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  • Audi дразнит новыми тизерами Activesphere в преддверии скорой премьеры

Audi дразнит новыми тизерами Activesphere в преддверии скорой премьеры

24.01.2023 282 0 1

Дебют очередного концепта из «сферической» серии – на этот раз купеобразного кроссовера со скруглёнными линиями – намечен на 26 января.

Немецкая марка открыла концептуальное семейство «Sphere» в 2021 году: именно тогда Audi показала большой седан Grandsphere (предполагается, что он составит конкуренцию Mercedes-Benz EQS), а также роскошный двухместный родстер Skysphere с раздвижным кузовом. В прошлом году был представлен минивэн Audi Urbansphere с распашными задними дверями. Теперь компания готовится к презентации ещё одной новинки «сферической» серии – купеобразного кроссовера Audi Activesphere.

Эскиз Audi Activesphere

Пока что производитель официально не рассекретил внешность нового шоу-кара. Зато он щедро распространяет тизеры, подогревая интерес к новинке, которая в статусе концепта дебютирует уже через пару дней, 26 января. В середине прошлого месяца Audi показала вид сверху на Activesphere: видна была, в частности, стеклянная панорамная крыша, «мускулистые» формы и пара светящихся логотипов в виде четырёх колец – на передней части и на корме. Позже появился скетч SUV в профиль, демонстрирующий солидный клиренс и большие колёса.

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Недавно компания опубликовала затемнённый снимок силуэта автомобиля в профиль, который позволил рассмотреть покатую крышу и короткие свесы шоу-кара. Теперь Audi поделилась новыми тизерами, рассекречивающими Activesphere «по частям». Так, на снимках запечатлена корма концепта: видны расположенные горизонтально задние фонари, которые соединены между собой тонкой светящейся полосой. Под ней по центру находится красный логотип бренда, выше располагается покатая багажная дверь кроссовера. Частично видно и выступающую нижнюю часть бампера.

Новый тизер Audi Activesphere

Ещё на одном снимке запечатлена камера заднего вида: их разместили на месте традиционных боковых зеркал. На узком элементе черного цвета с серебристой боковиной также видна эмблема немецкой марки. На этом же кадре виден красный салон концептуального кроссовера. Этот же яркий цвет присутствует в оформлении руля, который имеет форму прямоугольника со скруглёнными углами. При этом, едва проглядывающая передняя панель оформлена в тёмных тонах.

Информации о «начинке» будущего шоу-кара пока нет. Вероятно, технические данные будут рассекречены совсем скоро, в ходе презентации концептуального кроссовера. Напомним, в основе минивэна Audi Urbansphere лежит модульная платформа PPE (Premium Platform Electric), его оснастили 400-сильной двухмоторной установкой, максимальный крутящий момент – 690 Нм. Ёмкость тяговой батареи равна 120 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке – 750 км (по циклу WLTP).

Известно, что Activesphere станет четвёртым концептом и завершит «сферическую» серию, разработанную Audi ещё в 2021-м. Все концепты созданы для демонстрации особенностей будущего дизайна и технологий бренда, однако у них имеются «серийные перспективы». Так, ранее Kolesa.ru сообщал о том, что производство минивэна Audi по мотивам Urbansphere могут наладить в Китае, а седан, созданный «с оглядкой» на Grandsphere, в будущем может стать преемником A8. Не исключено, что модельную линейку в дальнейшем пополнит и новый купеобразный кроссовер, созданный по образу Activesphere.

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