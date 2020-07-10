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Антонов выиграл четвертую гонку подряд в сезоне 2020

10.07.2020 86 0 1

Вчера, в четверг 9 июля, завершились финальные заезды третьего этапа виртуального чемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship. Топ-50 сильнейших пилотов отборочного этапа определяли лучших из лучших в очной борьбе на голландской трассе «Zandvoort».

 

Партнерский материал

Кирилл Антонов выиграл первую гонку в топовом дивизионе, пилоты которого в отборочной части расположились с 1 по 25 место общего зачета. Пилот LADA Sport ROSNEFT eRacing Team завоевал поул-позицию и уверенно лидировал на протяжении всей дистанции 20-минутного заезда. Его ближайшим соперником был напарник по заводской команде Александр Галахов, который устроил активный прессинг на последних кругах, но успехом это не увенчалось. Тройку замкнул пилот команды AG Team Егор Санин.

Согласно регламенту соревнований, 15 лучших пилотов по итогам первой гонки поменялись местами на стартовой решетке второго заезда. Главным героем на этот раз стал Егор Огородников, который сумел прошить пелотон из середины стартовой решетки, ворваться в лидирующую группу и ровно за 10 минут до истечения общего времени провести результативную атаку по внутренней траектории на Артема Курбатова. Выйдя в лидеры, он уверенно контролировал ход гонки до финиша и не давал соперникам приблизиться на дистанцию атаки. Егор первым увидел клетчатый флаг, и победа стала для него первой в этом сезоне. Компанию на подиуме ему составили Артем Курбатов и Денис Грабовский, финишировавшие на втором и третьем месте соответственно. 

Победителем гонки второго дивизиона, в котором встретились пилоты, показавшие в отборе результаты с 26 по 50 место, стал петербуржец Михаил Лапаник (Россия, С-Петербург). В пяти секундах отставания от лидера на втором месте финишировал Александр Крук (Россия, Истра). Третья ступень подиума досталась Вадиму Корсуну (Россия, Старый Оскол).

Кирилл Антонов, победитель первой гонки в первом дивизионе: «В первой гонке мне удалось реализовать свою стартовую позицию, а вот во второй гонке было очень тяжело прорываться с 15 места. Трасса не даёт шансов на ошибку, и нужно ехать каждый круг на пределе, чтобы пробиться в топ. В итоге 5 место. В целом я доволен, потому что эта трасса наконец-то перестала быть неудачной, и я реализовал все, что хотел».

Егор Огородников, победитель второй гонки в первом дивизионе: «Старт выдался очень удачным! В первый поворот я заходил с середины и между двумя машинами и вышел быстрее их. Все мои прямые конкуренты были уже через одну машину позади меня, я понял, что дальше дело за малым, так как меня никто не будет сдерживать сзади. Самое сложное – вторые десять минут, потому что в прошлом сезоне на этой трассе я точно так же ехал на первое место, но ошибся на предпоследнем круге. Эта мысль не давала мне покоя! Я очень люблю вкатываться в новые трассы, поэтому 4 этап на неизвестной для меня трассе «Нингбо» я начал ждать ещё до начала сезона. Надеюсь, я смогу отпраздновать на ней викторию».

Михаил Лапаник, победитель гонки во втором дивизионе: «Это моя первая победа, как и первый подиум в чемпионате LADA Sport ROSNEFT eChampionship, и я безумно этому рад! Старт гонки прошёл вполне спокойно, однако прессинг Вадима Корсуна чувствовался, и он мне не давал расслабиться почти всю гонку. Я не самый агрессивный пилот, и не люблю грязные контакты и "провозы", поэтому я бы бился до конца, но в пределах правил. Никто не любит уступать победу, стартуя с поула, и я не исключение. Самым сложным было не допустить грубую ошибку, ведь сзади ехали как минимум 5 пилотов, готовые воспользоваться любой ошибкой. Про трассу «Нингбо» я знаю не много. Проехал там пару кругов, но трасса кажется интересной, с возможностями для обгона». 

Финальные гонки 4 этапа пройдут 06 августа в Китае на трассе «Нингбо». Отборы к этой стадии стартуют 25 июля и продлятся вплоть до 02 августа. Подробности на официальном портале чемпионата.

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