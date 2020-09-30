Audi похвасталась подросшим запасом хода нового гибрида A3 Sportback

Кроме того, у модели следующего поколения вырос показатель максимальной скорости при движении чисто на электротяге.

Компания Audi представила компактный хэтчбек A3 Sportback четвёртого поколения в начале марта текущего года. Теперь производитель показал свежую модификацию модели, которая получила приставку 40 TFSI e к названию: это подзаряжаемый гибрид, который пришёл на смену прежнему гибридному «хэтчу» – Audi A3 Sportback e-tron.



Новый подзаряжаемый гибрид в техническом плане немногим отличается от предшественника. Audi оснастила А3 Sportback 40 TFSI e силовой установкой, в основе которой находится та же 150-сильная бензиновая «турбочетвёрка» TSI объёмом 1,4 литра (максимальный крутящий момент – 250 Нм). Электромотор встроен в шестиступенчатый «автомат» S tronic с двумя сцеплениями, его отдача теперь больше: раньше электродвигатель выдавал 102 л.с., теперь – 109 л.с., при этом крутящий момент остался без изменений – 330 Нм. Совокупная мощность гибридной установки прежняя – 204 л.с. (350 Нм).



У гибридного хэтчбека передний привод. При движении только на электротяге версия А3 Sportback 40 TFSI e способна достигать максимальной скорости в 140 км/ч (у предшественника с приставкой e-tron этот показатель был равен 130 км/ч). На разгон с места до «сотни» новинке нужно 7,6 секунды (таким же был и показатель прежнего гибрида), кстати, этот результат на 0,8 секунды быстрее, чем у A3 35 TFSI со 148-сильным бензиновым мотором. Максимальная скорость «пятидверки» стала выше – 227 км/ч вместо 222 км/ч.



Главным новшеством «начинки» является иная литий-ионная тяговая батарея: она досталась «хэтчу» от Volkswagen Golf eHybrid. Её ёмкость составляет 13 кВт*ч, тогда как у предшественника был аккумулятор на 8,8 кВт*ч. В итоге запас хода в «зелёном» режиме без подзарядки вырос с 50 до 78 км (при расчёте по ныне устаревшему циклу NEDC). Если использовать для расчёта актуальный ездовой цикл WLTP, то запас хода А3 Sportback 40 TFSI e составляет 67 км.



В Ауди предусмотрели несколько вариантов работы силовой установки. При необходимости автомобиль может сохранить уровень заряда батареи, это режим Battery hold (к примеру, чтобы использовать запас после въезда в зону с нулевыми выбросами). Другой вариант – Battery charge – предполагает дополнительную подзарядку батареи непосредственно во время езды. Отметим, если нужно полностью «заправить» аккумулятор от стандартного терминала (мощность – 2,9 кВт), то понадобится примерно четыре часа.



Визуально Audi A3 Sportback 40 TFSI e мало чем отличается от других модификаций. Так, у нового подзаряжаемого гибрида имеется дополнительный лючок с разъёмом для зарядки батареи от сети в переднем крыле. Колёсные диски размером 17 и 18 дюймов доступны в виде опции, базовыми для версии являются 16-дюймовые «катки» оригинального дизайна. В салоне отличия заметны только на цифровой «приборке», где появились данные об уровне заряда батареи, о дальности хода и о режиме работы гибридной установки. По сравнению с «обычным» A3 Sportback четвёртого поколения объём багажника стал меньше на 100 литров (стал 280 литров).

Продажи новой модификации модели стартуют на европейском рынке уже этой осенью. На домашнем рынке цена подзаряжаемого гибрида составит 37 470 евро (стоимость указана без учёта правительственных льгот для покупателей «розеточных» машин), что эквивалентно примерно 3,45 млн рублей по текущему курсу.

