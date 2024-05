Мощный седан Lynk & Co 07 от Geely и Volvo: продажи начались

На сертификационных снимках седан Lynk & Co 07 засветился еще зимой, сама марка раскрыла свою новинку в марте, а публичную премьеру провели в апреле на Пекинском автосалоне. Так вот теперь в Китае дан старт продажам. Напомним, бренд Lynk & Co – это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам). «Семерка» же несмотря на индекс стала уже восьмой моделью и лишь второй четырехдверкой в гамме: она находится на ступеньку выше седана Lynk & Co 03.

В основе Lynk & Co 07 лежит модернизированная платформа CMA (Compact Modular Architecture) с приставкой Evo. Длина новинки равна 4827 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2843 мм. То есть по габаритам «семерка» близка к рестайлинговому седану Kia K5. Модель Lynk & Co 03 компактнее: длина – 4684 мм, расстояние между осями – 2730 м. Паспортный дорожный просвет 07 – всего 138 мм (без нагрузки). Объем багажника – 450 литров.



Внешность оформили в актуальном фирменном стиле Lynk & Co, который задал концепт Next Day, представленный в 2022 году. Стиль этот уже опробован на новейшем кроссовере Lynk & Co 08 и модернизированном паркетнике Lynk & Co 06. Характерные черты – выполненные в виде светодиодных «игреков» ходовые огни, узкие блоки основных фар, которые вдобавок объединяет стеклянная полоска, и «штрихи» на единой плашке задних фонарей. Кроме того, седан получил безрамочные двери с выдвижными ручками. Модель по умолчанию имеет 18-дюймовые колеса, опционально доступны 19-дюймовые.



В салоне установлены отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, причем центральный планшет можно развернуть на 15 градусов в сторону пассажира. Четырехдверке также достались приплюснутый руль и двухэтажный тоннель с двумя беспроводными площадками для зарядки смартфонов. Вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок.



Lynk & Co 07 дебютировал в виде переднеприводного подзаряжаемого гибрида. В состав установки EM-P входят бензиновая турбочетверка 1.5 (163 л.с.) и 218-сильный электромотор. Совокупная отдача – 381 л.с. и 615 Нм. Седан укомплектован батареей емкостью 18,99 кВт*ч. Только на электротяге он сможет проехать 126 км по местному циклу CLTC. Заявлено, что первую «сотню» Lynk & Co 07 наберет за 6,5 секунды, максимальная скорость – 190 км/ч.



Модель предложена в трех версиях. В базе есть светодиодная оптика, панорамный люк, подогрев и вентиляция передних сидений (плюс «память» настроек), климат-контроль, те самые два экрана (приборка – размером 10,2 дюйма, центральный тачскрин – диагональю 15,4 дюйма), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зона и удержания в полосе движения. Начиная со второй по старшинству комплектации появляются отделка кожей наппа, массажер передних кресел (в подголовники вдобавок встроены динамики) и безрамочное салонное зеркало с функцией автозатемнения. Топовый седан – это еще проекционный дисплей с дополненной реальностью, задние сиденья с подогревом, вентиляцией и массажером, обогрев руля. Среди опций – отдельные экраны для задних пассажиров и расширенный комплекс ассистентов.



Цена Lynk & Co 07 лежит в диапазоне от 169 800 до 189 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 135 000 – 2 387 000 рублей по текущему курсу. После того, как «семерка» освоит домашний рынок, ее наверняка отправят на экспорт. В России бренд Lynk & Co официально не представлен, но дилеры давно наладили «параллельные» поставки.



Между тем совместная марка Geely и Volvo готовит к дебюту свой первый полноценный электрокар – это будет седан или лифтбек, его уже показали в камуфляже.