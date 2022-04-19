Audi Urbansphere: большой минивэн с серийными перспективами

Строго говоря, премиум-бренд о планах пополнить свою гамму минивэном напрямую пока не заявлял, однако у представленного сегодня концепта все же есть шансы перевоплотиться в серийную модель. И все благодаря китайцам.

В прошлом году Audi показала два электрических шоу-кара – родстер Skysphere и седан Grandsphere. Разумеется, они созданы для демонстрации развития технологий и дизайна марки, причем в дизайне центральная роль отведена вовсе не внешности, а интерьеру: именно салон «нарисовали» первым. И вот представлен третий «зеленый» прототип «сферической» серии (он же последний) – минивэн Urbansphere.

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Вэн разработан пекинской и ингольштадтской студиями Audi, также объявлено, что при создании автомобиля учитывались мнения потенциальных клиентов из Китая. Audi Urbansphere – это не только самая крупная модель, но и в принципе самый крупный концепт за всю историю марки. Длина равна 5,51 м, ширина – 2,01 м, высота – 1,78 м, колесная база – 3,4 м.

У минивэна отсутствуют центральные стойки, задние двери сделали распашными, причем они открываются против хода движения. Стекла дверей – двухсекционные, как у Audi Grandsphere: верхняя часть как бы «заплывает» на стеклянную же крышу. Спереди – пиксельное «полотно»: ячейки горят разными цветами и могут менять яркость, «рисуя» окантовку «радиаторной решетки», вдобавок они способны выполнять роль поворотников или отображать предупреждающие сигналы для пешеходов.



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Внутри Audi Urbansphere – четыре отдельных кресла с электрорегулировками и обивкой из вторсырья. Передние сиденья можно повернуть, а спинки задних наклоняются назад на 60 градусов. У задних пассажиров есть собственные планшеты мультимедиа-системы, вдобавок имеется широкоформатный и прозрачный OLED-экран (он крепится к потолку). Управлять мультимедиа можно голосом или жестами, при этом на дверях еще установили «пульты» с шайбами.



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Передняя панель сделана из дерева, привычных жидкокристаллических экранов на ней нет, вместо них – проекция. Как и для остальных «сферических» концептов, для минивэна предусмотрен автопилот четвертого уровня, так что руль убирается.



Еще есть очки виртуальной реальности и система определения уровня стресса (электроника сканирует лицо и анализирует голос, в случае необходимости предлагает рекомендации по расслаблению – например, приложение для медитации), а также светящиеся зонтики Audi Light Umbrella (они объявлены «особой данью уважения» к Китаю).

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В основе Audi Urbansphere лежит модульная платформа PPE (Premium Platform Electric), на которой впоследствии будут построены дорогие электромобили концерна Volkswagen. У минивэна активная пневматическая подвеска и полноуправляемое шасси. Концепт имеет два электромотора (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 400 л.с. (690 Нм), а емкость расположенной под полом батареи составляет 120 кВт*ч. Заявленная «дальнобойность» — до 750 км по циклу WLTP.



О серийных перспективах Urbansphere в Audi не рассказали. Впрочем, учитывая то, что к его созданию привлекли клиентов из Китая, там линейка марки вполне может пополниться минивэном с дизайном по мотивам концепта, ведь модели сегмента MPV среди китайцев пользуются спросом. К слову, в Поднебесной уже давно продают вэны Buick и Lexus.

