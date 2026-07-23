Гибридные авто ×

Анонсирован седан BYD Qin Max – самый крупный в семействе

23.07.2026 135 0 0
Анонсирован седан BYD Qin Max – самый крупный в семействе

Как водится у BYD, новую четырехдверку предложат с гибридной или электрической установками. Старт продаж намечен на август.

Qin – это семейство недорогих седанов BYD, которое относится к линейке Dynasty. Сегодня на родине продают гибридные четырехдверки BYD Qin Plus и BYD Qin L, а также их электроверсии. Весной стало известно о том, что семейство пополнит модель BYD Qin Max: тогда ее сертификат внесли в базу Минпрома КНР. Так вот теперь производитель распространил фирменные изображения Макса, вдобавок этот седан уже показали китайским журналистам и блогерам. По данным местных СМИ, на домашний рынок новинка выйдет в августе.

Сама компания позиционирует Qin Max в качестве молодежной модели, хотя дизайн у нее вполне консервативный. Разве что выделяются «жабры» в переднем бампере. Седан получил вытянутые фары, объединенные довольно массивной вставкой, полускрытые ручки дверей и монофонарь с переплетающимся диодным рисунком. Для BYD Qin Max предусмотрен комплекс водительских ассистентов God’s Eye B с лидаром над лобовым стеклом.

Длина седана равна 4866 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1495 мм. Таким образом, по первому показателю Qin Max превзошел все остальные четырехдверки семейства (их длина варьируется от 4720 до 4830 мм). Колесная база – те же 2820 мм, что и у электроверсии BYD Qin L (колесная база гибридной «эльки» — 2790 мм). Новинке положены 18-дюймовые диски.

Внутри – двухспицевый руль и двухъярусный центральный тоннель, в верхней части которого находятся площадка для беспроводной зарядки, физические кнопки, неприкрытые подстаканники и небольшая шайба для настроек. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Приборный экран встроен в переднюю панель, крупный планшет мультимедийной системы – «прилеплен» к ней. На панели, сбоку от пассажира, еще есть крепление для селфи-камеры.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

В списке оборудования также заявлены встроенный в центральный подлокотник бокс-холодильник, проекционный дисплей, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений.

BYD Qin Max предложат в виде гибрида или полноценного электрокара. По информации китайских медиа, первая модификация – это бензиновый мотор 1.5 (101 л.с.), 238-сильный электродвигатель и батарея емкостью примерно 25,3 или 34,3 кВт*ч. «Электричка» будет доступна с двигателем мощностью 163 или 326 л.с. и аккумулятором на 52,3 или 64,3 кВт*ч.

Все подробности о Qin Max узнаем после августовской премьеры.

седан Китай авторынок электромобиль новинки гибридные авто BYD

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интервью Бывший советник Бу Андерссона: доступность российских автомобилей – вопрос политический Наше интервью с Алексеем Агуреевым, экспертом по индустриальным коммуникациям и бывшим советником Бу Андерссона на АВТОВАЗе и на UzAuto Motors, было процитировано рядом профессиональных са... 499 3 1 23.07.2026
Статьи / Практика Как правильно слить бензин из бака современного автомобиля Во многих случаях создание персонального резерва топлива – вовсе не паранойя, а вполне рациональная тактика опытных водителей, которые не готовы рисковать и играть в лотерею с бензоколонками... 119392 2 5 22.07.2026
Статьи / Новинки Jeland J6: обзор кроссовера для города и загородных маршрутов Jeland J6 – среднеразмерный кроссовер, который позиционируется как универсальный транспорт для ежедневных поездок по городу и выездов за его пределы. Модель рассчитана на тех, кто ищет балан... 3913 1 0 21.07.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 46314 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 43871 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 14799 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
12 АВТОВАЗ представил семейство новых двигателей для новых моделей
12 Нет в жизни счастья: почему любая автомобильная новость вызывает уныни...
5 Рычагов меньше, оцинковки больше: знакомство с обновлённой Niva Legend
Новые комментарии
Change privacy settings