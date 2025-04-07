Audi A6 нового поколения: анонсирован седан

В актуальной гамме Audi теперь два разных семейства с индексом A6. Так, в прошлом году появились электрические лифтбек и универсал на платформе PPE (Premium Platform Electric) – эти пятидверки носят «фамилию» e-tron. А в марте года нынешнего премиум-бренд представил топливную «шестерку» нового поколения: модель дебютировала в кузове универсал с приставкой Avant. Теперь же анонсирован и свежий «углеводородный» Audi A6 Sedan/Limousine. К слову, сама компания описывает такую модификацию как «классический бизнес-седан». Хотя не удивимся, если в итоге клиентам предложат лифтбек, ведь и нынешний глобальный Audi A5 Sedan имеет пятидверный кузов. Впрочем, для удобства пока тоже будем называть грядущую новинку седаном.

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Свой анонс Audi сопроводила парой тизеров. Судя по ним, в плане дизайна экстерьера A6 Sedan не будет сильно отличаться от универсала A6 Avant. Разве что у задних фонарей окажется иной рисунок, плюс немного иначе оформят бампер. Внутри же седан наверняка повторит «сарай», то есть в салоне установят объединенные в табло виртуальную приборку и экран мультимедиа, а за доплату можно будет заказать отдельный дисплей для переднего пассажира.

Универсал Audi A6 Avant нового поколения 1 / 3 Универсал Audi A6 Avant нового поколения 2 / 3 Универсал Audi A6 Avant нового поколения 3 / 3

Напомним, в основе «углеводородного» семейства Audi A6 нового поколения лежит «тележка» PPC (Premium Platform Combustion), которая является развитием прежней платформы MLB Evo. Скорее всего, как и универсал, следующий седан окажется чуть крупнее предшественника. Длина уходящей четырехдверки составляет 4939 мм, показатель нового Audi A6 Avant – 4999 мм.

Универсал Audi A6 Avant нового поколения

Технику седан тоже, видимо, разделит с универсалом. Последний сейчас представлен с бензиновыми турбочетверкой 2.0 TFSI и турбомотором V6 3.0 TFSI, плюс можно выбрать турбодизель 2.0 TDI. Audi A6 Avant с двигателями V6 вдобавок имеет «мягкогибридную» систему MHEV Plus, которая включает 48-вольтовый стартер-генератор и отдельный тяговый электромотор, пристыкованный к коробке передач. Позже, как ожидается, все семейство A6 будет доступно еще и в виде полноценных подзаряжаемых гибридов.

Онлайн-презентацию Audi A6 Sedan нового поколения проведут на следующей неделе – 15 апреля.