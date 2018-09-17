В Сети появились фотографии рестайлингового кроссовер C3-XR без какого-либо камуфляжа. Ожидается, что посвежевшая модель поступит в продажу до конца текущего года.

Компактный «паркетник» Citroen C3-XR дебютировал в 2014-м. Эта модель создана специально для китайского рынка, ее производство налажено на местном заводе СП PSA и Dongfeng. Теперь же пришло время планового рестайлинга – снимки посвежевшего кроссовера внесли в базу министерства промышленности Поднебесной. «Паркетник» обзавелся новыми капотом и бамперами, другими радиаторной решеткой и фарами, у задних фонарей поменяли рисунок. Кстати, спереди на кросс можно установить цветные вставки – как у Citroen C5 Aircross или Cactus, но боковые накладки Airbump предназначенной для Китая модели не достались. Еще для китайского кросса предусмотрены диски нового дизайна.

Длина рестайлингового C3-XR выросла на 20 мм до 4282 мм, остальные габариты не изменились: ширина – 1748 мм, высота – 1557 мм, колесная база – 2655 мм. «Паркетник» построен на «тележке» PF1, которая также лежит в основе многих других моделей концерна PSA Group – на ней, например, базируются нынешние Peugeot 2008 и Citroen C-Elysee/Peugeot 301.

Посвежевший Citroen C3-XR предложат с прежней бензиновой «турботройкой» 1.2 PureTech, но ее мощность урезали со 136 до 116 л.с. Дореформенный кросс с мотором 1.2 доступен с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». Предшественник также оснащается «атмосферником» 1.6 и «турбочетверкой» 1.6 THP с отдачей в 117 и 167 л.с. соответственно, однако пока неизвестно, остались ли в строю эти моторы. Привод же в любом случае только передний.

По предварительным данным, в продажу обновленный C3-XR поступит до конца текущего года, информации о ценах нет. Дорестайлинговый «паркетник» стоит от 108 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 084 000 рублей по актуальному курсу. За пределами Китая кроссовер не представлен, там же спрос на него рухнул почти втрое: в 2017-м реализовано 24 555 таких автомобилей, тогда как в 2016-м Citroen C3-XR разошелся тиражом в 73 461 экземпляр.

1 / 3 Дореформенный Citroen C3-XR 2 / 3 Дореформенный Citroen C3-XR 3 / 3 Дореформенный Citroen C3-XR

Кстати, в Поднебесной скоро стартуют продажи еще одной новинки Citroen – соплатформенного C3-XR «паркетника» C4 Aircross: такое имя было у другого кросса марки, «близнеца» Mitsubishi ASX и Peugeot 4008 («японца» выпускают и сегодня, а производство «французов» свернуто в 2017-м), в Китае же под этим обозначением будет доступна разновидность знакомого нам C3 Aircross. По своим габаритам «Эйркросс» близок к C3-XR, а колесная база у моделей и вовсе совпадает, но «цэ-четвертый» все же на ступеньку выше, его цена – от 115 800 юаней (около 1 154 000 рублей).