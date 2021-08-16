Анонс фестиваля Кастом Weekend

Партнерский материал
Одна из самых ожидаемых встреч для поклонников околокастомного движа, а также тех, кто любит старую школу, нестандартные инженерные решение и просто душевные тусовки без напрягов и проблем с общением!
Вас ожидают:
- Выставочная экспозиция. В нашей экспозиции – самые интересные авто-, мото- и велопроекты, кастом и редкий сток.
- Кемпинг. Отдельная территория под ваши или арендованные у нас палатки, а также специально оборудованное место с зоной барбекю.
- Развлечения. Выступление музыкальных коллективов, конкурсы, каждый вечер – кинотеатр под открытым небом и многое другое.
- Интерактив. С этого года мы запускаем интерактивную зону «Гараж», где каждый гость может почувствовать себя в роли мастера и попробовать поработать руками.
- Шоу. Вас ждут различные шоу с выездами проектов к сцене, а также ставшие легендарными «качели», где проекты-участники балансируют в воздухе.
Приобрести билеты можно здесь.
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