26.02.2026 72 0 0
Обновлённый хэтчбек Cupra Born готовится к скорой премьере: первые тизеры

Мировая премьера посвежевшей пятидверки испанской марки пройдёт на следующей неделе, 5 марта 2026 года.

«Отколовшийся» от материнской марки Seat бренд Cupra (входят в состав концерна Volkswagen) представил полностью электрический хэтчбек Born в 2021 году. Его ближайшим родственником является Volkswagen ID.3, производство обеих моделей для европейского рынка налажено на заводе VW в Цвиккау (Германия). Отметим, у Cupra Born есть «заряженная» версия с прибавкой VZ к названию, она дебютировала в феврале 2024-го.

Тизер обновлённого хэтчбека Cupra Born

Сейчас модель готовится к рестайлингу: мировая премьера обновлённого хэтчбека намечена на 5 марта 2026 года. Известно, что у Cupra Born будут изменения во внешности, полный их перечень мы узнаем позже, ведь пока что испанский производитель держит экстерьер посвежевшем модели в секрете. Тем не менее, сегодняшний анонс компания сопроводила первыми тизерами.

На изображениях видны форма и оригинальный «треугольный» световой рисунок задних фонарей (с названием модели), светящийся логотип бренда на багажной двери, а также нижняя часть профиля и кормы. Судя по тизеру, обновлённый хэтчбек Cupra Born получит 12-спицевые чёрно-бронзовые колёсные диски, обутые в низкопрофильную резину, а также массивный диффузор в нижней части заднего бампера.

Интерьер обновлённого пятидверного хэтчбека марка пока держит в секрете. Пока что в пресс-службе Cupra рассказали лишь о том, что салон посвежевшего Born будет отличаться «более высоким качеством». Помимо этого, пятидверка, очевидно, получит расширенный комплект современных водительских помощников.

Информации о том, есть ли изменения в «начинке» Cupra Born, пока нет. Актуальный Cupra Born оснащается единственным электромотором, расположенным на задней оси, его мощность составляет 231 л.с. (максимальный крутящий момент – 310 Нм). Он может комплектоваться тяговой батареей ёмкостью либо 59 кВт*ч, либо 79 кВт*ч. На разгон с места до «сотни» пятидверке требуется 7 секунд, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 160 км/ч.

Топовой модификации – Cupra Born VZ – тоже положен один электромотор на задней оси, но его максимальная отдача выше – 326 л.с. и 545 Нм. Этот вариант предлагается только со «старшей» тяговой батареей, его дальнобойность без подзарядки равна 570 км (при расчёте по циклу WLTP). От 0 до 100 км/ч этот электрический хот-хэтч разгоняется за 5,7 секунды, а его максимальная скорость ограничена отметкой в 200 км/ч.

На фото: актуальный хэтчбек Cupra Born VZ
На фото: актуальный хэтчбек Cupra Born VZ
1 / 3
На фото: актуальный хэтчбек Cupra Born VZ
На фото: актуальный хэтчбек Cupra Born VZ
2 / 3
На фото: актуальный хэтчбек Cupra Born VZ
На фото: актуальный хэтчбек Cupra Born VZ
3 / 3

Какой окажется стоимость обновлённого хэтчбека Cupra Born станет известно позже. Стартовая цена актуальной пятидверки на домашнем рынке, в Испании, равна 35 430 евро (эквивалентно примерно 3,22 млн рублей по текущему курсу), а за топ-версию с прибавкой VZ к названию просят не менее 44 830 евро (около 4,07 млн рублей).

хэтчбек авторынок новинки рестайлинг Cupra Cupra Born

 

