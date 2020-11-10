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  • Аптечки в автомобилях решили обновить: станет меньше бинтов, но появятся маски

Аптечки в автомобилях решили обновить: станет меньше бинтов, но появятся маски

10.11.2020 73 0 0

Новый состав автомобильных аптечек утвердили в Министерстве здравоохранения РФ. Изменения вступают в силу в начале следующего года.

 

Согласно сегодняшним нормам, все водители в РФ обязаны возить в машине аптечку, которая может понадобиться для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. В Минздраве ещё в начале августа текущего года выступили с предложением обновить требования к содержимому автоаптечек. Тогда же был подготовлен проект приказа: документ предполагал сокращение части имеющихся вещей и дополнение «медицинского кейса» новыми, в том числе масками. Теперь новый состав официально утверждён.

Изменение содержимого автоаптечек закреплено в приказе Минздрава №1080н: он был опубликован сегодня на портале правовой информации. Поправки вступают в силу 1 января 2021 года. Важно отметить, что тем, кто купил аптечку до указанного срока, разрешается пользоваться ей до истечения срока годности (но не позже 31 января 2024-го).

В документе указано, что из аптечек исчезнут бинты небольших размеров – 5 м x 5 см, а также 5 м х 7 см. В ведомстве сочли их ненужными, так как они редко используются при оказании первой помощи. При этом в Минздраве пояснили, что бинтов в аптечке слишком много: это приводит к тому, что в экстренной ситуации найти нужный бывает непросто.

Кроме того, в новых аптечках больше не будет стерильных бинтов и стерильного перевязочного пакета, ведь, как отметили в Минздраве, при оказании первой помощи «не представляется возможным обеспечить соблюдение правил асептики». Вместо этого закрывать раны пострадавшим надо будет стерильными салфетками, а забинтовать поверх них придётся нестерильным бинтом (в состав аптечки добавили и дополнительную упаковку стерильных салфеток, и бинты больших размеров).

Из состава решили убрать бактерицидные пластыри, которые помогают лишь при мелких ссадинах, царапинах и мозолях, однако бесполезны в рамках оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Кроме того, рулонный лейкопластырь размером 1 см х 250 см заменили вариантом больше – лейкопластырем размером 2 см х 500 см.

Помимо этого, в новых аптечках будут две нестерильные маски «из нетканого материала с резинками или с завязками». Их задача – обеспечить защиту органов дыхания от респираторных инфекций. Ещё в ведомстве пояснили, что вторая пара перчаток призвана исключить инфицирование через «биологически жидкости». Дополнительные перчатки позволят оказывать первую помощь двум исполнителям, кроме того, первая пара может порваться.

Сейчас требование для водителей иметь в машине медицинскую аптечку закреплено в приложении к ПДД – в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС». За её отсутствие автомобилистов могут наказать штрафом в размере 500 рублей.

Как сообщает «Коммерсант», многие высказались против того, что из аптечки решили убрать бактерицидные лейкопластыри. Так, глава центра по первой помощи «Российского Красного Креста» Лариса Храмеева отметила, что неприятные последствия могут быть даже от небольшой царапины, которую вовремя не закрыли пластырем.

Напомним, техосмотр (в ходе которого в том числе проверяется наличие аптечки) теперь проводится реже: согласно действующим с апреля 2020-го нормам, от прохождения техосмотра освобождены принадлежащие физлицам легковые автомобили и мотоциклы в возрасте до четырёх лет. Тот транспорт, которому меньше десяти лет, необходимо проверять раз в два года, старше – раз в год. В свою очередь, грузовым машинам с максимальной массой от 3,5 тонн, автомобилям со спецсигналами и учебному транспорту требуется проходить ТО раз в год, а если ТС старше пяти лет – раз в полгода.

Россия авто и общество законы

 

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