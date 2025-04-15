AUTHOR: какие противоугонные системы не оставляют шансов хакерам

Одни из них позволяют обходить системы бесключевого доступа, другие — подбирать код штатных ключей. Арсенал у злоумышленников обширный — от механических отмычек до сложных электронных средств. Поэтому оставлять машину без надёжной противоугонной системы становится очень рискованно.
Эксперты AUTHOR поделились информацией о том, какие технологии защиты сделают машину практически невосприимчивой к угону.
Почему важно защищать авто от угона?
Современный автомобиль – это компьютер на колёсах. Внутри него размещено множество электронных блоков управления (ЭБУ), которые контролируют всё: от двигателя и тормозов до фар и кондиционера. Эти блоки общаются между собой через специальную сеть — CAN-шину. Именно она обеспечивает быстрый и надёжный обмен данными между различными модулями и позволяет системам работать слаженно и эффективно. С физической точки зрения CAN-шина представляет собой витую пару проводов для передачи данных в цифровом формате.
Но есть одна особенность: CAN-шина была разработана 40 лет назад, когда о кибербезопасности никто не думал. Поэтому от взлома она не защищена. Злоумышленник, получив доступ к CAN-шине, может отправлять команды управления штатному оборудованию автомобиля: например, разблокировать двери, запустить двигатель без ключей. Системы автомобиля не проверяют, кто отправляет команды – они просто выполняют их, воспринимая как свои родные.
Из-за этого не защищённый от цифрового взлома автомобиль превращается в лёгкую для угонщиков цель.
Какие противоугонные системы хакеры легко обходят?
- Сигнализация
Сама по себе автомобильная сигнализация не может полностью защитить машину от угона. Её главное предназначение – подать тревожный сигнал и предупредить владельца о попытке взлома.
- Бесключевой доступ (Keyless-GO)
Система кейлесс-ГО уязвима для так называемого угона методом «удочки», то есть ретрансляции сигнала штатных ключей. Обычно это происходит следующим образом: один преступник с ретранслятором находится рядом с владельцем автомобиля и перехватывает сигнал ключа. В это время его сообщник, находясь у машины, принимает сигнал и открывает двери. В итоге авто угоняют бесшумно и без видимых следов взлома.
- GSM/GPS-маяки
Такие устройства помогают автовладельцу отслеживать местоположение машины, но злоумышленники уже давно научились их обходить. Во время угона преступники применяют глушилки, блокирующие сигнал маяка, или GPS-спуфинг, который подменяет реальные координаты автомобиля.
- Электромеханические замки на капот
Хотя такие замки могут усложнить угон, они не гарантируют полную защиту. Опытные угонщики знают, как их обойти.
- Иммобилайзеры, которые можно легко обнаружить
Большинство иммобилайзеров постоянно излучают радиосигнал, из-за чего их становится несложно обнаружить. Чтобы выявить источники радиоизлучения в автомобиле, угонщики используют специальные устройства, такие как детекторы поля. Заметив активный сигнал, например, под капотом, преступник сразу понимает, что там установлена противоугонная система, которую и нужно в первую очередь отключить.
Наиболее эффективные противоугонные решения
1. AUTHOR IGLA
Современная противоугонная система с продвинутыми алгоритмами цифровых блокировок. Она может не только блокировать мотор, коробку передач и другие системы, но и защищать автомобиль от электронного взлома штатных систем безопасности через CAN-шину, отслеживая и нейтрализуя хакерские команды.
Для защиты от силового захвата в системе предусмотрена функция «Антиограбление». При её включении AUTHOR IGLA, определив признаки захвата, потребует заново ввести PIN-код. Если авторизации не происходит, IGLA отслеживает момент, когда автомобиль начнёт двигаться на небольшой скорости, и передаёт команду на блокировку двигателя.
Миниатюрные размеры и влагозащита позволяют установить систему в любом труднодоступном месте авто. Поэтому для злоумышленников её поиск превращается в невыполнимую задачу.
