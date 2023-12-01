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Aston Martin откажется от проекта среднемоторного спорткара Vanquish

01.12.2023 56 0 0

Ожидалось, что эта новинка, в основу которой должен был лечь концепт, показанный в 2019 году, составит конкуренцию Ferrari 296 GTB.

Британская марка Aston Martin начала выпускать спортивный автомобиль Vanquish в 2001 году, первое поколение продержалось на рынке до 2007 года. Модель второй генерации появилась в 2012-м и прожила до 2018 года – о прощальной версии Vanquish S Ultimate стало известно в ноябре 2017-го. На то, что компания намерена разработать спорткар третьего поколения, намекал концепт Vanquish Vision, показанный в рамках Женевского автосалона весной 2019 года.

Концепт Aston Martin Vanquish Vision

Предполагалось, что серийный новый Vanquish получит новый 3,0-литровый двигатель V6, которому дали наименование TM01 (Kolesa.ru рассказывал о нём подробнее в 2020 году). Заявленная масса этого битурбомотора не превышает 200 кг. По предварительным данным, двигатель должен войти в состав гибридной силовой установки, которой планировалось оснастить в том числе серийный спорткар Valhalla – у него совокупная отдача системы ожидалась на уровне 1000 л.с. Предполагалось, что такому гибридному купе на разгон с места до 100 км/ч потребуется 2,5 секунды, а максимальная скорость превысит 350 км/ч. Известно, что дорожные испытания прототипа этой модели начнутся до конца текущего года.

В марте 2022-го появилась информация о том, что Aston Martin намерен заменить 3,0-литровый битурбомотор собственной разработки на 4,0-литровый V8 от AMG (с целью экономии затраченных на разработку и выпуск модели средств). С тех пор никакой официальной информации о Vanquish третьего поколения не было.

Судя по всему, сейчас будущее Vanquish находится под вопросом: как сообщает издание Car and Driver со ссылкой на неназванного представителя Aston Martin, проект по разработке флагманского суперкара был свёрнут. При этом в Motor1 отмечают, что речь идёт именно о варианте модели со среднемоторной компоновкой, однако это не означает, что британский производитель «похоронил» разработку третьего поколения Vanquish в целом.

Не исключено, что новый флагман будет переднемоторным и возглавит линейку, в которую войдут обновлённый Vantage, который готовится к премьере, и новый DBS, которому, предположительно, могут оставить двигатель V12. Напомним, на это недавно намекнул глава отдела продуктов и маркетинговой стратегии Алекс Лонг: по его словам, этот двигатель является «синонимом» Aston Martin.

В Aston Martin ещё весной текущего года отмечали, что пока что компания сосредоточена на краткосрочных планах, тогда пример приводился проект DB12: этот спорткар дебютировал в конце мая. Кстати, двухдверку оснастили 4,0-литровым битурбомотором AMG V8, его отдача составляет 680 л.с., а максимальный крутящий момент – 800 Нм. Первую «сотню» DB12 набирает за 3,6 секунды, а его максимальная скорость равна 325 км/ч.

Ещё Aston Martin тоже приходится идти в ногу со временем, несмотря на приверженность ДВС. В рамках повсеместного «озеленения» марка готовится к выпуску своего первого электромобиля: дебют намечен на 2025 год. В прошлом месяце стало известно о том, что его роль исполнит кроссовер с компонентами Lucid и Mercedes-Benz.

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