Рестайлинг ×
  • Обновлён хэтчбек Cupra Born: фирменный «нос», физические кнопки на руле, больше запас хода

Обновлён хэтчбек Cupra Born: фирменный «нос», физические кнопки на руле, больше запас хода

05.03.2026 30 0 0
Обновлён хэтчбек Cupra Born: фирменный «нос», физические кнопки на руле, больше запас хода

Стартовой версии пятидверки испанской марки достался менее мощный электромотор: его отдача составляет 190 л.с. (против 204 л.с. у дореформенной версии).

Бренд Cupra, отделившийся от материнской марки Seat (входят в состав концерна Volkswagen) представил полностью электрический хэтчбек под названием Born в 2021 году. Напомним, его ближайшим родственником является Volkswagen ID.3, выпуск обеих моделей для европейского рынка налажен на предприятии VW в Цвиккау (Германия). В феврале 2024 года линейку пополнила «заряженная» версия Cupra Born VZ.

На фото: обновлённый хэтчбек Cupra Born

Недавно испанская марка официально анонсировала обновлённый хэтчбек Cupra Born и опубликовала первые тизеры этой «электрички». А теперь рестайлинговая пятидверка полностью рассекречена: изменения коснулись внешности, салона и даже техники. Экстерьер Борна оформлен в актуальном фирменном стиле марки, хэтч может похвастаться более агрессивным «носом» с различными выштамповками и «острой» головной оптикой необычной формы со световым рисунком из трёх треугольников.

В нижней части переднего бампера расположен большой воздухозаборник с рисунком в виде сетки, а также пара вертикальных воздуховодом по бокам. Силуэт остался прежним, с покатой крышей с антенной «акулий плавник». В профиль видны традиционные наружные зеркала и обычные дверные ручки, на корме – спойлер в верхней части багажной двери и «монофонарь» с рисунком из треугольников, а по центру находится светящийся логотип марки. В нижней части заднего бампера расположены треугольные светоотражатели и массивный диффузор.

Посвежевшему пятидверному хэтчбеку положены новые колёсные диски размером либо 19, либо 20 дюймов, они обуты в более широкие шины (235 мм). Электрокар на официальных снимках – в «горячей» версии VZ – получил различные декоративные элементы по всему кузову, выполненные в бронзовом цвете, они дополнены оригинальными двухцветными «катками».

На фото: салон обновлённого хэтчбека Cupra Born
На фото: салон обновлённого хэтчбека Cupra Born
1 / 3
На фото: салон обновлённого хэтчбека Cupra Born
На фото: салон обновлённого хэтчбека Cupra Born
2 / 3
На фото: салон обновлённого хэтчбека Cupra Born
На фото: салон обновлённого хэтчбека Cupra Born
3 / 3

Рестайлинг Cupra Born затронут в том числе и интерьер. На передней панели располагается виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма (у дореформенной версии – 5,3 дюйма), а также модели оставили тачскрин информационно-развлекательной системы на 12,9 дюйма, но ему положена новая операционная система. Одним из главных изменений в салоне стало наличие физических кнопок на трёхспицевом рулевом колесе с усечённым ободом.

Изменения в ходе обновления коснулись и техники. Теперь версия начального уровня – Cupra Born Plus – оснащается 190-сильным электромотором, расположенным на задней оси, тогда как у дореформенной версии мощность была равна 204 л.с. Ему положена «младшая» тяговая батарея ёмкостью 58 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке составляет 450 км (у дорестайлинговой пятидверки – 425 км).

Средней версии с прибавкой Endurance к названию положен прежний 231-сильный электромотор на задней оси и тяговый аккумулятор ёмкостью 79 кВт*ч. У этого исполнения дальнобойность без подзарядки тоже подросла – с 590 до 600 км.

Топ-версия Cupra Born VZ оснащается единственным электромотором на задней оси, его максимальная мощность равна 326 л.с. Со «старшей» батареей он тоже может проехать на одной зарядке около 600 км (дореформенный вариант – 570 км). На разгон с места до «сотни» такому хот-хэтчу требуется 5,6 секунды (до рестайлинга – 5,7 секунды).

Обновлённый хэтчбек Cupra Born был разработан в Барселоне, а его производство наладят, как и ранее, на заводе в Цвиккау. Серийный выпуск стартует во втором квартале 2026 года, а выход на рынок запланирован на грядущее лето. Цены станут известны позже.

хэтчбек авторынок новинки рестайлинг Cupra Cupra Born Volkswagen Volkswagen ID.3

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и общество Секреты идеального кофе: советы профессионального бариста Кофе на АЗС давно стал неотъемлемой частью любой поездки. Но как выбрать правильный напиток и сделать его еще вкуснее? Вместе с основателем проекта Russian Barista Николаем Стрельниковым и о... 277 0 0 05.03.2026
Статьи / Шины и диски Кремнекислотный наполнитель и активный туринг: тест новых шин Gislaved ActiveControl Gislaved представил новые шины ActiveControl. И не простые, а туринговые. Эта модель, по утверждению производителя, вдохновлена героями былых времен и предназначена для любителей активного в... 382 0 0 04.03.2026
Статьи / Колёсная база Типичные зимние ошибки водителей и как их избежать Зимняя дорога требует другой техники управления и обслуживания автомобиля. Скользкое покрытие, низкая температура и ограниченная видимость усиливают последствия любой неточности. Ниже – типи... 334 0 0 04.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77331 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47313 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 17884 12 6 05.12.2025
Обсуждаемое
27 Эстетика салона автомобиля: мода свернула не туда?
14 Стартовало производство новых седанов и универсалов Lada Vesta Sport
7 Звездолёт с компромиссами: тест-драйв Geely EX5 EM-i
Новые комментарии
Change privacy settings