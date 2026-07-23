Анонсирован седан BYD Qin Max – самый крупный в семействе

Как водится у BYD, новую четырехдверку предложат с гибридной или электрической установками. Старт продаж намечен на август.

Qin – это семейство недорогих седанов BYD, которое относится к линейке Dynasty. Сегодня на родине продают гибридные четырехдверки BYD Qin Plus и BYD Qin L, а также их электроверсии. Весной стало известно о том, что семейство пополнит модель BYD Qin Max: тогда ее сертификат внесли в базу Минпрома КНР. Так вот теперь производитель распространил фирменные изображения Макса, вдобавок этот седан уже показали китайским журналистам и блогерам. По данным местных СМИ, на домашний рынок новинка выйдет в августе.

Сама компания позиционирует Qin Max в качестве молодежной модели, хотя дизайн у нее вполне консервативный. Разве что выделяются «жабры» в переднем бампере. Седан получил вытянутые фары, объединенные довольно массивной вставкой, полускрытые ручки дверей и монофонарь с переплетающимся диодным рисунком. Для BYD Qin Max предусмотрен комплекс водительских ассистентов God’s Eye B с лидаром над лобовым стеклом.

Длина седана равна 4866 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1495 мм. Таким образом, по первому показателю Qin Max превзошел все остальные четырехдверки семейства (их длина варьируется от 4720 до 4830 мм). Колесная база – те же 2820 мм, что и у электроверсии BYD Qin L (колесная база гибридной «эльки» — 2790 мм). Новинке положены 18-дюймовые диски.

Внутри – двухспицевый руль и двухъярусный центральный тоннель, в верхней части которого находятся площадка для беспроводной зарядки, физические кнопки, неприкрытые подстаканники и небольшая шайба для настроек. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Приборный экран встроен в переднюю панель, крупный планшет мультимедийной системы – «прилеплен» к ней. На панели, сбоку от пассажира, еще есть крепление для селфи-камеры.

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В списке оборудования также заявлены встроенный в центральный подлокотник бокс-холодильник, проекционный дисплей, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений.

BYD Qin Max предложат в виде гибрида или полноценного электрокара. По информации китайских медиа, первая модификация – это бензиновый мотор 1.5 (101 л.с.), 238-сильный электродвигатель и батарея емкостью примерно 25,3 или 34,3 кВт*ч. «Электричка» будет доступна с двигателем мощностью 163 или 326 л.с. и аккумулятором на 52,3 или 64,3 кВт*ч.

Все подробности о Qin Max узнаем после августовской премьеры.