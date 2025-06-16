Артём Шабанов на «Нижегородском кольце» впервые в карьере одержал победу в квалификации RDS GP

Действующий чемпион Гран-При Российской Дрифт Серии с проездом на 98 баллов выиграл квалификацию в Нижнем Новгороде. Только 10 пилотов вошли в «клуб 90+» в квалификации на «Нижегородском кольце». В ТОП-16 в полном составе вышла только одна команда – Fresh Racing.

Со старта сезона 2025 года ещё ни один этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) не обошли стороной капризы погоды. На первом этапе главного чемпионата страны по дрифту в Москве шёл снег, в Санкт-Петербурге и теперь в Нижнем Новгороде – дожди. И хоть на «Нижегородском кольце» это не были ливни стеной, как на «Игора Драйв», но на расклад сил в первый день уик-энда осадки повлияли.

В квалификации дождь пошёл под самый занавес сессии, так что основной удар стихии на себе почувствовали пилоты, оказавшиеся по жребию в последней группе. Из них лучше других справился с вызовами природы Дамир Идиятулин – пилот Fresh Racing смог подстроиться под влажную трассу и в лучшей попытке набрал 92 балла. Это обеспечило ему место в первой десятке квалификации, однако только на шестой позиции – позади остались Андрей Астапов (Lukoil Racing Drift Team) с проездом на 92 балла, набравшие по 91 баллу представители «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев и Илья Попов, а также лидер Carville Racing Антон Козлов с лучшим проездом на 90,5 баллов.

В первой же пятёрке отметились те, кто не слишком часто оказывается в числе лидеров квалификации. Сергей Кузнецов (STAR PЁR STARS AIMOL) проехал на 92,5 балла, новобранец Lukoil Racing Drift Team Данила Воробьёв смог покорить отметку в 94 балла, тогда как Алексей Козлов (Predator Drift Team) добился лучшего в карьере в RDS GP результата, став третьим с 95 баллами. Ну а победный дубль в квалификации команде TimeUp обеспечили Максим Гроссман с двумя проездами на 95,5 баллов и Артём Шабанов, лучшую попытку которого судьи оценили на 98 баллов. Этого результата действующему чемпиону RDS GP, уже имеющему на своём счету «золото» на этапах, хватило для первой в карьере победы в квалификации Гран-При Российской Дрифт Серии.

Первый подиум в серии RDS Europe у меня был именно на «Нижегородском кольце», но на другом абсолютно автомобиле. А сейчас же я закрыл гештальт, что надо и квалификацию в RDS GP выиграть. Теперь осталось только титул в командном зачёте взять. Вообще, в дождь у меня всё хорошо: в прошлом году выиграл два финала этапов по мокрому, сейчас квалификация успешная, а это значит, что лидером в дождь у меня всё хорошо получается. Артём Шабанов

Именно победителю квалификации и предстояло начинать дуэли ТОП-32 на непростом покрытии после недавно прошедшего дождя. Местами асфальт был очень влажным, местами – практически полностью сухим, причём такие участки чередовались в непредсказуемом порядке. В итоге заезд с Владиславом Поповым («LECAR Одержимые Моторспорт») пилоты свели к перезаезду (OMT), по итогам которого в стадию воскресных сражений отправился Шабанов.

В двух парах ТОП-32 победитель определился через bye run – Артём Лейтис (Carville Racing) вышел в ТОП-16 после поломки автомобиля Романа Тиводара, который механики Takayama Forward Auto не успели вывести на старт за отведённые на это пять минут. Андрей Астапов (Lukoil Racing Drift Team) остался без соперника, поскольку Денис Сорокопуд (VSTeam) не успел вовремя прибыть на старт.

Никита Шиков оформил сход после возгорания машины, Антон Клямко допустил ошибку в заезде с Данилой Скоробогатовым (Lukoil Racing Drift Team), а Леонид Шнайдер (TimeUp) уступил Тимофею Добровольскому (Takayama Forward Auto) из-за проблем с машиной. Развороты и столкновения были в дуэлях Евгения Лосева (Fresh Racing) и Ивана Пальмина (Carville Racing), Кирилла Мацкевича (TimeUp) и Дениса Мигаля (Fresh Racing). В битве же Данилы Воробьёва (Lukoil Racing Drift Team) и Григория Бурлуцкого (Carville Racing) также потребовался ОМТ, по итогам которого в стадию воскресных дуэлей отправился Воробьёв.

RDS GP 2025. 3-й этап. «Нижегородское кольцо». ТОП-16:

Артём Шабанов – Георгий Чивчян

Артём Лейтис – Дамир Идиятулин

Данила Воробьёв – Антон Козлов

Данила Скоробогатов – Илья Попов

Максим Гроссман – Тимофей Добровольский

Сергей Кузнецов – Андрей Астапов

Алексей Козлов – Евгений Лосев

Денис Мигаль – Аркадий Цареградцев

В итоге единственной командой, которая сумела в полном составе пройти в ТОП-16, стала Fresh Racing. Остальные коллективы представлены в лучшем случае тремя (Lukoil Racing Drift Team) или двумя («LECAR Одержимые Моторспорт», Takayma Forward Auto, TimeUp) пилотами. Однако судьба итоговой победы в командном зачёте по итогам этапа будет зависеть от того, как высоко в личном зачёте смогут пробиться все спортсмены.