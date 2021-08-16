Анонс фестиваля Кастом Weekend

20-22 августа в очень атмосферной локации Киногород Piligrim Porto (15 км от МКАД) пройдёт загородный фестиваль Кастом Weekend. Второй год подряд организаторы создают уникальную атмосферу внутри старого Киногорода, умело интегрируя в него выставочную экспозицию и другие объекты для комфортного и культурного отдыха на все выходные.

