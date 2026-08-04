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  • Audi A2 e-tron готовится к премьере: старое имя, старая платформа и премиальная наценка

Audi A2 e-tron готовится к премьере: старое имя, старая платформа и премиальная наценка

04.08.2026 125 0 0
Audi A2 e-tron готовится к премьере: старое имя, старая платформа и премиальная наценка

В ближайшие месяцы компания Audi представит новую младшую модель под названием A2 e-tron. Реальной новизны будет немного, поскольку Audi A2 e-tron — это технический клон дебютировавшего в апреле Volkswagen ID.3 Neo. Сегодня были опубликованы официальные фотографии Audi A2 e-tron в камуфляжной оклейке и раскрыты некоторые технические подробности.

Audi называет A2 e-tron наследником легендарного алюминиевого однообъёмника Audi A2, который выпускался с 1999 по 2005 год, имел весьма передовую для своего времени конструкцию, но, к сожалению, провалился на рынке. В Audi A2 e-tron ничего революционного нет, а с историческим предком его, помимо имени, роднит только профиль кузова с покатой кормой и разделённым на две части стеклом багажной двери (читай — с плохой обзорностью назад).

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В основе Audi A2 e-tron лежит морально устаревшая модульная платформа MEB+ с 400-вольтовой электрической архитектурой. По силовой структуре кузова и большинству технических компонентов Audi A2 e-tron унифицирован с Volkswagen ID.3 Neo и рестайлинговым Cupra Born, но у премиального «немца» много отличий по части дизайна. Например, удобные дверные ручки ID.3 Neo под естественных хват ради эффекта премиальности заменены на подоконные курки — якобы это слегка улучшает аэродинамические характеристики. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления сх у Audi A2 e-tron составляет 0,24, заявленный расход энергии — 12,8 кВт·ч/100 км.

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Интерьер Audi A2 e-tron пока не раскрыт, но компания Audi уже дала поездить на этом электромобиле некоторым европейским журналистам. Салоны тестовых машин были укрыты камуфляжной плёнкой, чтобы нельзя было разглядеть детали. Журналисты, конечно, эту плёнку отковырнули и увидели, что физических кнопок в салоне Audi A2 e-tron, в отличие от VW ID.3 Neo, очень мало, а двухэкранное табло на передней панели имеет толстые рамки и напоминает iPad первого поколения… 

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На предпремьерный тест-драйв Audi предоставила одномоторную заднеприводную версию A2 e-tron мощностью 140 кВт (190 л.с.) с литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 61 кВт·ч, из которых потребителю доступны 58 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке пока не раскрыт, у аналогичного VW ID.3 Neo он достигает почти 500 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки батареи — 105 кВт, это очень низкий показатель для премиального электромобиля образца 2026 года. Увы, более высокие технологии в этом классе концерн Volkswagen пока обеспечить не в состоянии.

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Ожидается, что у Audi A2 e-tron также будут менее мощные и более мощные одномоторные версии (до 240 кВт), а старшую литий-никель-марганец-кобальтовую батарею ёмкостью 84 кВт·ч можно будет заряжать на мощности 183 кВт. Будет и полноприводная двухмоторная топ-версия, подробностей о которой пока нет. Спортивная подвеска будет доступна в том числе для младших версий, но корреспондент журнала Autocar назвал её откровенно жёсткой.

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Сколько будет стоить Audi A2 e-tron, пока неизвестно. Скорее всего, он будет ощутимо дороже, чем VW ID.3 Neo, цены на который в Германии начинаются с отметки 33 995 евро. Мы, если честно, не видим никакого смысла переплачивать за бренд Audi с учётом того, что у A2 e-tron та же техника, что у VW ID.3 Neo, а эргономика явно хуже. Не исключено, что Audi A2 e-tron провалится на рынке так же, как его топливный предшественник, и вспоминать A2 e-tron с теплотой никто не будет.

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