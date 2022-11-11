Хот-хэтч Hintegrale: ещё одна альтернативная Lancia, на сей раз в духе Delta S4

Раллийные легенды 80-х, особенно Лянчи, всё чаще вдохновляют небольшие компании на выпуск рестомодов, реплик и собственных проектов «по мотивам». Одной из таких компаний является базирующаяся в Риме Angelelli Automobili, на днях она представила проект Hintegrale — своеобразную реинкарнацию Lancia Delta S4. Спорткар Hintegrale планируется выпустить ограниченным тиражом с различными вариантами силовых установок на выбор.

Компанию Angelelli Automobili основал в 2017 году итальянский инженер, дизайнер и предприниматель Давиде Анджелелли, имеющий, по его собственным словам, богатый опыт разработки хай-тек компонентов для автомобильной и аэрокосмической отраслей. Первым проектом Angelelli Automobili стал суперкар Superperformante D-1 с гибридной либо полностью электрической силовой установкой, о нём рассказывали многие западные СМИ, но живьём никто не видел — пока это всего лишь виртуальная модель.

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Проект Hintegrale тоже существует пока существует только в виде виртуальной модели, но утверждается, что его разработка находится в самом разгаре, проектирование началось ещё в прошлом году, машина прошла гигантское количество виртуальных тестов, в конце октября состоялась её официальная презентация с участием Давиде Анджелелли — правда, тоже виртуальная. Не факт, что живая машина когда-нибудь увидит свет, но опыт других подобных фирм доказывает, что это возможно. Например, Kimera Automobili уже отгружает клиентам спорткар EVO37, спроектированный по мотивам легендарной Lancia 037.



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Хэтчбек Hintegrale близок по концепции и пропорциям к раллийной среднемоторной Lancia Delta S4 группы В из середины 80-х, у которой была и дорожная версия Stradale, но в стилистике и названии заметны также мотивы более массовой переднемоторной Lancia Delta Integrale. В основе кузова Hintegrale лежит пространственный трубчатый каркас, который планируется изготавливать методом спекания напечатанных на 3D-принтере полых элементов из сплава алюминия и титана, наружные панели по большей части композитные. В зависимости от модификации Hintegrale может иметь до 12 подвижных аэродинамических элементов, создающих на высокой скорости прижимную нагрузку до 750 кг.



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Базовая дорожная версия Hintegrale Stradale, которую планируется выпустить тиражом 50 шт., будет оснащаться расположенным спереди 1,8-литровым бензиновым битурбомотором мощностью 280 л.с., информации о коробке передач нет, привод — только полный (опять-таки неясно, какого типа).



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Все остальные версии, судя по описанию, предназначены для езды по треку. Hintegrale R (запланировано 25 шт.) будет оснащаться гибридной силовой установкой, где расположенному спереди 1,8-литровому ДВС будут ассистировать два расположенных на задней оси электромотора, совокупная мощностью составит 400 л.с.



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Версия WRC (25 шт.) имеет уже центральное расположение того же ДВС и те же два электромотора, совокупная мощность — 500 л.с. Та же силовая установка будет у ещё более эксклюзивной версии Rally (10 шт.), здесь мощность увеличена до 550 л.с. Запланирована и полностью электрическая версия E-WRC (25 шт.) мощностью 700 кВт (952 л.с.). Диапазон цен — от 90 000 до 550 000 евро, но когда начнётся приём заказов и производство, пока неизвестно.



Между тем похожий проект в прошлом году анонсировала немецкая копания Elegend: она собирается выпустить современную, электрическую интерпретацию другой раллийной легенды 80-х — Audi sport quattro. Также ранее мы рассказывали о нескольких интересных рестомодах на базе Lancia Delta Integrale — от Automobili Amos, Maturo Competition Cars и GCK Exclusive-e.



Сама марка Lancia, принадлежащая сегодня корпорации Stellantis, чувствует рост спроса на классику и обещает в конце ноября рассказать о дизайне своих будущих моделей, в них якобы будут цитаты из лучших моделей Lancia прошлого века.

