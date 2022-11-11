Хот-хэтч Hintegrale: ещё одна альтернативная Lancia, на сей раз в духе Delta S4

Компанию Angelelli Automobili основал в 2017 году итальянский инженер, дизайнер и предприниматель Давиде Анджелелли, имеющий, по его собственным словам, богатый опыт разработки хай-тек компонентов для автомобильной и аэрокосмической отраслей. Первым проектом Angelelli Automobili стал суперкар Superperformante D-1 с гибридной либо полностью электрической силовой установкой, о нём рассказывали многие западные СМИ, но живьём никто не видел — пока это всего лишь виртуальная модель.
Проект Hintegrale тоже существует пока существует только в виде виртуальной модели, но утверждается, что его разработка находится в самом разгаре, проектирование началось ещё в прошлом году, машина прошла гигантское количество виртуальных тестов, в конце октября состоялась её официальная презентация с участием Давиде Анджелелли — правда, тоже виртуальная. Не факт, что живая машина когда-нибудь увидит свет, но опыт других подобных фирм доказывает, что это возможно. Например, Kimera Automobili уже отгружает клиентам спорткар EVO37, спроектированный по мотивам легендарной Lancia 037.
Хэтчбек Hintegrale близок по концепции и пропорциям к раллийной среднемоторной Lancia Delta S4 группы В из середины 80-х, у которой была и дорожная версия Stradale, но в стилистике и названии заметны также мотивы более массовой переднемоторной Lancia Delta Integrale. В основе кузова Hintegrale лежит пространственный трубчатый каркас, который планируется изготавливать методом спекания напечатанных на 3D-принтере полых элементов из сплава алюминия и титана, наружные панели по большей части композитные. В зависимости от модификации Hintegrale может иметь до 12 подвижных аэродинамических элементов, создающих на высокой скорости прижимную нагрузку до 750 кг.
Базовая дорожная версия Hintegrale Stradale, которую планируется выпустить тиражом 50 шт., будет оснащаться расположенным спереди 1,8-литровым бензиновым битурбомотором мощностью 280 л.с., информации о коробке передач нет, привод — только полный (опять-таки неясно, какого типа).
Все остальные версии, судя по описанию, предназначены для езды по треку. Hintegrale R (запланировано 25 шт.) будет оснащаться гибридной силовой установкой, где расположенному спереди 1,8-литровому ДВС будут ассистировать два расположенных на задней оси электромотора, совокупная мощностью составит 400 л.с.
Версия WRC (25 шт.) имеет уже центральное расположение того же ДВС и те же два электромотора, совокупная мощность — 500 л.с. Та же силовая установка будет у ещё более эксклюзивной версии Rally (10 шт.), здесь мощность увеличена до 550 л.с. Запланирована и полностью электрическая версия E-WRC (25 шт.) мощностью 700 кВт (952 л.с.). Диапазон цен — от 90 000 до 550 000 евро, но когда начнётся приём заказов и производство, пока неизвестно.
Между тем похожий проект в прошлом году анонсировала немецкая копания Elegend: она собирается выпустить современную, электрическую интерпретацию другой раллийной легенды 80-х — Audi sport quattro. Также ранее мы рассказывали о нескольких интересных рестомодах на базе Lancia Delta Integrale — от Automobili Amos, Maturo Competition Cars и GCK Exclusive-e.
Сама марка Lancia, принадлежащая сегодня корпорации Stellantis, чувствует рост спроса на классику и обещает в конце ноября рассказать о дизайне своих будущих моделей, в них якобы будут цитаты из лучших моделей Lancia прошлого века.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться