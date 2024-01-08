Artisan GT-R: внешность в духе Nissan Skyline GT-R R34 и более 1000 л.с. под капотом

Компания Artisan Vehicle Design со штаб-квартирой в Лондоне готовится вывести на рынок «образцовый» Nissan GT-R: за основу взято купе актуального поколения R35, его техническая начинка комплексно модернизирована, а кузов перекроен в духе канонического предшественника поколения R34.

Актуальный Nissan GT-R поколения R35 выпускается с 2007 года, последний рестайлинг модель пережила в начале прошлого года и тогда же покинула европейский рынок из-за экологических ограничений. Минувшей осенью компания Nissan представила концептуальный электрический суперкар Hyper Force — это предвестник полностью нового GT-R, который увидит свет в конце текущего десятилетия. Получается, что R35 — последний бензиновый GT-R в истории, британская компания Artisan Vehicle Design решила довести его до технического и эстетического совершенства и вернуть на европейский рынок.

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Роман Миа, главный дизайнер Artisan Vehicle Design, вынашивал идею идеального GT-R несколько лет: она состоит в том, чтобы совместить считающуюся канонической внешность купе Skyline GT-R поколения R34 с современной техникой и современными материалами. Любопытно, что и сама компания Nissan в ходе последнего рестайлинга купе поколения R35 попыталась привить ему черты предшественника R34, но заводским дизайнером разрешили лишь слегка перекроить радиаторную решётку и передний бампер, тогда как форма фар осталась прежней.



Создатели Artisan GT-R не были ограничены бюджетно-маркетинговыми установками компании Nissan и позволили себе практически полностью перекроить кузов исходного купе: наружная обшивка британского суперкара выполнена из углепластика, фары и фонари здесь полностью новые, но выполненные в стиле Skyline GT-R R34, смягчена форма боковин, изменён профиль крыши, стандартные четырёхугольные задние окна заменены более компактными треугольными. Даже крышка багажника переделана, чтобы лучше соответствовать облику купе поколения R34.



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Салон тоже почти полностью переделан, но здесь Artisan GT-R не цитирует купе поколения R34, а предлагает дальнейшую эволюцию стиля купе поколения R35: за основу взята ранняя, а не рестайлинговая версия передней панели без центральных воздуховодов, стандартная мультимедийная система и блок микроклимата заменены большим вертикальным сенсорным экраном, изменён дизайн дверных карт и центрального тоннеля, установлен новый руль с тонкими спицами и толстым замшевым ободом. Стандартные передние сиденья заменены на интегральные ковши Recaro с углепластиковым каркасом. Вся твёрдая отделка салона выполнена из лакированного углепластика.



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Подробной информации о технической начинке Artisan GT-R пока нет, известно лишь, что у британского суперкара будут две версии — Track Package с двигателем мощностью более 800 л.с. и Ultimate Package с двигателем мощностью более 1000 л.с. (в стоке 3,8-литровый бензиновый битурбомотор V6 сейчас выдаёт максимум 600 л.с.), обе будут иметь кастомную подвеску, мощные карбон-керамические тормоза и громоподобную систему выхлопа. В целом Artisan GT-R должен стать легче, жёстче и быстрее исходного Nissan GT-R.



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Действующий прототип Artisan GT-R лондонская компания обещает представить летом этого года, в ноябре машину покажут на тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе. Производиться Artisan GT-R будет в немецком Ганновере, минимальная цена составит 369 000 фунтов стерлингов, что примерно вдвое меньше цены лимитированного 720-сильного Nissan GT-R50 пятилетней давности.

