Automama: цены на авто с пробегом едут вверх

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Согласно исследованию Automama, сейчас средняя цена подержанного автомобиля из топ-20 самых популярных моделей на вторичном рынке (2009 – 2019 года выпуска) составляет 744 тыс. руб., что на 21 тыс. руб. или на 3% выше, чем в июле текущего года (тогда средняя цена была 721 тыс. руб.), и на 34 тыс. руб. руб. (или почти на 5%) больше, чем в мае (тогда средняя цена составляла 710 тыс. руб., см. график 1). При этом по сравнению с прошлым годом средняя цена на самые популярные автомобили на вторичном рынке выросла на 72 тыс. руб. или на 10,7% (см. график 2).

Больше всего выросли в цене такие популярные модели, как Volkswagen Passat, средняя стоимость которого увеличилась на 4,5% и сейчас составляет 771,5 тыс. руб. На 3,7% увеличилась цена модели Nissan Juke – до отметки в 663,6 тыс. руб., на 2,6% поднялась средняя цена на Renault Duster – до 646,3 тыс. руб. Цена на модель Nissan Qashqai поднялась на 1,8% и составляет 844 тыс. руб. Впрочем, есть ряд моделей подержанных авто, цены на которые за последний месяц снизились – больше всего, на 2,9%, упала цена на Mitsubishi Outlander, до отметки 1,056 млн. руб.

Михаил Ерцев, операционный директор Automama:

«В этом году из-за карантинных мер спрос в апреле и мае сократился настолько, что цены на автомобили не только не выросли, но и отыграли назад. В итоге сложилась разновекторная ситуация на рынках: дилеры новых автомобилей из-за курса были вынуждены поднимать цены даже в отсутствие продаж, а продавцы автомобилей с пробегом, всегда более чувствительные к спросу, начали их снижать. Разумеется, что так продолжаться долго не могло, и в августе рынок автомобилей с пробегом начал отыгрывать полугодовую стагнацию, в связи с чем цены на подержанные машины сейчас идут вверх. Скорее всего до конца года тенденция с ростом цен на вторичном автомобильном рынке сохранится: при базовом сценарии, когда курс рубля останется в текущих пределах, а новые ограничительные меры не будут введены, мы ожидаем рост цен к концу года еще на 3-5%».



График 1

Динамика среднемесячной рыночной цены автомобилей с пробегом в 2020 г. по месяцам.



Источник: Autocheck, август 2020. Среднемесячная цена на марки и модели, входящие в Топ-20 по популярности на вторичном рынке от 2009 до 2019 г.в.

График 2

Изменение среднемесячной рыночной цены по отношению к предыдущему периоду в 2019 году



Источник: Autocheck, август 2020. Изменение среднемесячной цены на марки и модели, входящие в Топ-20 по популярности на вторичном рынке от 2009 до 2019 г.в

Очевидно, в этом году цены росли значительно быстрее, чем в 2019 г. В июне средняя цена на автомобили с пробегом, входящие в Топ-20 по популярности, составила 722 000 руб. Это на 6,6% больше, чем среднемесячная цена в этом же периоде 2019 года. Разница между июлем 2020 и июлем 2019 года составила 7%. В августе разрыв оказался более значительным: 10,7% между данными 2019 и 2020 года.

