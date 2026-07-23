Angelelli Project 754: радикально облегчённый генеративный суперкар на базе Porsche 911

Итальянская компания Angelelli Automobili анонсировала суперкар Project 754, основой для которого послужит Porsche 911 поколения 991 либо 992. Конструкция донорского автомобиля будет оптимизирована и облегчена с помощью искусственного интеллекта, в результате чего производительность выйдет на гораздо более высокий уровень.

В мире уже существует бесчисленное количество экзотических конверсий на базе Porsche 911, но компания Angelelli Automobili полагает, что ещё одна подобная новинка найдёт своё место на рынке эксклюзивных автомобилей. Нашим постоянным читателям компания Angelelli знакома по проектам Effequaranta (своеобразная реинкарнация Ferrari F40) и Hintegrale (спорткар в духе Lancia Delta S4), вот только ни одной живой машины Angelelli пока не выпустила…

1 / 2 2 / 2

Angelelli Project 754 тоже существует на данный момент исключительно в виде рендеров, но сама идея довольно интересная. Angelelli хочет радикально улучшить исходный Porsche 911 с помощью инновационной системы проектирования Alien Mesh Design на базе искусственного интеллекта. Эта система анализирует конструкцию основных узлов и агрегатов готовой машины, а затем реконструирует их с учётом возможности изготовления на 3D-принтерах из сплавов на базе титана и алюминия.

1 / 2 2 / 2

В результате такой оптимизации получаются ажурные конструкции рычагов подвесок, опор двигателя, юбок поршней, силовых распорок, колёс, деталей интерьера и многого другого. Angelelli рассчитывает, что масса Project 754 не превысит 1150 кг, тогда как самый лёгкий стоковый Porsche 911 актуального поколения 992 весит более 1450 кг.

1 / 2 2 / 2

Название Project 754 отсылает к экспериментальному купе Porsche 754 T7 начала 1960-х, но при этом идейно не имеет с ним ничего общего. Project 754 — это современный мощный суперкар, который будет выпускаться в двух версиях — заднемоторной 754 R и среднемоторной 754 M. Обе версии будут оснащаться модернизированным 6-цилиндровым оппозитным двигателем с рабочим объёмом 4077,5 см3 и максимальной отдачей до 850 л.с. и 950 Нм. Коробка передач — 8-ступенчатый «робот» PDK с двумя сцеплениями либо 6-ступенчатая МКП. Разгон до 100 км/ч будет занимать 2,3 с, максимальная скорость — 338 км/ч.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Кузов Project 754 получит новое аэродинамическое оперение из углепластика, способное создавать на скорости 285 км/ч до 960 кг прижимной нагрузки. Облегчённая подвеска будет тщательно настроена. Тормоза — карбон-керамические: диаметры передних тормозных дисков — 420 мм (10-поршневые суппорты), задних — 390 мм (4-поршневые суппорты). Колёса с центральной гайкой крепления обуты в спортивные шины размерности 275/35 ZR 20 спереди и 335/30 ZR 21 сзади.

Angelelli собирается впустить только 50 экземпляров суперкара Project 754 — 25 в версии 754 R и 25 в версии 754 M, каждый будет по своему уникальным, сконфигурированным под конкретного клиента. Цена Angelelli Project 754 R начинается от 435 000 евро, цена Angelelli Project 754 M — от 635 000 евро, причём в обоих случаях в неё не включена стоимость донорского Porsche 911. Таким образом цена готового Angelelli Project 754 M «на максималках» может легко превысить миллион евро.