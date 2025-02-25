Audi готовится к премьере нового A6 Avant, но его дизайн уже раскрыт

Ровно через неделю, то есть 4 марта, Audi представит «углеводородное» семейство A6 шестого поколения в дополнение к электрическому A6 e-tron, справившему премьеру в прошлом году.

Компанию Audi штормит на фоне обвала продаж, её стратегия развития сейчас в пожарном порядке перекраивается и неизвестно, к чему в итоге приведёт. Конкурировать на равных с BMW и Mercedes-Benz у Audi получается всё хуже, поэтому руководство «четырёх колец» решило замахнуться на лакшери-сегмент — мол, там не нужно гнаться за тиражами и выше прибыль с каждой проданной машины. Уход Audi в лакшери-сегмент будет постепенным и растянется на годы, а потому ближайшие новинки будут позиционироваться в привычном для неё премиум-сегменте, в том числе новый Audi A6.

Новый Audi A6 Avant 1 / 3 Новый Audi A6 Avant 2 / 3 Новый Audi A6 Avant 3 / 3

Ранее в феврале стало известно о том, что Audi отказывается от концепции разделения индексов своих новых моделей по типу силовых установок: предполагалось, что в будущем все «электрички» получат чётные индексы, а «углеводородные» машины — нечётные, но на фоне слабых продаж электромобилей такая дифференциация признана неуместной, она вдобавок сбивает потребителей с толку. Мы это к тому, что новый Audi A6 должен был называться Audi A7, но в итоге всё-таки будет назваться Audi A6, как и было раньше, то есть ни к чему привыкать не придётся.

Audi A6 Avant уходящего пятого поколения 1 / 3 Audi A6 Avant уходящего пятого поколения 2 / 3 Audi A6 Avant уходящего пятого поколения 3 / 3

Для Audi A6 грядущее поколение шестое по счёту, модель уходящего пятого поколения выпускается с 2018 года. Официальной технической информации о новом Audi A6 пока нет, но, скорее всего, в его основу ляжет модульная платформа PPC (Premium Platform Combustion) — она, по сути, является дальнейшим развитием платформы MLB Evo, на которой построен Audi A6 пятого поколения.

Электрический Audi A6 Avant e-tron 1 / 3 Электрический Audi A6 Avant e-tron 2 / 3 Электрический Audi A6 Avant e-tron 3 / 3

Пока Audi опубликовала только один тизер нового A6 в кузове универсал (Avant), но в Сеть уже просочились рекламные видеоролики новой «шестёрки», из которых можно сделать вывод, что новый Audi A6 — это результат глубокого рестайлинга предшественника, пропорции машины принципиально не изменились. У электрического Audi A6 e-tron на платформе PPE (Premium Platform Electric) иные, более пухлые пропорции и свой дизайн светотехники, в частности двухэтажные фары, тогда как у нового «углеводородного» Audi A6 фары имеют традиционную монолитную форму.

Новый Audi A6 Avant

Между тем в салоне увидеть разницу между новым «углеводородным» Audi A6 и электрическим Audi A6 e-tron будет непросто, потому что салоны этих моделей набраны из одинаковых ключевых элементов — это три экрана на передней панели, два из которых объединены аляповатой рамкой, сплюснутый руль, перегруженная кнопками водительская дверь, кнопочный селектор трансмиссии и общее впечатление плохо состыкованных друг с другом объёмов.

Новый Audi A6 Avant 1 / 2 Новый Audi A6 Avant 2 / 2

Audi в курсе, что интерьеры её последних моделей сильно критикуются клиентами и прессой, но оперативно сделать с этим ничего не может — в лучшем случае при рестайлинге нового Audi A6 можно ожидать каких-то улучшений по части эстетики и эргономики.