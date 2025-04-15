AUTHOR: какие противоугонные системы не оставляют шансов хакерам

Технологии защиты автомобилей постоянно эволюционируют. Но вместе с ними совершенствуются и методы угона. На чёрном рынке регулярно появляются новые узкоспециализированные цифровые устройства для взлома конкретных марок и моделей авто.

Одни из них позволяют обходить системы бесключевого доступа, другие — подбирать код штатных ключей. Арсенал у злоумышленников обширный — от механических отмычек до сложных электронных средств. Поэтому оставлять машину без надёжной противоугонной системы становится очень рискованно.

Эксперты AUTHOR поделились информацией о том, какие технологии защиты сделают машину практически невосприимчивой к угону.

Почему важно защищать авто от угона?

Современный автомобиль – это компьютер на колёсах. Внутри него размещено множество электронных блоков управления (ЭБУ), которые контролируют всё: от двигателя и тормозов до фар и кондиционера. Эти блоки общаются между собой через специальную сеть — CAN-шину. Именно она обеспечивает быстрый и надёжный обмен данными между различными модулями и позволяет системам работать слаженно и эффективно. С физической точки зрения CAN-шина представляет собой витую пару проводов для передачи данных в цифровом формате.

Но есть одна особенность: CAN-шина была разработана 40 лет назад, когда о кибербезопасности никто не думал. Поэтому от взлома она не защищена. Злоумышленник, получив доступ к CAN-шине, может отправлять команды управления штатному оборудованию автомобиля: например, разблокировать двери, запустить двигатель без ключей. Системы автомобиля не проверяют, кто отправляет команды – они просто выполняют их, воспринимая как свои родные.

Из-за этого не защищённый от цифрового взлома автомобиль превращается в лёгкую для угонщиков цель.

Какие противоугонные системы хакеры легко обходят?

Сигнализация

Сама по себе автомобильная сигнализация не может полностью защитить машину от угона. Её главное предназначение – подать тревожный сигнал и предупредить владельца о попытке взлома.

Бесключевой доступ (Keyless-GO)

Система кейлесс-ГО уязвима для так называемого угона методом «удочки», то есть ретрансляции сигнала штатных ключей. Обычно это происходит следующим образом: один преступник с ретранслятором находится рядом с владельцем автомобиля и перехватывает сигнал ключа. В это время его сообщник, находясь у машины, принимает сигнал и открывает двери. В итоге авто угоняют бесшумно и без видимых следов взлома.

GSM/GPS-маяки

Такие устройства помогают автовладельцу отслеживать местоположение машины, но злоумышленники уже давно научились их обходить. Во время угона преступники применяют глушилки, блокирующие сигнал маяка, или GPS-спуфинг, который подменяет реальные координаты автомобиля.

Электромеханические замки на капот

Хотя такие замки могут усложнить угон, они не гарантируют полную защиту. Опытные угонщики знают, как их обойти.

Иммобилайзеры, которые можно легко обнаружить

Большинство иммобилайзеров постоянно излучают радиосигнал, из-за чего их становится несложно обнаружить. Чтобы выявить источники радиоизлучения в автомобиле, угонщики используют специальные устройства, такие как детекторы поля. Заметив активный сигнал, например, под капотом, преступник сразу понимает, что там установлена противоугонная система, которую и нужно в первую очередь отключить.

Наиболее эффективные противоугонные решения

1. AUTHOR IGLA

Современная противоугонная система с продвинутыми алгоритмами цифровых блокировок. Она может не только блокировать мотор, коробку передач и другие системы, но и защищать автомобиль от электронного взлома штатных систем безопасности через CAN-шину, отслеживая и нейтрализуя хакерские команды.

Для защиты от силового захвата в системе предусмотрена функция «Антиограбление». При её включении AUTHOR IGLA, определив признаки захвата, потребует заново ввести PIN-код. Если авторизации не происходит, IGLA отслеживает момент, когда автомобиль начнёт двигаться на небольшой скорости, и передаёт команду на блокировку двигателя.

Миниатюрные размеры и влагозащита позволяют установить систему в любом труднодоступном месте авто. Поэтому для злоумышленников её поиск превращается в невыполнимую задачу.

