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  • Ares Modena готовит роскошную альтернативу Fiat 500e с матерчатой крышей

Ares Modena готовит роскошную альтернативу Fiat 500e с матерчатой крышей

20.12.2022 219 0 0

Итальянская компания Ares Modena, известная своими штучными суперкарами и кастомными мотоциклами, готовится представить свой первый электромобиль.

Компания Ares Modena, ранее известная как Ares Design, — молодой, но уже заслуженный игрок лакшери-сегмента автомобильного рынка: её наиболее известные проекты — это бензиновые суперкары Project Panther на базе Lamborghini Huracan и S1 Project на базе Chevrolet Corvette C8.

Компанию Ares основал в 2014 году Дэни Бахар, швейцарец турецкого происхождения и бывший топ-менеджер Ferrari и Lotus. Штаб-квартира Ares находится в итальянской Модене, но есть офис и в швейцарском Цюрихе, где в ноябре компания провела встречу расширившегося недавно совета директоров и рассказала о своих планах на следующий год, он будет посвящён электрической технике. Анонсированы электрические мотоцикл, мотороллер, самокат и велосипед — все, разумеется, с уникальным дизайном и роскошными материалами отделки, но наиболее интересная часть анонса — это субкомпактный электромобиль с элементами стиля ретро. На днях нидерландский журнал AutoWeek нашёл и опубликовал его патентные изображения.

Имя электромобиля Ares пока не объявлено и технических деталей пока нет, так что можно только оценить дизайн. Светотехникой и размерами электромобиль Ares напоминает современный Fiat 500e, но корма с панорамным стеклом и короткой крышкой багажника выполнена в духе легендарного французского фастбека Citroen DS, то есть перед нами, по сути, купе, или даже купе-кабриолет, так как крыша мягкая и складная. Уточним, что складывается только крыша, стойки кузова остаются на месте, в этом смысле электромобиль Ares похож на Fiat 500e Cabrio. Вместе с тем форма задних стоек навевает воспоминания об уже снятом с производства хэтчбеке Opel Adam.

Какая модель лежит в основе новой модели Ares, можно только гадать. Вычислить донора по элементам салона (на сайте Ares Modena есть ссылка на короткое видео) мы не смогли, там установлена полностью оригинальная передняя панель с двухэкранным табло, в отделке много кожи и лакированного композита.

Добавим, что Fiat 500e сейчас является одним из лидеров EV-сегмента европейского авторынка: по итогам продаж в январе-октябре 2022 года он занимает третье место после Tesla Model Y и Tesla Model 3 — реализовано 52 538, 86 869 и 58 583 шт. соответственно (данные ресурса CleanTechnica). Fiat 500e имеет весьма скромные технические характеристики, но привлекает клиентов классным дизайном. В этом смысле альтернативный и ещё более изысканный проект от Ares имеет все шансы на успех.

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