Помимо этого, AUTHOR IGLA остаётся невидимой для угонщиков. В режиме охраны она не излучает радиосигнал. Сигнал излучает только метка. Когда владелец с меткой приближается, IGLA определяет этот сигнал и после включения зажигания автоматически снимается с охраны.
Для авторизации владельцу доступны три инструмента:
- PIN-код – вводится с помощью штатных кнопок после включения зажигания.
- Метка – авторизация происходит автоматически при приближении владельца.
- Смартфон – также может использоваться как метка для бесконтактного снятия с охраны.
Суммарно в памяти иглы может быть зарегистрировано две метки и два смартфона.
2. AUTHOR KVANT
Универсальный аналоговый иммобилайзер, обеспечивающий защиту от угона и силового захвата. KVANT оснащен выходом для управления дополнительным электрозамком капота, иммобилайзер в режиме охраны ограничивает доступ к подкапотному пространству, что позволяет повысить уровень защиты. В отличие от IGLA, блокировка двигателя реализуется не через CAN-шину, а с помощью встроенного реле. За счёт этого устройство совместимо с любым автомобилем.
В зависимости от настройки, блокировка двигателя может включаться после различных действий: при включении зажигания, переключении АКПП или при начале движения. Для предотвращения силового захвата предусмотрена функция «Антиограбление» с двумя различными алгоритмами работы на выбор.
KVANT предлагает несколько вариантов снятия с охраны:
- Авторизация с помощью радио-метки
- Авторизация с помощью привязанного смартфона
Помимо этого, устройство поддерживает двухфакторную авторизацию: для снятия охраны требуется одновременно наличие метки или смартфона и ввод PIN-кода.
Как усилить защиту автомобиля?
1. AUTHOR TOR
Для усиления защиты отлично подойдёт AUTHOR TOR – дополнительное аналоговое реле блокировки двигателя с цифровым управлением через CAN-шину. Оно совместимо с системами AUTHOR IGLA, ALARM, IGLA X и рядом других.
TOR может применяться в нескольких случаях:
- В качестве дополнительной защиты – TOR блокирует двигатель при преднамеренном замыкании CAN-шины или в случае обнаружения и отключения IGLA угонщиком.
- Если IGLA не поддерживает цифровую блокировку, она передаёт команду на реле TOR через CAN-шину, а TOR уже выполняет блокировку двигателя.
Компактный размер, влагозащита и управление по CAN-шине позволяют скрытно установить реле в труднодоступных местах, сохраняя устойчивую связь с AUTHOR IGLA и повышая защиту от угона.
2. AUTHOR CONTOUR
AUTHOR CONTOUR – модуль, который управляет дополнительным замком капота, сиреной и блокировкой двигателя. Устройство работает в связке с системами AUTHOR IGLA, ALARM, IGLA X и рядом других.
Модуль автоматически закрывает замок капота через 10 секунд после выключения зажигания или при постановке авто на охрану. Если срабатывает функция «Антиограбление» в системе IGLA, капот также блокируется. Открыть замок можно только после включения зажигания и успешной авторизации.
Сирена включится, если кто-то попытается открыть капот в заблокированном состоянии или при срабатывании блокировки IGLA. Это может произойти, например, при попытке перезаписать штатные ключи, запустить двигатель без авторизации или при активации функции «Антиограбление».
В модуле CONTOUR предусмотрена возможность подключения дополнительного реле для блокировки двигателя.
Модули обмениваются данными не через отдельный провод или беспроводным путём, а напрямую через штатную проводку автомобиля с использованием технологии CAN-Dialog. За счёт этого каждое устройство можно спрятать так, что его будет сложно найти, а их совместная работа останется стабильной и надёжной.
Почему важно сочетать несколько уровней защиты?
Надёжная система безопасности – это комбинация разных цифровых и аналоговых решений. Для угонщика многоуровневая защита означает множество препятствий, которые неожиданно возникают одно за другим. Чтобы обойти их все, ему потребуется больше времени, навыков и специального оборудования. А высокие риски всегда отпугивают мошенников и заставляют их обратиться к более лёгкой «добыче».
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