценник Artura, скорее всего, будет выше. В компании новинку обозначили как «высокопроизводительный гибрид» (High-Performance Hybrid, HPH), он окажется во главе нового семейства. У автомобиля будет новая платформа, новый гибридный силовой агрегат и новые же элементы кузова. Иным сделают в том числе салон, об этом рассказал гендиректор McLaren Майк Флюитт.

В McLaren не только рассекретили имя новинки, но и опубликовали тизер Artura. На фотографии запечатлена часть кормы гибрида Artura с лаконичной надписью – названия марки и модели. В Сети ранее также появились патентные изображения модели, судя по которым у автомобиля будет довольно агрессивный «передок», перекликающийся некоторыми элементами дизайна с Senna.



Патентное изображение McLaren Artura

Ранее сообщалось, что McLaren Artura окажется тяжелее по сравнению с 570S примерно 30-40 кг. Вероятно, вес гибрида будет равен примерно 1500 кг. Для автомобиля создадут лёгкую платформу – McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA): она заменит конструкцию, которая дебютировала ещё в 2009 году на MP4-12C – это цельный углепластиковый монокок MonoCell, к которому крепятся узлы и навесные детали из алюминия и углепластика (в 2015-ом её сменила переработанная архитектура MonoCell II).

Официальной информации о начинке по-прежнему мало. В компании подтвердили, что подзаряжаемый гибрид оснастят установкой на основе бензинового битурбомотора V6 Ricardo, который будет работать в тандеме с электродвигателем. О характеристиках пока ничего не известно. Ожидается, что совокупная отдача системы превысит 608 л.с., а максимальный крутящий момент будет больше 600 Нм.



Пока что также не разглашается ёмкость входящего в состав установки аккумулятора. Предполагается, что пробег на чисто электрической тяге у нового гибрида окажется «средним»: он, вероятно, составит немногим менее 32 километров (не уточняется, по какому циклу вели расчёт, но, вероятно, это используемый в Европе WLTP).

Сейчас будущая новинка находится на финальной стадии испытаний. McLaren намерен представить свою новинку в течение ближайших нескольких месяцев. А в продажу первый серийный гибрид поступит в первой половине 2021 года. Ему в соперники прочат Ferrari F8 Tributo и Lamborghini Huracan Performante.

