Audi отказалась от своей системы раздачи названий моделям и объявила дату дебюта A6 с ДВС

Немецкая компания Audi ранее приняла решение изменить систему распределения имён для своих моделей. Предполагалось, что получившие полностью электрические силовые установки, выйдут на рынок с чётными индексами, а тем, у кого под капотом двигатели внутреннего сгорания, достанутся нечётные. Теперь в компании официально объявили о том, что эта система больше применяться не будет.

Рендер нового седана Audi A6 (с ДВС)

Как пояснили в пресс-службе бренда, ещё раз пересмотренная система предполагает, что числовая последовательность от 1 до 8 теперь будет указывать на размер модели и её место в иерархии Audi.

Производитель решил «переобуться» после того, как изучил отзывы клиентов и дилеров по всему миру: по их мнению, эта система вызвала путаницу. Напомним, в Audi хотели оставить за моделями с двигателями внутреннего сгорания (включая plug-in гибриды) цифры 1, 3, 5 и 7, а электромобилям должны были достаться 2, 4, 6 и 8.

Кстати, первые шаги в этом направлении компания уже сделала: к примеру, Audi A4 переименовали в A5, а Audi A6 – в A7. Как уточняет британское издание Autocar, названия новых A4 и A5 производитель решил оставить как есть, а вот вторую пару ждут изменения, так как модели с ДВС решено вернуть индекс Audi A6 с прибавками в виде TFSI для бензиновых и TDI – для дизельных версий, а «электричка» с тем же индексом получит приставку e-tron.

Рендер нового универсала Audi A6 (с ДВС)

В компании также обнародовали дату мировой премьеры нового Audi A6 с двигателем внутреннего сгорания – модель дебютирует в начале следующего месяца, 4 марта. Напомним, минувшей осенью мы публиковали снимки замаскированного прототипа будущего седана, в декабре фотошпионам попался прототип универсала. Кроме того, дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко ранее представил, как будут выглядеть следующие четырёхдверка и «сарай» с двигателями внутреннего сгорания.

По предварительным данным, бензиновые и дизельные двигатели будущего Audi A6 войдут в состав MHEV-установок. Кроме того, в гамме, скорее всего, будут подключаемые гибриды; ожидается, что максимальный запас хода при движении только на электротяге у PHEV-вариантов составит около 100 км. Вероятно, всем вариантам в пару предложат роботизированную коробку передач S tronic с двойным сцеплением.

Напомним, в конце прошлого месяца мы сообщали о том, что Audi готовится закрыть завод в Брюсселе (Бельгия), на котором выпускаются кроссоверы Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron. Известно, что последний экземпляр сойдёт с конвейера 28 февраля. Стоит отметить, что дела у этих «зелёных» SUV шли не очень: по данным Jato Dynamics, в Европе за прошлый год Audi Q8 e-tron разошёлся тиражом 10 507 экземпляров (на 44% меньше, чем в 2023-м), а его купеобразная версия – 5074 шт. (на 52% меньше).