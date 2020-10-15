Партнерский материал

Михаил Ерцев, операционный директор Automama:

«Нынешняя ситуация на рынке автомобилей с пробегом подтверждает уникальность ситуации в России, когда через несколько лет пользования машиной её можно продать дороже, чем вы её приобретали новой. Цены на авто с пробегом активно растут второй месяц подряд. Драйвером этого процесса выступает, безусловно, ослабление рубля, а также подорожание новых автомобилей – только за последние недели стоимость новых машин в салонах увеличилась на 3-10% в зависимости от сегмента. Если за базовой сценарий взять текущий курс и соотношение спроса и предложения, то к концу года среднее увеличение цены на авто с пробегом составит порядка 8-10%».

Средняя цена автомобиля с пробегом достигла 756 тыс. руб., что на 46 тыс. руб. (или почти на 7%) больше, чем в мае текущего года (тогда средняя цена составляла 710 тыс. руб.).



Сильнее всего поднялись цены на такие популярные модели, как на Volkswagen Tiguan, – сейчас его средняя цена составляет 1 056 млн. руб., что на 5,5% больше, чем месяц ранее. Средняя стоимость Ford Focus достигла 505 тыс. руб. (+4,6% за месяц), Nissan Qashqai – 877 тыс. руб. (+3,9%), Renault Duster – 669 тыс. руб. (+3,7%), Mitsubishi Outlander – 1052 млн. руб. (+3,4%).



График 1

Динамика среднемесячной рыночной цены автомобилей с пробегом в 2020 г. по месяцам.

График 2

Изменение среднемесячной рыночной цены по отношению к предыдущему периоду в 2019 году

График 3

Динамика цен на модели