Помимо этого, AUTHOR IGLA остаётся невидимой для угонщиков. В режиме охраны она не излучает радиосигнал. Сигнал излучает только метка. Когда владелец с меткой приближается, IGLA определяет этот сигнал и после включения зажигания автоматически снимается с охраны.

Для авторизации владельцу доступны три инструмента:

PIN-код – вводится с помощью штатных кнопок после включения зажигания.

Метка – авторизация происходит автоматически при приближении владельца.

Смартфон – также может использоваться как метка для бесконтактного снятия с охраны.

Суммарно в памяти иглы может быть зарегистрировано две метки и два смартфона.

2. AUTHOR KVANT

Универсальный аналоговый иммобилайзер, обеспечивающий защиту от угона и силового захвата. KVANT оснащен выходом для управления дополнительным электрозамком капота, иммобилайзер в режиме охраны ограничивает доступ к подкапотному пространству, что позволяет повысить уровень защиты. В отличие от IGLA, блокировка двигателя реализуется не через CAN-шину, а с помощью встроенного реле. За счёт этого устройство совместимо с любым автомобилем.

В зависимости от настройки, блокировка двигателя может включаться после различных действий: при включении зажигания, переключении АКПП или при начале движения. Для предотвращения силового захвата предусмотрена функция «Антиограбление» с двумя различными алгоритмами работы на выбор.

KVANT предлагает несколько вариантов снятия с охраны:

Авторизация с помощью радио-метки

Авторизация с помощью привязанного смартфона

Помимо этого, устройство поддерживает двухфакторную авторизацию: для снятия охраны требуется одновременно наличие метки или смартфона и ввод PIN-кода.

Как усилить защиту автомобиля?

1. AUTHOR TOR

Для усиления защиты отлично подойдёт AUTHOR TOR – дополнительное аналоговое реле блокировки двигателя с цифровым управлением через CAN-шину. Оно совместимо с системами AUTHOR IGLA, ALARM, IGLA X и рядом других.

TOR может применяться в нескольких случаях:

В качестве дополнительной защиты – TOR блокирует двигатель при преднамеренном замыкании CAN-шины или в случае обнаружения и отключения IGLA угонщиком.

– TOR блокирует двигатель при преднамеренном замыкании CAN-шины или в случае обнаружения и отключения IGLA угонщиком. Если IGLA не поддерживает цифровую блокировку, она передаёт команду на реле TOR через CAN-шину, а TOR уже выполняет блокировку двигателя.

Компактный размер, влагозащита и управление по CAN-шине позволяют скрытно установить реле в труднодоступных местах, сохраняя устойчивую связь с AUTHOR IGLA и повышая защиту от угона.

2. AUTHOR CONTOUR

AUTHOR CONTOUR – модуль, который управляет дополнительным замком капота, сиреной и блокировкой двигателя. Устройство работает в связке с системами AUTHOR IGLA, ALARM, IGLA X и рядом других.

Модуль автоматически закрывает замок капота через 10 секунд после выключения зажигания или при постановке авто на охрану. Если срабатывает функция «Антиограбление» в системе IGLA, капот также блокируется. Открыть замок можно только после включения зажигания и успешной авторизации.

Сирена включится, если кто-то попытается открыть капот в заблокированном состоянии или при срабатывании блокировки IGLA. Это может произойти, например, при попытке перезаписать штатные ключи, запустить двигатель без авторизации или при активации функции «Антиограбление».

В модуле CONTOUR предусмотрена возможность подключения дополнительного реле для блокировки двигателя.

Модули обмениваются данными не через отдельный провод или беспроводным путём, а напрямую через штатную проводку автомобиля с использованием технологии CAN-Dialog. За счёт этого каждое устройство можно спрятать так, что его будет сложно найти, а их совместная работа останется стабильной и надёжной.

Почему важно сочетать несколько уровней защиты?

Надёжная система безопасности – это комбинация разных цифровых и аналоговых решений. Для угонщика многоуровневая защита означает множество препятствий, которые неожиданно возникают одно за другим. Чтобы обойти их все, ему потребуется больше времени, навыков и специального оборудования. А высокие риски всегда отпугивают мошенников и заставляют их обратиться к более лёгкой «добыче».

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