Принарядили и приструнили: обновлённый Citroen C3-XR представлен официально

Китайские СМИ обнародовали снимки с презентации обновлённого субкомпактного паркетника Citroen C3-XR, предназначенного для местного рынка. Автомобиль получил подретушированный дизайн в духе старших кроссоверов марки и урезанную моторную гамму.

Первые фотографии рестайлингового Citroen C3-XR Колёса.ру опубликовали ещё в сентябре прошлого года, но теперь, когда прошла официальная презентация новинки, наши китайские коллеги нащёлкали новых, более качественных снимков, и, наконец-то, мы получили возможность заглянуть в салон машины. В нём изменений даже больше, чем во внешности: полностью новая передняя панель щеголяет сдвоенными дефлекторами системы вентиляции с хромированными ободками, заново оформлен центральной тоннель и рычаг коробки передач, появилась новая мультимедийная система с более крупным сенсорным экраном, хотя на юбилейной версии 25, выпущенной в 2017 году по случаю четвертьвековой годовщины сотрудничества Dongfeng и PSA, был и вовсе гигантский вертикально ориентированный «телевизор, как у Теслы». Двухцветная обивка салона с кожаными вставками делает интерьер младшего паркетника ещё больше похожим на «недра» старших, но более свежих по конструкции и дизайну братьев – кроссоверов C4 Aircross и C5 Aircross.

Чтобы C3-XR не отнимал покупателей у сородичей, ему урезали моторную гамму: 167-сильный 1,6-литровый бензиновый турбомотор младшему паркетнику теперь не положен, а мощность 1,2-литровой «труботройки» уменьшена со 136 до 116 л.с. Базовая же версия по-прежнему оснащается 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 117 л.с. Коробки передач – 5-ступенчатая «механика» либо 6-ступенчатый гидромеханический «автомат» Aisin. Привод, разумеется, только передний, но в дорогих комплектациях автомобильчик имеет продвинутую многорежимную (нужный режим выбирается с помощью шайбы) систему контроля тяги Grip Control, улучающую проходимость на так называемом бездорожье.

Цены и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж, который назначен на март этого года.

Citroen C3-XR разрабатывался специально для китайского рынка на платформе PF1 и дебютировал в конце 2014 года. Модель пользовалась неплохим спросом: например, в 2016 году паркетник нашёл 73 461 покупателя, но в 2017-м спрос рухнул до 24 555 единиц – уж больно выросла конкуренция в сегменте. Полных данных за 2018 год пока нет, но результаты первых трёх кварталов оптимизма не внушают: C3-XR разошёлся тиражом 14 119 экземпляров. На фоне всего многомиллионного рыка Китая это крохи, но дело в том, что и рынок сейчас падает: по предварительным данным, совокупные продажи новых легковых автомобилей в 2018 году составили 23,7 млн единиц, на 4,1% меньше, чем в 2017-м. И тем не менее фирма Citroen решила сохранить C3-XR для Китая. За его пределы симпатичный и недорогой паркетник, увы, никогда не выкатится, хотя в России он мог бы стать достойным конкурентом Kia Rio X-Line.