Аналог «внедорожного» Renault Logan от Citroen: теперь официальные фото

«Внедорожный» седан Citroen C3L раскрыли в декабре прошлого года: машина предназначена для Китая, ее фото «слило» местное министерство промышленности. А теперь издание Autohome обнаружило в «поднебесной» соцсети Weibo фирменные картинки «четырехдверки». То есть официальная премьера модели пройдет в ближайшее время.

Напомним, кросс-седан C3L сделали на базе паркетника Citroen C3-XR, который тоже разработан специально для китайского рынка (его выпускают с 2014-го). «Пятидверка», в свою очередь, построена на старой платформе PF1, та же «тележка» лежит в основе седанов Citroen C-Elysee и Peugeot 301 (их когда-то продавали и в России).

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Согласно жанру, Citroen C3L получил неокрашенный пластиковый обвес. Спереди модель почти полностью повторяет донорский паркетник, фонари также перешли с C3-XR, но задний бампер у «четырехдверки» свой. Длина новинки равна 4505 мм против 4282 мм у исходного кросса, высота – 1513 мм, тогда как у C3-XR – 1557 мм (вместе с рейлингами). Ширина и колесная база совпадают – 1748 и 2655 мм. Китайцы сообщают, что дорожный просвет седана составляет 180 мм. Для C3-XR этот показатель на сайте модели не указан, на некоторых «поднебесных» форумах пишут, что у паркетника он равен 175 мм. Ну и для сравнения, габариты нашего Renault Logan Stepway: 4368/ 1761/ 1576 мм, расстояние между осями – 2634 мм, дорожный просвет – 195 мм.



Изображений салона Citroen C3L пока нет. Скорее всего, внутри кросс-седан также скопировал C3-XR – то есть у «четырехдверки» двухцветная отделка, мультимедийная система с большим экраном, прямоугольные дефлекторы обдува и «усеченное» рулевое колесо.



В документах китайского сертификационного органа для седана был указан один мотор, он тоже перешел с исходного паркетника: бензиновая «турботройка» 1.2 мощностью 116 л.с. C3-XR с таким двигателем доступен с шестиступенчатым «автоматом». Кроссоверу еще положены 136-сильная версия 1.2 с роботизированной коробкой, плюс четырехцилиндровый «атмосферник» 1.6 (117 л.с.) с 5МКП или 6АКП.

Citroen C3-XR 1 / 3 Citroen C3-XR 2 / 3 Citroen C3-XR 3 / 3

Полного привода у Citroen C3-XR нет, «четырехдверка» также будет доступна только в переднеприводном исполнении. При этом для паркетника предусмотрена фирменная система Grip Control, меняющая режим работы противобуксовочной электроники, — скорее всего, она значится и в арсенале C3L.



Кроссовер C3-XR и седан на его базе производят на китайском заводе СП концернов Dongfeng и PSA. За паркетник просят 94 800 – 117 900 юаней (около 987 000 – 1 228 000 рублей по актуальному курсу), «внедорожный» C3L, вероятно, будет дешевле. За пределами КНР кросс-седан Citroen вряд ли появится.