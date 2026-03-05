Обновлён хэтчбек Cupra Born: фирменный «нос», физические кнопки на руле, больше запас хода

Стартовой версии пятидверки испанской марки достался менее мощный электромотор: его отдача составляет 190 л.с. (против 204 л.с. у дореформенной версии).

Бренд Cupra, отделившийся от материнской марки Seat (входят в состав концерна Volkswagen) представил полностью электрический хэтчбек под названием Born в 2021 году. Напомним, его ближайшим родственником является Volkswagen ID.3, выпуск обеих моделей для европейского рынка налажен на предприятии VW в Цвиккау (Германия). В феврале 2024 года линейку пополнила «заряженная» версия Cupra Born VZ.

На фото: обновлённый хэтчбек Cupra Born

Недавно испанская марка официально анонсировала обновлённый хэтчбек Cupra Born и опубликовала первые тизеры этой «электрички». А теперь рестайлинговая пятидверка полностью рассекречена: изменения коснулись внешности, салона и даже техники. Экстерьер Борна оформлен в актуальном фирменном стиле марки, хэтч может похвастаться более агрессивным «носом» с различными выштамповками и «острой» головной оптикой необычной формы со световым рисунком из трёх треугольников.

В нижней части переднего бампера расположен большой воздухозаборник с рисунком в виде сетки, а также пара вертикальных воздуховодом по бокам. Силуэт остался прежним, с покатой крышей с антенной «акулий плавник». В профиль видны традиционные наружные зеркала и обычные дверные ручки, на корме – спойлер в верхней части багажной двери и «монофонарь» с рисунком из треугольников, а по центру находится светящийся логотип марки. В нижней части заднего бампера расположены треугольные светоотражатели и массивный диффузор.

Посвежевшему пятидверному хэтчбеку положены новые колёсные диски размером либо 19, либо 20 дюймов, они обуты в более широкие шины (235 мм). Электрокар на официальных снимках – в «горячей» версии VZ – получил различные декоративные элементы по всему кузову, выполненные в бронзовом цвете, они дополнены оригинальными двухцветными «катками».

На фото: салон обновлённого хэтчбека Cupra Born 1 / 3 На фото: салон обновлённого хэтчбека Cupra Born 2 / 3 На фото: салон обновлённого хэтчбека Cupra Born 3 / 3

Рестайлинг Cupra Born затронут в том числе и интерьер. На передней панели располагается виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма (у дореформенной версии – 5,3 дюйма), а также модели оставили тачскрин информационно-развлекательной системы на 12,9 дюйма, но ему положена новая операционная система. Одним из главных изменений в салоне стало наличие физических кнопок на трёхспицевом рулевом колесе с усечённым ободом.

Изменения в ходе обновления коснулись и техники. Теперь версия начального уровня – Cupra Born Plus – оснащается 190-сильным электромотором, расположенным на задней оси, тогда как у дореформенной версии мощность была равна 204 л.с. Ему положена «младшая» тяговая батарея ёмкостью 58 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке составляет 450 км (у дорестайлинговой пятидверки – 425 км).

Средней версии с прибавкой Endurance к названию положен прежний 231-сильный электромотор на задней оси и тяговый аккумулятор ёмкостью 79 кВт*ч. У этого исполнения дальнобойность без подзарядки тоже подросла – с 590 до 600 км.

Топ-версия Cupra Born VZ оснащается единственным электромотором на задней оси, его максимальная мощность равна 326 л.с. Со «старшей» батареей он тоже может проехать на одной зарядке около 600 км (дореформенный вариант – 570 км). На разгон с места до «сотни» такому хот-хэтчу требуется 5,6 секунды (до рестайлинга – 5,7 секунды).

Обновлённый хэтчбек Cupra Born был разработан в Барселоне, а его производство наладят, как и ранее, на заводе в Цвиккау. Серийный выпуск стартует во втором квартале 2026 года, а выход на рынок запланирован на грядущее лето. Цены станут известны позже.