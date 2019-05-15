Audi пытается остановить падение A4 с помощью нового дизайна и гибридного довеска

Немцы не стали растягивать премьеру посвежевшей «четверки» - представлены почти все члены семейства. У модели изменился дизайн экстерьера, расширен список доступного оборудования.

В 2019-м Audi A4 празднует юбилей – первый автомобиль сошел с конвейера завода в Ингольштадте 25 лет назад. С тех пор выпущено более 7,5 миллионов «четверок». Нынешняя модель, уже пятого поколения (дебютировала в 2015-м), является бестселлером премиум-бренда. Впрочем, минувший год Audi A4 завершила в Европе с отрицательным результатом – реализовано 112 484 единицы, что на 23% меньше по сравнению с 2017-м. Продажи главных конкурентов тоже упали, но самой большой «минус» именно у Ауди: дилеры BMW передали клиентам в Старом свете 106 991 «трёшку», а Mercedes C-Class разошелся тиражом в 150 995 экземпляров – на 17% и 15% соответственно меньше, чем годом ранее. Подстегнуть интерес к A4 марка попыталась еще в 2018-м, слегка обновив модель, но тот рестайлинг свелся лишь к появлению новых бамперов. Теперь же «четверка» пережила более серьезную модернизацию.

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На этот раз изменились почти все наружные кузовные панели, не тронули лишь крышу, капот и крышку багажника (у «сараев» — пятую дверь). Фары отныне без «молний», уже в «базе» они светодиодные, за доплату предложат матричную оптику с автоматическим дальним светом. У задних фонарей иная «начинка». Дизайн радиаторной решетки зависит от модификации: у «простых» машин – это горизонтальные полоски, у версий с пакетом S line – «соты», а внедорожный универсал A4 allroad обзавелся вертикальными линиями, как у кроссоверов марки.

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В салоне появились новое рулевое колесо и мультимедийная система MMI последнего поколения с сенсорным экраном диагональю 10,1 дюйма (ранее 8,3 дюйма), с центрального тоннеля убрали шайбу-контроллер – теперь там отделение под мелочевку (управлять «мультимедиа» можно не только касанием, но и голосом). Навигатор научился взаимодействовать с городской инфраструктурой: в частности, он покажет, сколько времени осталось до включения зеленого сигнала светофора, а также оптимальную скорость (правда, эта функция пока работает далеко не во всех городах). Опционально все так же доступна виртуальная «приборка».

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В Европе на старте продаж обновленное семейство Audi A4 предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 (мощность версии 35 TFSI – 150 л.с., 40 TFSI – 190 л.с., 45 TFSI – 245 л.с.), дизелями 2.0 (40 TDI выдает 190 л.с.) и V6 3.0 (отдача 45 TDI – 231 л.с.). Бензиновые версии имеют 12-вольтовый стартер-генератор, такой же довесок будет и машин с двухлитровым дизелем в вариантах 30 TDI (136 л.с.) и 35 TDI (163 л.с.), которые выйдут на рынок позже. Как отметили в Audi, эта система позволяет снизить расход топлива в среднем на 0,3 л/100 км. «Механика» предусмотрена только для «четверки» со 150-сильным бензиновым мотором, остальные версии комплектуются семиступенчатой роботизированной коробкой S tronic или 8АКП.

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«Горячие» Audi S4 оснащаются 347-сильным турбодизелем V6 3.0 с электронаддувом и 48-вольтовым стартер-генератором (как у SQ5). При этом вне Европы «эску» по-прежнему можно будет купить с бензиновым турбомотором V6 3.0 TFSI мощностью 354 л.с. Дизельный седан с гибридным довеском разгоняется до «сотни» за 4,8 секунды – всего на 0,1 секунды медленнее бензиновой версии.

Европейские дилеры уже принимают заказы на обновленные седаны и универсалы Audi A4, цена в Германии – от 35 900 евро, что эквивалентно примерно 2 611 000 рублей по актуальному курсу. Поставки стартуют осенью текущего года. До России же рестайлинговая «четверка» доберется лишь в 2020-м.