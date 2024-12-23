Анонсирован новый флагманский кроссовер Lynk & Co

Бренд Lynk & Co распространил первый тизер будущего большого кроссовера. Название пока не раскрыто, китайским профильным медиа паркетник известен под заводским индексом L946. Грядущий SUV объявлен новым флагманом, то есть в гамме марки он окажется на ступеньку выше модели Lynk & Co 09. Сообщается, что презентацию проведут в начале 2025 года и что кроссовер будет построен на новой платформе. Также известно, что паркетник предложат в виде подзаряжаемого гибрида. И это пока все официальные подробности.

Напомним, изначально Lynk & Co был совместным проектом компаний Geely и Volvo (шведская марка в свою очередь принадлежит китайцам). Однако осенью нынешнего года фирма Вольво заявила о том, что решила продать свою 30-процентную долю в Линке другой «дочке» Geely – компании Zeekr. Сделку планируют завершить в 2025-м. Впрочем, вернемся к герою нашей новости.

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Судя по тизеру, внешность кроссовера выполнят в актуальном фирменном стиле бренда, заданном концептом Next Day, который представили еще в 2022 году. Стиль этот уже примерили паркетники Lynk & Co 06, Lynk & Co 08 и Lynk & Co Z20/02, седаны Lynk & Co 07 и Lynk & Co Z10. Его характерные черты – светодиодные «игреки» ходовых огней и «штрихи» на единой плашке задних фонарей. Новому флагману также достанутся узкие фары – не исключено, что они будут объединены между собой стеклянной полоской. Ну и еще кроссовер наверняка получит выдвижные ручки дверей. Ожидается, что паркетник будет доступен с трехрядным салоном.

Что же касается силовой установки, то некоторые местные СМИ считают, что в нее войдет бензиновый турбомотор 2.0. Скорее всего, кроссовер будет иметь несколько электромоторов, то есть у него будет полный привод. Больше информации о новом флагмане Lynk & Co должно появиться в ближайшее время.