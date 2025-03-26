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  • Aston Martin рассекретил Vanquish Volante с открытым верхом и битурбомотором V12

Aston Martin рассекретил Vanquish Volante с открытым верхом и битурбомотором V12

26.03.2025 70 0 0

Сейчас дилеры британской марки уже начали оформлять предзаказы на дорогую новинку. Первые поставки машин клиентам намечены на третий квартал 2025 года.

Aston Martin начал выпускать спортивный автомобиль Vanquish в 2001 году, первое поколение продержалось на конвейере до 2007 года. Вторая генерация появилась в 2012-м и пробыла на рынке до 2018 года. Затем, несмотря на появление концепта Vanquish Vision в 2019 году, модель взяла перерыв на несколько лет. В итоге новый флагманский спорткар Vanquish пришёл на смену DBS только в начале осени 2024 года.

На фото: Aston Martin Vanquish Volante

Теперь линейку пополнил вариант спорткара с открытым верхом, получивший название Aston Martin Vanquish Volante. Его дебют приурочен к празднованию 60-летия производства моделей с прибавкой Volante к названию. В компании отметили, что новинка заняла место самого мощного и быстрого переднемоторного кабриолета в мире среди серийных моделей.

Под капотом Vanquish Volante располагается то же «сердце», что и у купе. Речь идёт о 835-сильном битурбомоторе V12 объёмом 5,2 литра, его максимальный крутящий момент составляет 1000 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач фирмы ZF. Модели положен дифференциал с электронноуправляемой блокировкой.

На разгон с места до «сотни» Aston Martin Vanquish Volante требуется 3,4 секунды, тогда как купе выполняет это упражнение за 3,3 секунды. Максимальная скорость версии с открытым верхом равна 344 км/ч, а у «закрытой» двухдверки – 345 км/ч.

На фото: салон Aston Martin Vanquish Volante

У кабриолета, как и у купе Vanquish спереди подвеска с двойными поперечными рычагами, сзади – многорычажка. Модель снабдили адаптивными амортизаторами Bilstein DTX и углерод-керамическими тормозами с дисками диаметром 410 мм спереди и 360 мм сзади. Ещё специально для спорткара марка Pirelli разработала резину – комплект летних шин P Zero PZ4 и зимних покрышек P Zero Winter 2.

Aston Martin Vanquish Volante получил складную тканевую крышу, которую опустить с помощью сервопривода за 14 секунд и поднять – за 16 секунд. Управление этой конструкцией доступно на скорости до 50 км/ч, для этого на центральной консоли имеется специальный металлический переключатель. Кроме того, положение верха можно менять дистанционно с помощью брелока (в радиусе двух метров от спорткара). Ещё разработчики пообещали тот же уровень теплоизоляции, как и у купе Vanquish.

В список стандартного оснащения кабриолета входит акустическая система Bowers & Wilkins с пятнадцатью динамиками, два дисплея диагональю 10,25 дюйма, один из которых исполняет роль виртуальной приборки, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы, а также передние кресла Sports Plus. Опционально доступны углепластиковые сиденья-ковши Performance.

В настоящий момент дилеры британской марки уже принимают заказы на Aston Martin Vanquish Volante. Первые поставки машин клиентам намечены на третий квартал 2025 года. Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что Aston Martin будет выпускать менее тысячи экземпляров Vanquish в год, как оказалось, в этот лимит входят как купе, так и кабриолеты.

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