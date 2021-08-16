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Анонс фестиваля Кастом Weekend

16.08.2021 148 0 0

20-22 августа в очень атмосферной локации Киногород Piligrim Porto (15 км от МКАД) пройдёт загородный фестиваль Кастом Weekend. Второй год подряд организаторы создают уникальную атмосферу внутри старого Киногорода, умело интегрируя в него выставочную экспозицию и другие объекты для комфортного и культурного отдыха на все выходные. 

 

Партнерский материал

Одна из самых ожидаемых встреч для поклонников околокастомного движа, а также тех, кто любит старую школу, нестандартные инженерные решение и просто душевные тусовки без напрягов и проблем с общением!

Вас ожидают:

  1. Выставочная экспозиция. В нашей экспозиции – самые интересные авто-, мото- и велопроекты, кастом и редкий сток.
  2. Кемпинг. Отдельная территория под ваши или арендованные у нас палатки, а также специально оборудованное место с зоной барбекю.
  3. Развлечения. Выступление музыкальных коллективов, конкурсы, каждый вечер – кинотеатр под открытым небом и многое другое.
  4. Интерактив. С этого года мы запускаем интерактивную зону «Гараж», где каждый гость может почувствовать себя в роли мастера и попробовать поработать руками.
  5. Шоу. Вас ждут различные шоу с выездами проектов к сцене, а также ставшие легендарными «качели», где проекты-участники балансируют в воздухе.

Приобрести билеты можно здесь

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