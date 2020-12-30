Automama дарит ящики мандаринов в Ростове-на-Дону бесплатно!

29 декабря сотрудники Automama не смогли открыть дверь в офис продаж. В 9 утра благодарный покупатель из Абхазии привез около 300 кг мандаринов и оставил их перед входом.

Сотрудники Automama решили раздать мандарины бесплатно всем, кто приедет в их офис. Для этого не нужно ничего покупать. Необходимо просто приехать в ТЦ «Горизонт» в Ростове-на-Дону и забрать мандарины. Можно целыми ящиками.



Клиент, который выразил свою благодарность мандаринами, купил авто в Automama 4 месяца назад. Его маленький бизнес был завязан на доставке. Прошлый автомобиль сломался, из-за этого вся его работа встала. Ему срочно нужен был новый автомобиль. Полной суммы на руках у него не было, он рассматривал автокредит. Automama быстро подобрала ему авто, в этот же день банк оформил автокредит, и на следующий день клиент уже работал на новом авто. Клиент был очень благодарен за приобретенную машину, потому что это настоящий кормилец для него и его семьи. В знак своего уважения от сделал Automama такой подарок на Новый год.



Адрес Automama, где можно забрать мандарины: г. Ростов-на-Дону, пр-т Михаила Нагибина, д. 32a

Перед приездом позвоните в Automama, уточните, остались ли мандарины +7 (918) 590-30-91