Авито Авто: автодилерский рынок в 2023 году на конференции «Высшая передача»

27 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге прошла конференция Авито Авто «Высшая передача». В рамках конференции спикеры Авито Авто, Автотеки, Автохаба поделились эксклюзивной рыночной аналитикой и рассказали об актуальных продуктах для автодилеров. Представители дилерских центров Рольф, ГК Автомир и ГК Авилон поделились успешными бизнес-кейсами и инструментами, которые помогают им сегодня развиваться на рынке.

В рамках мероприятия прошла панельная дискуссия среди экспертов Авито, Автохаба, а также представителей дилерских центров ГК Автомир, ГК Авилон и РОЛЬФ на тему «Пополнение склада дилера и каналы выкупа: тенденции и прогнозы».

Эксклюзивная аналитика от Авито Авто по рынку легковых автомобилей в России – новых и с пробегом

Руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Авито Авто Камран Гусейнов представил эксклюзивную аналитику по рынку легковых автомобилей в России – новых и с пробегом.

Эксперт отметил следующие тренды авторынка РФ:

Перераспределение брендов на российском рынке новых автомобилей: китайские бренды на данный момент стали лидерами в доле предложения и спроса в сегменте новых авто.

Тренд на снижение средней цены с конца марта 2022 года на рынке новых авто в РФ: по итогам марта 2023 года средняя цена нового автомобиля достигла отметки в 3 000 000 рублей.

Количество объявлений о продаже новых авто в стране за последние 12 месяцев практически восстановилось до отметок февраля 2022 года. Год к году – +19%.

Восстановление спроса на новые автомобили: за последний год пик покупательского интереса в России пришелся на август 2022 года.

На рынке авто с пробегом количество предложений год к году в целом в России выросло на 14%.

Тренд на восстановление покупательского интереса к автомобилям с пробегом: рост спроса в I квартале 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года на российском авторынке составил 3%.

Повышение осознанности покупателей: большее количество звонков при меньшем запросе контактов.

Несмотря на периоды снижения средней стоимости авто с пробегом в 2022 году, с декабря 2022 года в России зафиксирован стремительный рост: за год средняя цена выросла на 20%, достигнув в марте 2023 года показателя 1 250 000 рублей.

Частные продавцы по прежнему занимают большую часть российского рынка – 55%.

Самый стремительный рост предложения зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе (+89%) и Сибирском федеральном округе (+55%). При этом ни в одном из округов не наблюдается отрицательная динамика.

«Параллельный импорт» на авторынке РФ продолжает набирать обороты: количество объявлений о продаже автомобилей из-за границы достигло показателя 4800 в январе-феврале текущего года. Самыми востребованными брендами авто из-за границы стали Voyah, Cadillac, Audi, Jetta и Ford. Лидерами по предложению стали Toyota, Mazda, Mitsubishi, BMW и Kia.

Инструменты и продукты Авито Авто, повышающие эффективность работы автодилеров на платформе



Менеджер продукта Авито Авто Юлия Митрофанова рассказала о продуктах платформы для дилеров и о том, какие проблемы клиентов они могут решить, а также поделилась результатами исследований аудиторий.

Одним из триггеров, повышающих интерес пользователей к объявлению, является отметка «Только на Авито» – она дает дилерам +25% просмотров. Также для покупателей важна оценка состояния и стоимости владения авто – новый инструмент Авито Авто, позволяющий отфильтровать релевантные предложения. Кроме того, рейтинг дилера теперь вынесен на страницу поисковой выдачи, что делает его заметнее для пользователей.

Помимо обзора уже существующих инструментов для дилеров, эксперт анонсировала новые продукты платформы:

«Преимущества на карточке дилера». В числе преимуществ, направленных на привлечение пользователей, на карточке будут отображены «Гарантии от дилера», «Подарки», «ТО от дилера» и «Быстрое оформление».

Короткие видео на главной странице приложения Авито. Размещение видео позволяет дилерам попасть в выдачу на главной странице Авито, получить +5% контактов на автомобиль, а также повысить привлекательность объявлений для покупателя.

Также Юлия Митрофанова поделилась планами платформы ввести новую отметку для объявлений в мае 2023 года – «Цена проверена».

Среди трендов взаимодействия покупателей и дилеров наибольшее значение имеет рост количества чатов. Как показали исследования, скорость ответа клиенту напрямую влияет на количество сделок. Для повышения оперативности ответов дилерам доступно подключение функции автоответов.

Важный фактор, на который стоит обращать внимание продавцам, – это ожидания пользователей от объявления. В ходе исследования аудитории Авито Авто опросило пользователей и выяснило, что для них наиболее важно в объявлении о продаже автомобиля. Опрошенные пользователи Авито Авто выделяют:

Сведения о ДТП/честное количество владельцев/проблемы по кузову отметили 50% пользователей.

Прозрачность цены и указание окончательной стоимости – 20%.

Акции и скидки на автомобили важны для 15%.

Гарантии и подарки – 15%.

Менеджер проекта Авито Авто Елизавета Ломакина в своем выступлении отметила такие нововведения платформы, как вывод рейтинга на выдаче на всех платформах, новая форма сборов отзывов в категории автомобили и фильтр «продавцы с рейтингом 4 и выше». Также эксперт поделилась рекомендациями по работе с негативными отзывами. Среди них – обжалование недостоверных отзывов (если они не старше трех месяцев), а также возможность скрыть оценку и напрямую связаться с автором отзыва, предложив решение ситуации.

Старший менеджер по развитию бизнеса Автотека Константин Болдырев рассказал о новых возможностях сервиса, полезных для бизнеса: