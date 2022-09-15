Audi готовит новый RS Q5: «заряженный» кроссовер проехался на камеру

Предполагается, что новинка немецкой марки окажется подключаемым гибридом. Вероятно, он будет представлен в середине 2024 года.

Компания Audi начала выпускать кроссовер Audi Q5 в 2008 году, а спортверсия SQ5 у него появилась после обновления в 2012 году. Актуальное второе поколение SUV немецкой марки было представлено в 2016-ом в рамках автосалона в Париже. В 2021-ом модель пережила обновление, появилось кросс-купе Q5 Sportback и его «заряженный» вариант – SQ5 Sportback. Сейчас производитель работает над новым поколением «ку пятого», после выхода которого семейство пополнится новой спортивной версией кроссовера – Audi RS Q5.



На фото: тестовый мул нового Audi RS Q5

Сейчас будущий «заряженный» вариант новинки тоже уже находится в разработке: фотошпионы недавно поймали прототип будущей новинки, который весьма тщательно скрыт с помощью маскировочной плёнки. Первыми снимками будущего Audi RS Q5 с нами поделились коллеги из испанского издания motor.es: прототип находится на этапе дорожных испытаний на дорогах общего пользования в южной части Европы.



Пока что разработка «заряженного» кроссовера находится на начальной стадии, так что пойманный в ходе испытаний автомобиль на самом деле представляет собой тестовый мул, внешность которого на данный момент далека от нового RS Q5, который будет представлен через пару лет. Пока что можно увидеть «временные» задние фонари и непривычной формы патрубки выхлопной системы. Отметим, серийный вариант спортверсии наверняка получит ряд отличий в экстерьере от Audi Q5 следующей генерации.



Однако даже фотографии тестового мула могут дать информацию о будущей новинке. Так, на передних стёклах есть наклейки, которые предупреждают об опасности удара электрическим током (в Европе такие указания используют, в частности, для гибридов). Предполагается, что «заряженный» кроссовер окажется подключаемым гибридом. Судя по кузову, обклеенному маскировочной плёнкой, у прототипа две «заправочные дверцы», вероятно, за одной из них прячется порт для зарядки батареи.



По данным издания, в основу силовой установки нового Audi RS Q5 войдёт бензиновый битурбомотор V6 объёмом 2,9 литра, который будет работать в тандеме с электродвигателем. В комплект, вероятно, предложат автоматическую коробку передач S tronic; автомобиль оснастят системой полного привода quattro. Какой будет совокупная мощность этой системы, пока не сообщается. Литий-ионный аккумулятор позволит кроссоверу проехать около 20 км чисто на электротяге без подзарядки.



Точной информации о том, когда подзаряжаемый гибрид Audi RS Q5 появится на рынке, пока нет. Предположительно презентация этой «заряженной» новинки пройдёт в середине 2024 года. Вероятно, в дилерских центрах этот автомобиль появится в конце 2024-го – начале 2025 года.



Ранее Kolesa.ru также публиковал шпионские снимки нового Audi SQ5. Ожидается, что презентация этого «подогретого» SUV пройдёт ближе к концу следующего года. Не исключено, что новый SQ5 будет оснащаться мягкогибридной силовой установкой.

