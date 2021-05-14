Audi готовит очередную новинку для Европы: первое изображение Q2 e-tron

Компания Audi начала выпуск субкомпактного кроссовера Q2 в 2016 году. В 2018-ом специально для китайского рынка была разработана удлинённая версия этого паркетника. Она получила приставку в виде литеры «L» к названию. Годом позже была представлена электрическая модификация «растянутого» кросса для «поднебесного» рынка. Напомним, этот электрокар по «начинке» унифицировали с «зелёным» хэтчбеком Volkswagen e-Golf. У него передней оси расположен 136-сильный электромотор (290 Нм), а под полом установлена тяговая батарея ёмкостью 38 кВт*ч.



На фото: актуальный Audi Q2 1 / 2 На фото: актуальный Audi Q2 2 / 2

Ранее руководители Audi заявляли, что в европейской модельной линейке бренда не появится электрической модели, которая окажется ниже нового Q4 e-tron в «иерархии». Однако не исключено, что компания могла поменять свою точку зрения на этот вопрос. Как сообщает испанское издание motor.es, немецкая компания, входящая в состав концерна, занимается разработкой маленького «батарейного» паркетника Audi Q2 e-tron. Предполагается, что «электрокросс» начального уровня появится на старосветском рынке в 2023 году.



На фото: салон Audi Q2

Информации о том, как именно будет выглядеть предполагаемый паркетник, пока нет. Это даёт возможность художникам предложить свой вариант внешности будущей новинки. Так, свою версию экстерьера европейского субкомпактного «электропаркетника» Audi Q2 e-tron предложил дизайнер motor.es.



Рендер Audi Q2 e-tron

Ожидается, что будущая модель получит внешность по мотивам концепта Audi AI: Me, который был представлен в рамках Шанхайского автосалона в апреле 2019 года. Судя по рендеру, от шоу-кара кроссовер получил располагающуюся на месте традиционной решётки радиатора заглушку с фирменным знаком в виде четырёх колец, а также оформление нижней части переднего бампера с интегрированными в него воздухозаборниками.



На фото: концепт Audi AI: Me 1 / 2 На фото: концепт Audi AI: Me 2 / 2

Однако у предполагаемого Audi Q2 e-tron другая, гораздо более похожая на серийную головная оптика, менее покатая линия лобового стекла и иной профиль. Корму дизайнер испанского издания не показал, но предполагается, что фонари соединены светящейся полосой через всю ширину багажной двери. Художник оставил паркетнику колёсные диски от концепта, а также пластиковый чёрный обвес по периметру кузова, при этом он добавил традиционные боковые зеркала заднего вида, которые крепятся к дверным панелям.



На фото: салон концепта Audi AI: Me

Предварительной информации о «начинке» будущего «электрокросса» пока немного. Ожидается, что тяговый аккумулятор (их будет несколько в зависимости от ёмкости) расположат между осями паркетника. Вероятно, у модели будут версии как с одним электромотором, так и с двумя (по одному на каждой из осей). Совокупная мощность этих установок пока не уточняется. Ожидается, что модель окажется динамичнее по сравнению с «электрокроссоверами» Volkswagen и Seat.

Напомним, Audi рассекретила кроссовер Q4 e-tron и его купеобразную версию с приставкой Sportback в апреле текущего года. В их основе лежит фольксвагеновская платформа MEB, на которой базируются Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq. На домашнем рынке автомобили поступят в продажу уже в следующем месяце.

