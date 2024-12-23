Гибридные авто ×

Анонсирован новый флагманский кроссовер Lynk & Co

23.12.2024 142 0 0

Полноценную премьеру нового флагмана входящей в холдинг Geely Auto марки проведут в начале следующего года. Модель будет доступна в виде подзаряжаемого гибрида.

Бренд Lynk & Co распространил первый тизер будущего большого кроссовера. Название пока не раскрыто, китайским профильным медиа паркетник известен под заводским индексом L946. Грядущий SUV объявлен новым флагманом, то есть в гамме марки он окажется на ступеньку выше модели Lynk & Co 09. Сообщается, что презентацию проведут в начале 2025 года и что кроссовер будет построен на новой платформе. Также известно, что паркетник предложат в виде подзаряжаемого гибрида. И это пока все официальные подробности.

Напомним, изначально Lynk & Co был совместным проектом компаний Geely и Volvo (шведская марка в свою очередь принадлежит китайцам). Однако осенью нынешнего года фирма Вольво заявила о том, что решила продать свою 30-процентную долю в Линке другой «дочке» Geely – компании Zeekr. Сделку планируют завершить в 2025-м. Впрочем, вернемся к герою нашей новости.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Судя по тизеру, внешность кроссовера выполнят в актуальном фирменном стиле бренда, заданном концептом Next Day, который представили еще в 2022 году. Стиль этот уже примерили паркетники Lynk & Co 06, Lynk & Co 08 и Lynk & Co Z20/02, седаны Lynk & Co 07 и Lynk & Co Z10. Его характерные черты – светодиодные «игреки» ходовых огней и «штрихи» на единой плашке задних фонарей. Новому флагману также достанутся узкие фары – не исключено, что они будут объединены между собой стеклянной полоской. Ну и еще кроссовер наверняка получит выдвижные ручки дверей. Ожидается, что паркетник будет доступен с трехрядным салоном.

Что же касается силовой установки, то некоторые местные СМИ считают, что в нее войдет бензиновый турбомотор 2.0. Скорее всего, кроссовер будет иметь несколько электромоторов, то есть у него будет полный привод. Больше информации о новом флагмане Lynk & Co должно появиться в ближайшее время.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Lynk&Co Geely
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новые авто Британский дух, скорый рестайлинг и неприятный сюрприз: обзор Rox 01 Под конец года список китайских автомобильных брендов, официально представленных в России, пополнился ещё одной строкой. Молодая компания Rox Motor, основанная в 2021 году, привезла к нам св... 1219 6 0 21.12.2024
Статьи / Заводы Первый на родине, не последний в мире: репортаж с китайских заводов Sinotruk Грузовые автомобили Howo и Sitrak уже давно примелькались на наших дорогах, а их логотипы не вызывают недоумения. Скажу больше: они хорошо знакомы во многих частях света, потому что лишь в п... 751 2 0 20.12.2024
Статьи / Гаджеты Видеорегистраторы за 10-15 тысяч рублей: что они умеют? Диапазон цен от 10 до 15 тысяч рублей – золотая середина для видеорегистраторов. За куда более дорогие флагманские модели платить готов далеко не каждый, а бюджетная категория не слишком инт... 5138 1 0 20.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66623 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53307 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21890 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
6 Бизнес Nissan не смог продаться тайваньской компании Foxconn и готовится к слиянию с Honda
6 Кроссовер Британский дух, скорый рестайлинг и неприятный сюрприз: обзор Rox 01
5 Кроссовер Стало известно, когда «опаздывающий» кроссовер Москвич 8 выйдет на российский рынок
Новые комментарии
Change privacy settings