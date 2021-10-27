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  • Анонсирована новая версия кроссовера Jetour X90 – самая мощная в гамме суббренда Chery

Анонсирована новая версия кроссовера Jetour X90 – самая мощная в гамме суббренда Chery

27.10.2021 107 0 0

Большой паркетник предложат с 254-сильной двухлитровой «турбочетверкой», которая не положена другим моделям марки – по крайней мере, пока.

 

Бренд Jetour был создан фирмой Chery в 2018 году. Проект оказался успешным (подробнее о продажах мы рассказывали ранее), причем настолько, что эту марку превратили в отдельную компанию, правда, полностью принадлежащую Чери. На данный момент в линейку Jetour входят кроссоверы X70, X90 и X95. «Семидесятый» и «девяностый» уже пережили рестайлинг, но дореформенные версии по-прежнему в строю, так что посвежевшие SUV имеют приставку Plus в названии. А скоро гамму пополнит еще один кросс.

Jetour X90 Zilong
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Jetour X90 Zilong
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Jetour X90 Zilong
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Вообще, в Jetour позиционируют грядущую новинку в качестве особого исполнения преобразившегося X90, но уже без Плюса: название этой модификации с китайского можно перевести как Zilong. Однако на деле это доработанный X95, исходный паркетник выдают характерная форма остекления и затемненные задние стойки. Напомним, еще в мае-июне в базу китайского минпрома внесли фото двух кроссов с новым дизайном – на основе X90 и X95. Впрочем, эти модели все равно максимально унифицированы, а после рестайлинга внешне они теперь отличаются лишь оформлением кормы, да и то частично (стёкла и стойки). Ну и еще X90 Zilong наверняка чуть крупнее X90 Plus, ведь длина дореформенного X95 составляет 4875 мм против 4858 мм у Плюса (длина дорестайлингового X90 – 4840 мм).

Jetour X90 Zilong

Интерьер почти такой же, как у X90 Plus, отличия от дореформенных машин – новый джойстик коробки, иные дефлекторы обдува и чуть переделанный центральный тоннель. «Табло», то есть спрятанные под одним стеклом «приборка» и тачскрин мультимедиа-системы, положено всем моделям семейства X90/X95. При этом у X90 Zilong есть еще один экран, с шайбами, – на него выведено управление «климатом», тогда как у X90 Plus за настройки отвечает узкая сенсорная панель. Скорее всего, кроссовер по-прежнему будет доступен с пяти-, шести- или семиместным салоном.

Jetour X90 Plus
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Jetour X90 Plus
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Jetour X90 Plus
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Jetour X90 Plus
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О моторе компания Jetour пока не рассказала, однако сбоку виднеется шильдик 390 TGDI – такой индекс присвоен бензиновой двухлитровой «турбочетверке» от Chery, которая выдает 254 л.с. и 390 Нм. И этот же двигатель значился в документах сертификационного органа КНР. Отметим, для Jetour такой турбомотор в новинку: в гамму X90, X90 Plus и X95 входят «турбочетверки» 1.5 TCI (156 л.с., 230 Нм) и 1.6 TGDI (197 л.с., 290 Нм), первый движок сочетается с 6МКП или шестиступенчатой же роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второй работает в паре с 7DCT. Привод же у всех моделей суббренда Chery только передний.

Слева — дореформенный Jetour X90, справа — Jetour X95

В Китае заказы на Jetour X90 Zilong начнут принимать с 1 ноября, тогда же, видимо, раскроют все характеристики и цены. Дорестайлинговый X90 сегодня стоит от 89 900 юаней (около 980 000 рублей по текущему курсу), X90 Plus обойдется минимум в 101 900 юаней (1 111 000 рублей), а цена X95 стартует с отметки в 99 900 юаней (1 089 000 рублей).

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