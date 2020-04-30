Новинки ×
  • Аналог «внедорожного» Renault Logan от Citroen: теперь официальные фото

Аналог «внедорожного» Renault Logan от Citroen: теперь официальные фото

30.04.2020 723 0 0

Компания Citroen готовится запустить в продажу недорогой кросс-седан. Модель построена на базе «эксклюзивного» паркетника C3-XR, от донора «четырехдверке» досталась и техника.

 

«Внедорожный» седан Citroen C3L раскрыли в декабре прошлого года: машина предназначена для Китая, ее фото «слило» местное министерство промышленности.  А теперь издание Autohome обнаружило в «поднебесной» соцсети Weibo фирменные картинки «четырехдверки». То есть официальная премьера модели пройдет в ближайшее время.

Напомним, кросс-седан C3L сделали на базе паркетника Citroen C3-XR, который тоже разработан  специально для китайского рынка (его выпускают с 2014-го). «Пятидверка», в свою очередь, построена на старой платформе PF1, та же «тележка» лежит в основе седанов Citroen C-Elysee и Peugeot 301 (их когда-то продавали и в России).

1 / 2
2 / 2

Согласно жанру, Citroen C3L получил неокрашенный пластиковый обвес. Спереди модель почти полностью повторяет донорский паркетник, фонари также перешли с C3-XR, но задний бампер у «четырехдверки» свой. Длина новинки равна 4505 мм против 4282 мм у исходного кросса, высота – 1513 мм, тогда как у C3-XR – 1557 мм (вместе с рейлингами). Ширина и колесная база совпадают – 1748 и 2655 мм. Китайцы сообщают, что дорожный просвет седана составляет 180 мм. Для C3-XR этот  показатель на сайте модели не указан, на некоторых «поднебесных» форумах пишут, что у паркетника он равен 175 мм. Ну и для сравнения, габариты нашего Renault Logan Stepway: 4368/ 1761/ 1576 мм, расстояние между осями – 2634 мм, дорожный просвет – 195 мм.

Изображений салона Citroen C3L пока нет. Скорее всего, внутри кросс-седан также скопировал C3-XR – то есть у «четырехдверки» двухцветная отделка, мультимедийная система с большим экраном, прямоугольные дефлекторы обдува и «усеченное» рулевое колесо.

В документах китайского сертификационного органа для седана был указан один мотор, он тоже перешел с исходного паркетника: бензиновая «турботройка» 1.2 мощностью 116 л.с. C3-XR с таким двигателем доступен с шестиступенчатым «автоматом». Кроссоверу еще положены 136-сильная версия 1.2 с роботизированной коробкой, плюс четырехцилиндровый «атмосферник» 1.6 (117 л.с.) с 5МКП или 6АКП. 

Citroen C3-XR
1 / 3
Citroen C3-XR
2 / 3
Citroen C3-XR
3 / 3

Полного привода у Citroen C3-XR нет, «четырехдверка» также будет доступна только в переднеприводном исполнении. При этом для паркетника предусмотрена фирменная система Grip Control, меняющая режим работы противобуксовочной электроники, — скорее всего, она значится и в арсенале C3L.

Кроссовер C3-XR и седан на его базе производят на китайском заводе СП концернов Dongfeng и PSA. За паркетник просят 94 800 – 117 900 юаней (около 987 000 – 1 228 000 рублей по актуальному курсу), «внедорожный» C3L, вероятно, будет дешевле. За пределами КНР кросс-седан Citroen вряд ли появится.

седан Китай авторынок новинки Citroen

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Мало автоматов, но много выбора: гид по покупке Opel Astra H Удивительно, что при таком количестве анекдотов Опель, в отличие от тех же «французов», сумел стать по-настоящему популярным в России. И фундамент его популярности заложила именно Astra H, с... 269 0 0 30.04.2020
Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz C-Class W204 с пробегом: новые моторы выигрывают у старых, автоматы – тоже Из первой части обзора 204-го С-класса мы выяснили, что хотя качество окраски кузова заметно снизилось по сравнению с W203, с поправкой на возраст машины держатся еще неплохо. Салон получи... 990 0 0 29.04.2020
Статьи / Авто недели Когда выбор неочевиден: стоит ли покупать Volkswagen Touareg I за 900 тысяч рублей В последние несколько недель мы часто выбирали крупные полноприводники за 1,5 миллиона рублей – например, Mercedes-Benz GL и Mitsubishi Pajero IV. Есть в этом сегменте еще один, немногим б... 4201 1 0 28.04.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 43302 12 0 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 39929 7 0 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Бес в ребро: опыт владения Cadillac Fleetwood 1994 года В те годы, когда весь мир уже привык к компактным, легким и экономичным машинам с ведущей передней осью, Кадиллак внезапно выпустил совершенно нехарактерный для трендов автопрома 90-х годов... 28796 18 0 03.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
81 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
Больше