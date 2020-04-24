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  • Automama повышает безопасность онлайн покупки: «Антивирусная» доставка

Automama повышает безопасность онлайн покупки: «Антивирусная» доставка

24.04.2020 285 0 0

Automama осуществляет дезинфекцию каждого автомобиля перед доставкой.

 

Партнёрский материал

Мы продолжаем улучшать клиентские сервисы для покупателей автомобилей с пробегом и на время пандемии предлагаем покупателям онлайн «антивирусную» доставку автомобилей. Во время самоизоляции мы видим потребности наших покупателей в повышении безопасности оставаясь дома и делаем все возможное, чтобы их реализовать.

Каждый автомобиль в Automama проходит тщательную проверку и диагностику, чтобы покупатель мог купить автомобиль с 7 дневной гарантией возврата денег и 30 дневной технической гарантией, получив честную информацию о его состоянии на сайте компании. Покупателям онлайн осуществляется доставка автомобилей на расстояние до 1 000 км от офисов-продаж компании.

Теперь каждый автомобиль перед доставкой проходит тщательную дезинфекцию. Наши сотрудники обрабатывают салон раствором, который не травмирует пластик и кожу, но убивает вирусы и бактерии. Затем протирают специальным составом подголовники, сиденья, руль, ручку коробки передач. Дождавшись высыхания раствора, одевают на них защитные чехлы, затем протирают оставшиеся части салона: ручки дверей, поручни, пряжки ремней безопасности, приборную панель, подлокотники. Доставка автомобиля покупателю осуществляется штатными сотрудниками компании, которые имеют при себе маску и перчатки и могут обеспечить стандарт «антивирусной» доставки.

Никита Быков, Генеральный директор Automama:

Во время самоизоляции доставка автомобилей с пробегом при покупке онлайн также востребована, как доставка еды, электроники, банковских карт и других популярных категорий товаров. Раньше мы предлагали нашим клиентам доставку автомобилей эвакуаторами на расстояние до 1 000 км от офисов-продаж, но при такой доставке мы не можем обеспечить качественную «антивирусную» передачу автомобиля, ведь автомобиль с пробегом нельзя оставить с ключами и документами перед дверью и не контактировать с покупателем. Поэтому мы приняли решение ограничить доставку только чертой городов нашего присутствия и осуществлять доставку только силами своих сотрудников с полным соблюдением наших стандартов дезинфекции.

Мы заботимся о безопасности наших покупателей онлайн, поэтому команда Automama осуществляет дезинфекцию каждого автомобиля перед доставкой. «Антивирусная» доставка осуществляется персональными менеджерами Automama с соблюдением стандартов дезинфекции. Чтобы приобрести автомобиль онлайн достаточно выбрать автомобиль на сайте и позвонить в отдел онлайн покупок.

  • Выберите автомобиль на сайте automama.ru и ознакомьтесь с подробной информацией о гарантиях, юридической чистоте и техническом состоянии
  • Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами по бесплатном федеральному номеру  7 (800) 444-18-53
  •  Предоставьте паспортные данные и определитесь со способом оплаты
  • Выберите удобное для вас  время и место доставки

Команда Automama постоянно работает над тем, чтобы сделать клиентов счастливыми, а процесс покупки автомобиля с пробегом быстрым, удобным и высокотехнологичным. Оставайтесь дома и покупайте проверенные автомобили онлайн с «антивирусной» доставкой.

Россия

 

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